Test des JBL Live Beam 3 : des écouteurs True Wireless à l’autonomie XXL

Pour succéder aux JBL Tour Pro 2, premiers écouteurs du fabricant à disposer d’un étui de rangement avec écran de contrôle, JBL propose pas moins de trois nouveaux modèles, les JBL Live Beam 3, objet de ce test, les Live Buds 3 et les Live Flex 3, qui partagent les mêmes transducteurs et se différentient seulement par leur format. Les Beam 3 et les Buds 3 sont des écouteurs intra-auriculaires, qui s’insèrent dans le conduit auditif — les premiers ont une tige de contrôle et les seconds n’en ont pas — tandis que les Flex 3 se posent simplement dans l’oreille. Autrement dit, JBL semble vouloir proposer une option pour chaque préférence d’utilisation et de design, tout en offrant le même son. Ceci dit, le format open-ear engendrant des fuites sonores, les JBL Live Flex 3 ne peuvent sonner comme les Beam 3 et les Buds 3. Comme toujours, JBL annonce que ses écouteurs sont dépositaires du « son JBL » et la question se pose de savoir si le fabricant a tempéré le caractère volcanique de ses nouveaux modèles, à l’image de ses récentes enceintes nomades ou festives. Réponse dans ce test.

JBL Live Beam 3 Fiche technique

Modèle JBL Live Beam 3 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 48 heures Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par JBL.

JBL Live Beam 3 Lignes classiques et excellent confort

Les JBL Live Beam 3 reprennent un design largement répandu, avec une coque formée pour épouser le creux du pavillon de l’oreille, prolongée par une tige de contrôle avec zone tactile. Ces écouteurs sont légers et ne souffrent aucun reproche en terme de confort de port. On sort d’une écoute de plusieurs heures sans la moindre gêne.

De plus, les Beam 3 sont très stables lorsqu’on marche ou court et ne menacent pas de tomber. Leur résistance aux éclaboussures et à la transpiration (IP55) les qualifie d’ailleurs pour la pratique sportive, même sous une pluie battante.

L’étui de rangement est en revanche totalement atypique : JBL y a intégré un écran OLED tactile qui donne accès aux principaux réglages de l’application pour smartphone JBL Headphones.

Pour autant, il n’est guère plus volumineux que les étuis conventionnels, mais en revanche bien plus lourd (73 grammes). Ce boîtier de rangement intègre un port USB-C pour la recharge filaire et est compatible avec la charge sans fil Qi. Il faudra comme toujours s’équiper d’un chargeur Qi, le fabricant n’en fournissant pas.

JBL Live Beam 3 Une myriade de fonctions

Pour contrôler les JBL Live Beam 3, il suffit d’actionner leur zone tactile. Celle-ci se trouve sur la partie haute de la tige et réagit aux contacts courts et prolongés. Par défaut, les commandes sont les suivantes :

Un contact (gauche) : activation de la réduction de bruit active / mode ambiant « aware »

Deux contacts (gauche) : activation du monde TalkThru pour dialoguer sans ôter les écouteurs ou prise d’appel entrant

Contact prolongé (gauche) : assistant vocal du smartphone / rejet d’un appel entrant

Un contact (droit) : lecture/pause

Deux contacts (droit) : piste suivante / prise d’appel entrant

Trois contacts (droit) : piste précédente

Contact prolongé (droit) : assistant vocal / rejet d’appel entrant

L’ajustement du volume d’écoute n’est donc pas programmé, tout du moins par défaut. Il est possible de modifier le fonctionnement des zones tactiles avec l’application JBL Heaphones, pour affecter la diminution et l’augmentation du son à une pression longue sur l’un et l’autre des écouteurs.

Par ailleurs, les JBL Live Beam 3 sont équipés de détecteurs de port et la lecture s’interrompt automatiquement lorsqu’ils sont ôtés.

