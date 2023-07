Test des Razer Hammerhead Pro HyperSpeed : des écouteurs taillés pour le jeu

Après plusieurs itérations, Razer étend sa gamme d’écouteurs sans fil dédiés au jeu avec les Hammerhead Pro HyperSpeed. Cette nouvelle référence, capable de fonctionner en Bluetooth et via un dongle USB C s’équipe notamment d’un nouveau boitier avec recharge sans fil.

Les écouteurs Razer Hammerhead Pro HyperSpeed s’adressent aux joueurs à la recherche d’une solution compacte, discrète et multiplateforme. Ces écouteurs true wireless sont logiquement compatibles Bluetooth 5.3 et disposent en sus d’un dongle USB-C pour une latence minimale sur toutes les plateformes.

Dotés d’un éclairage RGB, de boutons d’action et d’une réduction de bruit active, ces nouveaux écouteurs intra-auriculaires s’accompagnent d’un boitier maintenant équipé d’une charge sans fil. La réduction de bruit est également réglable, pour s’adapter à tous les environnements et besoins.

De plus en plus de joueurs se tournent vers les écouteurs et ce modèle disponible au prix de 230 euros pourrait bien couvrir tous les besoins grâce à sa double connectivité, qui couvre les usages mobiles et le jeu dans d’excellentes conditions.

Fiche technique

Modèle Razer Hammerhead Pro HyperSpeed Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active 1 Autonomie annoncée 6,5 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 6 g Fiche produit

Ce test a été effectué avec des écouteurs prêtés par Razer.

Des écouteurs intra-auriculaires relativement classiques

Comme nombre d’autres références sur le marché, les écouteurs Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sont fournis avec un boitier de charge qui sert aussi d’étui de transport. L’ensemble est entièrement construit en plastique noir, avec un revêtement rugueux pour le boitier et un noir brillant pour les écouteurs.

Très logiquement, les écouteurs sont de véritables aimants pour les traces de doigt et la poussière. Leur taille imposante, associée à la relative légèreté de l’ensemble, donne un aspect un peu « jouet » au kit, notamment si on le compare aux traditionnels AirPods d’Apple. Pour autant, la qualité de fabrication semble au rendez-vous et la fermeture aimantée du boitier fait toujours son petit effet « satisfaisant ».

La batterie du boitier peut être chargée à l’aide du traditionnel port USB C, mais il se dote également d’une charge sans fil Qi. Les écouteurs sont quant à eux rechargés dès qu’ils sont installés dans le boitier. Enfin, une LED d’indication prend logiquement place à l’avant, pour indiquer le niveau de charge du boitier.

Les écouteurs adoptent un format relativement classique, bien qu’un peu imposant. La tige, qui intègre la batterie et le microphone, facilite leur installation au creux de l’oreille tout en accueillant les discrets connecteurs d’alimentation utilisés par le boitier.

Nous sommes ici face à des écouteurs intra-auriculaires « hybrides » puisqu’ils conservent la forme d’écouteurs classiques pour assurer une meilleure tenue. Trois jeux d’embouts en silicones sont fournis dans la boite pour s’adapter à la morphologie de chacun. Une fois la bonne taille choisie, ils tiennent parfaitement dans l’oreille et se montrent globalement confortables, sans trop créer de pression au sein du conduit auditif.

Produit gaming oblige, les Hammerhead Pro HyperSpeed se dotent d’un logo RGB personnalisable dont l’utilité est toujours aussi discutable. Razer n’a d’ailleurs pas jugé bon d’utiliser cet éclairage pour indiquer la disponibilité de l’utilisateur comme c’est le cas sur certains casques dédiés aux audioconférences.

Des fonctionnalités complètes grâce à une application dédiée

Malgré la présence d’un dongle USB C dans la boite, c’est bien vers le mobile qu’il faudra se tourner pour configurer et personnaliser les écouteurs Hammerhead Pro HyperSpeed. L’application mobile Razer Audio propose une interface claire et intuitive tout en permettant de vérifier le bon ajustement des écouteurs et des embouts.

Cette dernière reste toutefois limitée dans ses fonctionnalités avec une gestion simpliste de la réduction de bruit active, une personnalisation des effets d’éclairage ainsi que la présence d’un égaliseur à dix bandes. On notera par ailleurs la présence d’un mode « Ne pas déranger », pour bloquer les appels en Bluetooth lorsque la liaison 2,4 GHz est utilisée. On apprécie enfin la possibilité d’activer une liaison Bluetooth faible latence, pour réduire le décalage image son très important avec cette connexion.

