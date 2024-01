Ces trois paires d’écouteurs sont dotées d’un écran sur leur boîtier de charge

JBL a dévoilé trois nouvelles paires d'écouteurs sans fil qui peuvent être contrôlées directement depuis leur boîtier de charge, les JBL Live Beam 3, JBL Live Buds 3 et JBL Live Flex 3.

À l’occasion du CES de Las Vegas, JBL a annoncé trois nouvelles paires d’écouteurs accessibles qui tirent leur inspiration des modèles haut de gamme du constructeur américain, les JBL Tour Pro 2. Les JBL Live Flex 3, JBL Live Beam 3 et JBL Live Buds 3 sont tous les trois accompagnés d’un boîtier de recharge équipé d’un écran de contrôle.

Cette innovation vient en fait des JBL Tour Pro 2, les premiers écouteurs de la marque du groupe Harman à intégrer un écran sur leur boîtier. Comme chez leur aîné, les trois nouvelles paires d’écouteurs peuvent ainsi être contrôlées directement depuis le boîtier de charge, à l’aide de l’écran tactile, sans devoir passer nécessairement par l’application sur smartphone. Concrètement, cela permettra ainsi aux utilisateurs de régler le niveau de volume, la réduction de bruit ou la lecture, même s’ils sont connectés à un ordinateur en Bluetooth.

Des écouteurs compatibles Bluetooth LE Audio

Du côté de l’écran tactile, on a doit aux mêmes caractéristiques sur les trois boîtiers avec une diagonale de 1,45 pouce. Les trois paires d’écouteurs sont par ailleurs dotées d’une réduction de bruit active ainsi que d’une fonction de test auditif pour ajuster au mieux la réponse en fréquence à l’audition de l’utilisateur. Par ailleurs, sur les trois modèles on va retrouver une compatibilité Bluetooth 5.3 ainsi que le support du Bluetooth LE Audio. Pour les codecs, il faudra en revanche se contenter du SBC et de l’AAC, comme souvent chez JBL. Les écouteurs sont par ailleurs résistants aux éclaboussures, à la transpiration ou à la pluie avec un indice IP55.

Finalement, les principales différences entre les trois modèles résident dans leur format, comme pour les générations précédentes. Les JBL Live Flex 3 sont ainsi dotés d’embouts qui peuvent être retirés en fonction de si on souhaite un format open-fit ou semi-intra-auriculaire. Les Live Beam 3 sont quant à eux des écouteurs à tige intra-auriculaire, tandis que les Live Buds 3 sont des écouteurs intra-auriculaires logés entièrement dans le pavillon auditif.

Pour l’heure, JBL n’a pas encore communiqué sur le prix et la disponibilité de ses nouveaux écouteurs. Les trois versions seront cependant déclinées en quatre coloris : violet, bleu, argent et noir. Traditionnellement, la gamme Live de JBL est plutôt accessible, avec des prix inférieurs à 150 euros.