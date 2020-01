iOS 14 : tous les iPhone avec iOS 13 seraient compatibles

Apple aurait bien adopté un cycle de développement sur 2 ans. La nouvelle version iOS 14 serait compatible avec les mêmes appareils qu’iOS 13.

En 2020, nous devrions découvrir de nouvelles versions majeures de nos systèmes d’exploitation, à commencer par iOS 14 et iPad OS 14 chez Apple. La présentation de ces nouvelles versions est attendue pour la WWDC en juin.

Tous les iPhone à jour seront compatibles

D’après le site iPhoneSoft, qui annonce avoir pu interroger des développeurs d’Apple Plan, tous les appareils actuellement compatibles avec iOS 13 et iPad OS 13 seront compatibles avec iOS 14 et iPad OS 14.

En plus des iPhone sortant en 2020, cela voudrait dire que tous les iPhone de l’iPhone SE (et de l’iPhone 6S) jusqu’à l’iPhone 11 Pro seraient compatible. Du côté de l’iPad, le plus ancien sera l’iPad 5 de 2017

Le site prévient toutefois que le doute est encore permis concernant les vieillissants iPhone 6S et iPhone SE, qui pourraient être bientôt abandonné par Apple. Les deux smartphones seraient en ballotage en raison de leur puce A9. L’iPhone SE est également le dernier iPhone à jour avec un écran sous les 4,7 pouces de diagonale.

L’iPad Air 2 et Mini 4 seraient abandonnés

La situation serait un peu moins bonne pour les iPad, puisque deux tablettes seraient abandonnées par le passage à iPad OS 14.

Avec leurs puces A8 et A8X, l’iPad Air 2 et l’iPad Mini 4 seraient jugés trop peu performants pour rester à jour en 2020.

Pour les mêmes raisons, l’iPod Touch 6 et sa puce A8 serait également laissé de côté cette année.

Une mise à jour d’optimisation ?

Depuis quelques années, Apple a ralenti le cycle de développement de son système d’exploitation. Après une mise à jour vers iOS 11 qui a déplu en raison de ses bugs et problèmes de performances, la firme a proposé une mise à jour iOS 12 avec peu de nouveautés, mais plus d’optimisations.

La marque a recommencé à proposer des nouveautés avec iOS 13, mais la mise à jour est une nouvelle fois connue pour ses nombreux bugs depuis son lancement. Apple pourrait donc orienter à nouveau iOS 14 vers la correction de bugs et l’optimisation.

Il faudra attendre la WWDC en juin pour le découvrir.