Enfin, l’application mobile a une fonctionnalité essentielle : la personnalisation du bouton tactile présent sur chaque écouteur. Au-delà du choix des fonctionnalités, cette page permet surtout d’avoir un pense-bête à portée de main, tant la liste des actions est longue, complexe à retenir et il n’est pas rare de les déclencher involontairement.

Il y a au total six actions différentes en utilisation classique et six autres en appel. Les écouteurs étant capables de capter la pression simple, les double (et triple) appuis et des mélanges associés à des appuis longs. Chose intéressante : les fonctions de chaque écouteur sont modifiables indépendamment, permettant ainsi de passer à la chanson précédente avec l’écouteur gauche et à la suivante avec l’écouteur droit.

Pour finir, on appréciera l’arrêt et la reprise automatique de la lecture lorsque les écouteurs sont retirés ou remis en place, et ce, peu importe la connexion utilisée.

Une autonomie correcte et une double connectivité

L’autonomie des écouteurs dépend de trop nombreux facteurs pour pouvoir donner une valeur absolue. En effet, le type de liaison utilisée, l’activation ou non de la réduction de bruit et de l’éclairage RGB sont autant de facteurs qui auront un impact significatif sur l’autonomie.

Dans le cas classique, en Bluetooth, sans éclairage RGB, avec la réduction de bruit active et à un volume moyen, l’autonomie par écouteur est de l’ordre de quatre heures. Une valeur très correcte, même s’ils ne sont pas les meilleurs élèves du marché à l’heure actuelle. Le boitier permettra quant à lui d’obtenir une quinzaine d’heures supplémentaires.

Dans les mêmes conditions, la liaison 2,4 GHz a un impact plus important sur l’autonomie et il faudra lors compter plutôt sur une durée de vie de l’ordre de trois heures. La désactivation de la réduction de bruit active pourra, dans les deux cas, prolonger d’autonomie d’environ une heure. C’est ici l’un des principaux défauts de ces écouteurs dont on

La technologie Hyperspeed de Razer est ici utilisable à l’aide d’un dongle USB qui n’est pas sans rappeler celui du ROG Strix Go 2.4. Cet ajout rend les écouteurs virtuellement compatibles avec l’ensemble des plateformes, que ce soit PC ou console.

L’utilisation du Bluetooth n’est logiquement pas recommandée en jeu, bien que le mode « Faible latence » permette de limiter cette dernière de façon intéressante sur mobile. C’est logiquement vers la liaison 2,4 GHz qu’il faudra se tourner pour profiter pleinement des jeux, sans délai. Celle-ci se montre convaincante, puisque sans latence, tout en proposant une portée très correcte permettant de se déplacer sans mal dans un logement d’approximativement 60 m2 sans perdre la liaison.

De bonnes performances audio, doublées d’une réduction de bruit active

Sur un plan purement audio, les écouteurs Hammerhead Pro HyperSpeed délivrent une prestation convaincante. Le son est détaillé, relativement équilibré et aidera à profiter pleinement de la grande majorité des contenus. Les basses sont bien présentes, même si le format des écouteurs ne les laisse pas s’exprimer aussi précisément qu’espéré.

Plus globalement, c’est un léger sentiment d’étroitesse qui se fait ressentir à l’écoute, aussi bien en écoute musicale qu’en jeu. Les écouteurs ne parviennent pas à proposer une scène sonore aussi large qu’un casque et c’est tout à fait normal. On profite néanmoins d’une bonne stéréophonie, toujours importante pour localiser les sons dans les jeux.

La réduction de bruit active n’est franchement pas la meilleure du marché, mais assure néanmoins d’atténuer une bonne partie des sons ambiants. Comparativement à celle qui équipe le casque Sony que nous utilisons habituellement, certains sons ne sont pas aussi bien couverts et Razer a encore un peu de travail à fournir pour se mettre au niveau de la concurrence.

Elle a par ailleurs tendance à générer un bruit blanc dans les environnements peu bruyants, et ce, même avec un réglage faible. En revanche, le mode transparence se montre efficace, même si l’on aimerait pouvoir l’activer de façon automatique ou au moins plus rapidement. En bref, l’ANC est un ajout bienvenu, mais encore perfectible.

Enfin, n’oublions pas que ces écouteurs intègrent des microphones, qui pourront être utilisés aussi bien en 2,4 GHz qu’en Bluetooth. Dans ce second cas de figure, ils seront seulement bons à passer des appels téléphoniques tant la qualité de captation est moyenne. C’est un peu mieux une fois connecté à un ordinateur, mais on reste loin de ce que peuvent proposer les casques de jeu, notamment au niveau de la captation des bruits ambiants.

🎙️ Captation via liaison 2,4 GHz

Prix et disponibilité des écouteurs Razer Hammerhead Pro HyperSpeed

Les écouteurs Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sont proposés au prix conseillé de 230 euros.