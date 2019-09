Les abonnés au service de musique d’Apple vont enfin pouvoir en profiter sur tous les appareils. Apple lance enfin une version web d’Apple Music en bêta.

Depuis son lancement, Apple Music n’était accessible que depuis des produits Apple, des appareils sous Android ou des PC sous Windows. Problème, le service demandait systématiquement une application dédiée, et notamment l’installation du très lourd iTunes sur Windows, à l’heure où tous les services concurrents proposent une version web allégée. Vous voulez écouter rapidement de la musique chez un ami ? Il fallait lui demander d’installer iTunes et configurer votre compte pour profiter d’Apple Music. Autre exemple, si on vous envoie un lien Apple Music, il faut absolument démarrer iTunes pour l’écouter, plutôt que simplement ouvrir une page web comme le propose Spotify ou Deezer.

Probablement consciente de son retard, Apple s’est décidé à lancer son service sur le web, en bêta.

Une bêta en français

La firme à la pomme n’est pas la plus experte quand il s’agit d’offrir des services sur le web, contrairement à Google dont c’est le métier d’origine. Apple a donc décidé de lancer une bêta dans un premier temps, et en anglais uniquement. Théoriquement réservée aux États-Unis, la bêta est en fait accessible pour n’importe quel abonné au service sur le site dédié.

Le service propose les fonctionnalités attendues comme l’accès à ses playlists, aux radios ou encore aux albums et artistes. Les pages sont déjà traduites en français. Difficile de feindre la surprise en découvrant un service proposé partout ailleurs.

Tout n’est pas encore tout à fait fonctionnel pour autant, et on peut rencontrer de temps à autre des « erreurs inconnues » qui seront corrigées d’ici la sortie officielle du service. En attendant, la version bêta permettra de se passer de certains services web alternatifs qui proposaient déjà de la lecture sur Apple Music, à condition de rentrer vos identifiants Apple.