Moteur de croissance chez Apple, les services Apple News+, Apple TV+ ou encore Apple Music pourraient bientôt être proposés au travers d'un abonnement unique. Un moyen pour le client d'éviter la multiplication des factures en fin de mois.

La chose est évoquée par la rumeur depuis quelques semaines déjà, elle pourrait se concrétiser sous peu. D’après les informations de Bloomberg, qui cite une source « proche du dossier », Apple pourrait proposer dès 2020 un abonnement unique regroupant à la manière d’un bundle l’ensemble de ses services payants. Ce bouquet comprendrait les abonnements aux services Apple News+ (disponible pour l’instant uniquement en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni), Apple Arcade, Apple TV+ ou encore Apple Music pour un objectif bicéphale : simplifier la vie à l’utilisateur… mais aussi et surtout booster le nombre d’abonnés à ces différentes offres.

Apple négocierait actuellement avec les éditeurs et les divers producteurs de contenus

Selon la source contactée par Bloomberg, Apple aurait déjà conclu un accord préliminaire avec les éditeurs partenaires de News+ pour intégrer ce service à un futur bundle. Une information qui n’est pas sans rappeler un article du Financial Times, qui indiquait en octobre qu’Apple avait également entamé des démarches similaires auprès des labels musicaux pour une offre groupée, qui comprendrait alors Apple Music. Comme le note The Verge, le quotidien financier assurait toutefois que les négociations n’en étaient encore qu’à un « stade peu avancé ».

Avec ses services Apple News+, Apple TV+ et Apple Arcade (lancés tous les trois cette année), Apple ne cherche pas (encore) le profit, mais la croissance en nombre d’utilisateurs. Offrir l’ensemble de ces abonnements — en plus d’Apple Music — au moyen d’un bundle pourrait constituer un levier de croissance intéressant pour la marque à la pomme. L’idée serait notamment de reprendre le modèle adopté par Amazon pour ses différents services (dont Prime Video et Amazon Music), et donc « d’enfermer » l’utilisateur dans un écosystème. Une démarche qu’Apple connaît fort bien et qui a largement contribué à son succès ces dernières années.

Un abonnement qui engloberait aussi le renouvellement d’iPhone ?

D’après The Verge Apple pourrait par ailleurs choisir d’ajouter à ce bouquet un abonnement iCloud et pourquoi pas une offre en lien avec sa récente carte de crédit Apple Card, lancée cet été aux États-Unis. De manière peut-être un peu plus fantaisiste, Apple pourrait même lier son programme de remplacement d’iPhone à cette future offre groupée. L’abonnement permettrait alors d’obtenir un tarif préférentiel sur le remplacement d’un iPhone par le nouveau modèle.

Une thèse potentiellement appuyée par Tim Cook lui-même, en cela que l’acquisition d’un nouvel appareil deviendrait de plus en plus similaire au principe de souscription à un abonnement. « Il y a aujourd’hui des clients qui considèrent l’achat de matériel comme un abonnement, parce qu’ils ont recours à une offre de renouvellement [pour leurs appareils]« , avait-il expliqué à l’occasion de la publication des derniers résultats d’Apple. « De mon point de vue, ce phénomène prendra de l’ampleur », avait-il ajouté.

Nous devrions être fixés dans le courant de l’année prochaine.