Une application pleine de surprises

L’application JBL Headphones regorge de fonctionnalités. Outre la programmation des zones tactiles et de classiques profils d’égalisation, JBL offre à l’utilisateur des fonctions assez poussées, comme l’analyse de son acuité auditive avec l’option Personi-Fi 3.0. Après l’émission d’une série de sons aigus et graves d’intensité variable, que l’utilisateur doit confirmer entendre, un profil d’égalisation personnalisé est généré. Il ne faut pas en attendre de miracles et ce sont surtout les hautes fréquences qui sont renforcées — et pas le plus subtilement. On peut donc s’en passer, d’autant que la signature sonore naturelle des Live Beam 3 est très satisfaisante.

Autre option — à la mode — le mode Audio Spatial sert à élargir la scène sonore. Deux profils sont disponibles, l’un pour la musique et l’autre pour les films. Le son produit est plutôt agréable, mais moyennement convaincant, car les JBL Live Beam 3 se contentent de bricoler la stéréo pour la rendre un peu plus large. À l’heure actuelle, seuls Apple avec la prise en charge du Dolby Atmos et, dans une moindre mesure, Sony avec les titres et la technologie 360 Reality Audio, parviennent à proposer un son spatial convaincant et non pas une stéréo élargie.

Plus anecdotique, une option permet de jouer des musiques de relaxation intégrées à l’application.

Un boîtier avec commandes tactiles pas indispensable… mais pas inutile

Déjà présent avec les JBL Tour Pro 2, l’étui de rangement intelligent des Live Beam 3 a de prime abord tout du gadget. À quoi bon offrir de contrôler les écouteurs au moyen d’un écran tactile, alors que l’app JBL Headphones du smartphone le permet déjà, même lorsque les écouteurs sont connectés à une source incompatible avec l’application (téléviseur…) ?

Ce boîtier a tout du gadget… mais on l’utilise finalement assez volontiers car il évite de sortir son smartphone à tout bout de champ. Cela peut être pratique dans la rue ou lorsque le smartphone est rangé au fond de la poche d’un sac à dos. Le fait est que, la plupart du temps, c’est plutôt le boîtier qui est au fond du sac et le smartphone à proximité. Cependant, l’étui offre alors un accès rapide à un profil d’égalisation ou au contrôle de l’ANC, par exemple. Au total, 14 écrans de paramètres sont accessibles, dont un affichant une photo de son choix et un autre d’éventuelles notifications issues du smartphone associé.

Bluetooth multipoint et avec LDAC

Le contrôleur Bluetooth 5.3 intégré est compatible avec l’appairage rapide Google Fast Pair et la connexion multipoint. Les JBL Live Beam 3 peuvent rester connectés à deux sources et il n’est donc pas nécessaire de se déconnecter de l’une pour écouter l’autre. La liaison radio entre mon smartphone et les écouteurs s’est montrée stable tout au long de ce test, jusqu’à 10 mètres et au travers de cloisons minces. Côté technologies de transmission audio, les codecs SBC, AAC et LDAC sont pris en charge, avec en pratique des différences à peine perceptibles.

Enfin, la latence est perceptible dans les jeux vidéo, où le son arrive un peu après l’image, malgré un mode de réduction du phénomène proposé dans l’app. Aucun problème en revanche en visionnage vidéo, où image et son sont impeccablement synchronisés.

JBL Live Beam 3 Une ANC focalisée sur les graves

Les JBL Live Beam 3 intègrent un système actif de réduction des bruits environnants, qui augmente considérablement le confort d’écoute, là où les conditions de bruits peuvent gêner la perception de la musique. L’efficacité de ce système est bonne, sans toutefois égaler les meilleurs écouteurs. Si les sons graves sont fortement réduits — et en cela les Beam 3 font aussi bien que les ténors du marché — les sons moyens ne semblent pas traités et sont en tout cas trop peu atténués. Concrètement, la réduction de bruit est efficace en voiture sur les bruits de roulement, mais un simple téléviseur réglé un peu fort un soir de finale d’Euro, s’invite un peu trop dans la musique. On peut enclencher le mode adaptatif qui mesure sans cesse l’environnement sonore, mais le bénéfice est imperceptible ; la réduction des bruits moyens et aigus demeure faiblarde.

