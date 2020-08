Après avoir révélé qu’Apple préparait une offre tout-en-un pour accéder à ses services, Bloomberg donne quelques précisions sur les formules proposées. Par ailleurs, Apple One serait disponible dès octobre.

Tim Cook voit l’avenir d’Apple dans les services, à raison, en témoignent les derniers chiffres annoncés par l’entreprise californienne. Au second trimestre 2019, les services représentaient 22 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, près d’un quart donc.

Ces dernières années, Apple a donc multiplié les services, d’abord avec Apple Music (qui compte désormais plus de 60 millions d’adeptes) puis Apple TV+ et Apple Arcarde. Apple News+ et Apple Card restent quant à eux réservés à quelques marchés dont la France ne fait pas partie.

Selon Bloomberg, Apple s’apprêterait donc à lance Apple One, une offre regroupant plusieurs abonnements en un seul à la manière d’Amazon Prime, le but étant, vous l’aurez compris, d’alléger la facture mensuelle et ainsi attirer davantage d’utilisateurs.

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, annonce aujourd’hui l’arrivée d’Apple One pour le mois d’octobre, en même temps que les nouveaux iPhone 12.

Quatre offres Apple One et une petite surprise

Selon le journaliste, Apple proposerait donc quatre formules différentes incluant plus ou moins de services. Évidemment le tarif varierait en fonction du nombre de services et la remise devrait osciller entre 2 et 5 dollars selon les packs. Au programme :

une formule Apple Music et Apple TV+

une formule Apple Music, TV+ et Arcade

une formule Apple Music, TV+, Arcade et News+

une formule Apple Music, TV+, Arcade, News+ et un forfait de stockage iCloud inclus

En France, nous devons donc nous attendre à deux formules seulement, les deux dernières incluant Apple News+, un service indisponible dans nos contrées. En revanche, nous devrions, au même titre que les Américains, découvrir un nouveau service de cours de sport en vidéo. Si son nom reste pour le moment inconnu, il devrait donc rejoindre les cinq autres services d’Apple.

Enfin, Apple pourrait annoncer l’accès entièrement gratuit à Apple Arcade pendant un an pour tout achat d’une Apple TV à la rentrée. Ce « cadeau » viendrait s’ajouter à l’accès gratuit à Apple TV+ pendant un an.