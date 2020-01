Tout va bien pour Apple : l’iPhone, les AirPods et les services cartonnent

Apple enregistre encore des records trimestriels avec un chiffre d'affaires colossal et d'excellents résultats sur les objets connectés, accessoires et services.

Apple a publié cette nuit son bilan trimestriel pour le premier trimestre de son année fiscale 2020 — qui correspond au dernier trimestre de l’année calendaire 2019. Les investisseurs peuvent se réjouir, c’est encore une période record pour la firme de Cupertino qui enregistre une hausse de 9 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent.

Les analystes tablaient sur 88 milliards et Apple espérait engranger 89 milliards sur la période. Au final, ce sont 91,82 milliards de chiffre d’affaires qui ont été réalisés sur le trimestre pour la marque à la pomme. Tim Cook s’est félicité de ce résultat, rappelant qu’il s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé de l’histoire de l’entreprise, mais aussi un record historique pour la catégorie « objets connectés et accessoires ».

Apple Watch et AirPods prennent le relais

Le premier trimestre d’Apple a en effet été tiré vers le haut par la croissance exceptionnelle des wearables et accessoires. Dans cette catégorie, on y trouve l’Apple Watch, mais aussi les AirPods, dont la déclinaison « Pro » a été particulièrement marquante ces derniers mois.

Ainsi, la montre connectée et les écouteurs à réduction de bruit de la marque à la pomme ont enregistré une croissance de 37 % par rapport à l’année précédente, dépassant pour la première fois les 10 milliards de chiffre d’affaires. L’iPhone quant à lui s’en sort plutôt bien également avec un total de 55,96 milliards de dollars, soit une hausse de 7,6 %. Une preuve que la formule actuelle avec un iPhone 11 et deux iPhone 11 Pro fonctionne.

Pour aller plus loin

Le smartphone le plus vendu en 2019 est un iPhone

Les Mac en revanche ne semblent pas aussi attractifs sur cette fin d’année 2019. Les ordinateurs de la marque n’ont généré « que » 7,16 milliards de dollars, soit une légère baisse de 3,5 % par rapport à la même période en 2018.

Les services en grande forme

En dehors des produits, les services d’Apple se portent également très bien, prouvant que le virage initié par la marque voilà quelques années porte déjà ses fruits. Avec 12,7 milliards de chiffre d’affaires et une croissance de 17 %, les services comme Apple TV+, Apple Pay, etc. sont donc la deuxième source de revenus pour la société, derrière l’iPhone.

Une fois les coûts retranchés, les services représentent 23,26 % de la marge brute d’Apple sur le trimestre. De quoi rassurer les investisseurs qui ont consolidé l’action AAPL qui a grimpé de près de 3 % dans la nuit.

Tous les voyants sont donc au vert pour la marque à la pomme qui prépare par ailleurs une année 2020 qui s’annonce encore bien chargée avec toute une collection d’iPhone et la consolidation de ses nouveaux services comme Apple TV+ qui devrait recevoir de nouveaux programmes.