Mise à jour massive de l’Apple Arcade : 30 nouveaux jeux débarquent

Monument Valley, NBA 2K21 Arcade Edition, Mini Metro, Reigns... Au total, ce sont près de 30 jeux qui viennent enrichir le catalogue de l'Appel Arcade, l'amenant à près de 180 jeux.

Après le Game Pass de Microsoft qui s’est offert en mars une mise à jour absolument dantesque de son catalogue, c’est au tour d’Apple Arcade, le service de jeu par abonnement de la marque à la pomme de s’offrir une de ses plus grosses mises à jour. Près de 180 jeux sont maintenant disponibles sur le service, dont 30 nouveaux.

D’après Matt Fischer, vice-président d’Apple en charge de l’App Store, il s’agit ni plus ni moins de « la plus grosse extension depuis le début du service ». Afin de s’y retrouver, deux nouvelles catégories ont été ajoutées : Timeless Classics et App Store Greats.

Parmi les titres qui arrivent, on compte quelques grands noms de l’App Store et du jeu mobile, comme Monument Valley, Threes et Fruit Ninja Classic ou encore des classiques indémodables comme Good Sudoku by Zach Gage, Checkers Royale, Chess – Play & Learn, le Backgammon, Flipflop Solitaire, SpellTower et Mahjong Titan.

Douze créations originales

On voit aussi arriver d’autres hits comme l’excellent jeu de survie Don’t Starve Pocket Edition ou le jeu de gestion façon Tinder, Reigns. On peut aussi citer BADLAND, Blek et The Room Two qui viennent tous enrichir la nouvelle catégorie App Store Greats.

Pour aller plus loin

Comparatif meilleures tablettes : quelle tablette tactile choisir en 2021 ?

La catégorie Arcade Originals, qui rassemble les jeux crées spécialement pour le service d’abonnement d’Apple accueille douze nouveaux titres originaux : 2K21 Arcade Edition, Star Trek : Legends et The Oregon Trail, FANTASIAN, Wonderbox: The Adventure Maker, World of Demons, Clap Hanz Golf, Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat, Simon’s Cat: Story Time, The Oregon Trail, Cut the Rope Remastered, SongPop Party.

Les Arcade Originals sont jouables sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, tandis que les Timeless Classics et App Store Greats sont disponibles sur iPhone et iPad

Apple Arcade est inclus dans Apple One, l’abonnement qui regroupe la plupart des services payants de la firme de Cupertino, ou pour 4,99 euros par mois après un mois d’essai gratuit.