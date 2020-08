Apple prépare une offre groupée plus économique pour accéder à ses services

D’après des sources proches du dossier citées par Bloomberg, la firme à la pomme préparerait une série d’offres groupées spécialement dédiées à ses différents services. Cette nouveauté est attendue au même moment que les iPhone 12 et 12 Pro.

Qu’Apple mise définitivement sur ses services pour diversifier ses activités et dégager de nouveaux bénéfices, ce n’est plus un secret. Le lancement d’Apple TV+ (SVOD), d’Apple Arcade (jeux vidéo) et d’Apple News+ (presse) en 2019 le reflète parfaitement, alors que le second trimestre 2019, à titre d’exemple, a été marqué par un fait rare : Apple TV+ et Apple Pay ont contrebalancé les pertes à l’époque enregistrées sur le segment du smartphone.

Les Apple One entrent dans la danse

Et pour accélérer cette dynamique, la firme de Cupertino compte mettre en place plusieurs offres groupées relatives à ses services, comme le laissaient présager de précédentes rumeurs. Leurs noms ? Les Apple One, nous apprend Bloomberg de sources internes. Ici, l’idée est de proposer des bundles plus économiques, comparés à une souscription individuelle à chaque abonnement forcément plus onéreuse. Un moyen aussi de consolider la fidélité des clients.

Probablement présentés en parallèle des iPhone 12 et 12 Pro, soit en octobre 2020 suite à un report causé par la pandémie du coronavirus (Covid-19), les Apple One, qui pourraient accroître les revenus du groupe, se déclineraient de la manière suivante :

Forfait de base : Apple Music et Apple TV+

Forfait intermédiaire : Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade

Forfait haut de gamme : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcarde et Apple News+

Forfait premium : le quator susmentionné et un stockage iCloud supplémentaire pour les photos et vidéos

Une service de fitness virtuel à l’horizon

L’ensemble de ces packs devraient tous fonctionner avec le partage familial (jusqu’à six personnes). La prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile, iOS 14 en l’occurrence, pourrait également soumettre des idées d’Apple One aux utilisateurs selon leurs applications et services Apple utilisés.

Aussi, Bloomberg mentionne le développement d’un énième abonnement répondant au nom de code « Seymour ». Ce dernier se matérialiserait par des cours de sport virtuels disponibles sur iPhone, iPad et Apple TV, mais surtout capable de rivaliser avec des applications solidement installées sur le marché (Peloton ou Nike).

AppleCare écarté

Investir dans du matériel de la marque pourrait aussi vous donner accès gratuitement à des services pendant un an. Le média américain cite l’exemple d’une Apple TV achetée avec un forfait Apple Arcade offert pendant 365 jours. La garantie payante AppleCare ne serait en revanche pas concernée par cette offensive. Selon le groupe, les utilisateurs devraient économiser entre deux et cinq dollars par mois selon le pack sélectionné.