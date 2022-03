Apple s’offre des monuments du jeu mobile pour son service Arcade

Apple Arcade continue d'offrir toujours plus de jeux à ses abonnés. En mars, de nouveaux titres viennent enrichir le catalogue du service en accès illimité dont Monument Valley 2 et Alto's Adventure dans des versions inédites pour Apple.

Bon an mal an, Apple Arcade continue de tracer sa route et de gonfler son offre de jeux sur abonnement en accès illimité et sur tous ses supports. Inauguré fin 2019, le service a longtemps souffert d’un lancement un peu frugal (comme Apple TV+) avant de trouver sa vitesse de croisière et d’attirer de grands noms du jeu vidéo pour des titres taillés pour lui (NBA 2K22 Arcade Edition, Angry Birds Reloaded, Disney Melee Mania, LEGO Star Wars : Castaways, Rayman mini, etc.).

Désormais, Apple Arcade ajoute de nouveaux jeux régulièrement, avec une très grande variété, sans se départir de sa ligne de conduite : des titres familiaux, parfois complexes, mais surtout jouables sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou même iPod Touch.

Les derniers mois ont été riches en ajouts avec désormais plus de 200 jeux en libre accès et jouables majoritairement hors ligne, mais le mois de mars place un coup d’accélérateur dans la qualité avec l’arrivée de titres notoires du jeu mobile.

De grands classiques en version inédite

Si vous aimez les puzzle games, vous avez sans doute déjà entendu parler de Monument Valley, un jeu envoûtant et visuellement très réussi qui vous demande de faire progresser votre héroïne à travers différents décors et escaliers. Pour cela, vous devez jouer sur les perspectives et manipuler certains objets pour qu’ils changent d’orientation et donc d’utilisation.

Le premier est déjà disponible dans Apple Arcade sous le nom de Monument Valley+ pour montrer son appartenance au service dans sa version globale (sans contenus supplémentaires à payer et toutes les options intégrées, le tout sans pub). Monument Valley 2+ arrive le 11 mars, avec cette fois pour mission de faire évoluer le duo mère-enfant à travers des architectures très stylisées. Vous pourrez profiter du jeu complet, sacré meilleur jeu mobile en 2017, et d’un chapitre inédit (La forêt perdue).

Autre jeu mobile qui avait séduit ses joueurs, Alto’s Adventure s’offre une version remasterisées avec Alto’s Adventure : The Spirit of the Mountain. Alto et ses amis s’embarquent dans de nouvelles glissades en snowboard, des collines alpines en pleine nature sauvage aux villages, en passant par des ruines et des forêts anciennes. A eux de retrouver l’esprit de la montagne tout en évitant les gouffres, les animaux, les obstacles et tout ce qui peut stopper leur descente infinie.

Pour les fans de jeu d’action et de plateforme, Shadow Blade+ sera disponible dès le 4 mars. Ambiance ninjas et samouraïs pour ce jeu qui vous fait sprinter dans des décors modernes, tout en éliminant vos ennemis en route. Le tout pour empêcher les ténèbres et le chaos d’envahir le monde.

Lancé en décembre dernier, Disney Melee Mania est un jeu par équipe dans l’univers Disney-Pixar. Une douzaine de vos héros sont là pour des affrontements en arène en 3v3 dans des matches de cinq minutes rythmés où chacun peut user de pouvoirs spécifiques pour mettre ses ennemis à terre. Pour mars, il voit arriver Maléfique, la Bête et Meilin Lee, l’héroïne du prochain Pixar Alerte Rouge à découvrir ce mois-ci sur Disney+, ainsi que sa déclinaison en panda roux géant. De nouvelles arènes et des véhicules sont ajoutés.

Pour rappel, l’abonnement à Apple Arcade est affiché à 4,99 euros par mois. Il peut être inclus dans Apple One. Et si vous venez d’investir dans un appareil de la marque (iPhone, Mac, iPad…), vous pouvez souvent profiter de trois mois offerts pour découvrir les jeux.

Les jeux ajoutés à Apple Arcade en mars 2022

Monument Valley 2+ – Disponible le 11 mars

Shadow Blade+ – Disponible le 4 mars

Alto’s Adventure : The Spirit of the Mountain – Disponible le 25 mars

Mises à jour annoncées :

Taiko no Tatsujin : Pop Tap Beat : la chanson Baby Shark est ajoutée.

Disney Melee Mania

Solitaire Stories : un nouveau narrateur pour traverser le musée avec quelques embûches.

Mises à jour à venir :

Skate City

Spire Blast

LEGO Star Wars Battles

Transformers: Tactical Arena

Simon’s Cat – Story Time

Cut the Rope Remastered

Tetris Beat

PAC-MAN Party Royale

Les ajouts de février 2022

Bridge Constructor+

Bloons TD 6+

Wylde Flowers

Gibbons : Beyond trees

Super Stickman Golf 3+ (mise à jour)

Zen Pinball Party (mise à jour)

What the Golf ? (mise à jour)

Castlevania : Grimoire of souls (mise à jour)

Zookeeper World (mise à jour)