JBL propose aussi un mode « Aware », pour mixer l’ambiance sonore environnante à la musique, avec plusieurs paliers de niveaux ajustables dans l’application JBL Headphones. Les microphones effectuent un bon travail de captation et l’on entend clairement ce qui se passe autour de soi, d’autant que les fréquences médium sont un peu renforcées. En terme de naturel, ce mode « Aware » n’égale pas le mode transparence des Apple AirPods Pro 2, l’une des références du marché tant ils donnent l’impression de ne pas porter d’écouteurs. Le mode « Talkthru » fonctionne comme le mode « Aware », avec un accent particulier sur les voix ; il est ainsi idéal pour tenir une conversation.

JBL Live Beam 3 Une large scène sonore

JBL a mis de l’eau dans son vin. Les Live Beam 3 délivrent un son certes dynamique, mais qui se distingue par une douceur de tous les instants. On peut ainsi s’embarquer pour de très longues sessions d’écoute musicale ou de visionnage de séries, sans éprouver de fatigue auditive. Comme souvent chez JBL, le registre grave est puissant et mis en avant, ce qui charpente la restitution et lui donne pas mal de punch. Le médium est doux et précis, l’aigu légèrement brillant et d’une résolution moyenne. Tout n’est donc pas parfait, mais il y a une unité évidente dans la signature sonore et les Live Beam 3 s’écoutent facilement et avec plaisir.

Nos mesures montrent des basses fréquences légèrement en avant et très régulières, avec une importante extension vers l’infra-grave. Le registre médium est remarquablement linéaire — d’où la douceur générale — tandis que l’aigu est plus présent et clos par un pic de brillance (moins audible qu’il n’y paraît car on entend moins les sons si aigus).

Comportement dynamique et scène sonore

Les JBL Live Beam 3 délivrent un son bien contrôlé, dynamique et sans débordement. La dynamique est équitablement répartie du grave à l’aigu et tout fait sens à l’oreille. Le point fort de ces écouteurs, c’est leur spatialisation et la large scène sonore qu’ils produisent. L’auditeur est plongé dans la musique, mais jamais oppressé car d’une part la scène est très large, et d’autre part la profondeur dans l’axe central est satisfaisante.

Pour résumer : du punch mais de la douceur, une résolution convenable et une scène sonore large et bien peuplée caractérisent les écouteurs JBL Live Beam 3.

JBL Live Beam 3 Très bonne qualité d’appels

Les multiples microphones qui équipent les écouteurs JBL Live Beam 3 ne servent pas qu’à l’atténuation des bruits environnants pour isoler l’auditeur, mais aussi à capter sa voix lors des appels téléphoniques. L’algorithme de filtrage des bruits parasites est plutôt efficace et éradique les sons pouvant se mêler à la voix, sans trop dégrader sa clarté. On peut ainsi compter sur ces écouteurs pour passer des appels dans de bonnes conditions, d’autant qu’on entend aussi très bien son interlocuteur.

JBL Live Beam 3 Une autonomie stellaire

Le dernier point fort des Live Beam 3, c’est à l’évidence leur autonomie. Annoncée à 8 heures avec réduction de bruit active, elle se mesure bel et bien à ce niveau d’endurance. Rares sont les écouteurs qui font mieux et dans l’absolu, 8 heures de musique à mi-volume, ANC en fonction, cela permet de voyager loin. Le boîtier de charge peut refaire le plein des écouteurs jusqu’à trois fois et il lui faut environ 2 heures pour cela.

JBL Live Beam 3 Prix et date de sortie

Les écouteurs JBL Live Beam 3 sont disponibles en coloris noir, bleu, gris ou violet au prix de 199 euros.