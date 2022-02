Disney+ lance un superhéros, un nouveau Pixar et une série française pour animer un mois de mars tout en douceur. Après Week-End Family, la plateforme accueille notamment sa seconde production française Para//èles, mais aussi un nouveau héros tout poilu dans Alerte Rouge, le nouveau film d'animation Pixar.

Comme annoncé l’an dernier, les productions françaises commencent à se frayer un chemin sur Disney+. Après Week-End Family et les aléas de la vie familiale recomposée d’Eric Judor en février, voici venir les adolescents pris dans des dimensions parallèles.

Les séries ajoutées en mars 2022

Para//èles

La France aussi sait faire des séries surnaturelles pour adolescents. Avec Para//èles dévoilé il y a un an, Disney+ dégaine sa nouvelle production originale made in France. L’histoire quatre adolescents (Bilal, Romane, Samuel et Victor) dont la vie est bouleversée par un mystérieux événement qui les propulse dans des dimensions parallèles. Leur amitié sera-t-elle plus forte que tout pour leur permettre de se retrouver au terme des six épisodes. Réponse dès le 23 mars avec Gil Alma (Nos chers voisins) ou encore Guillaume Labbé (Je te promets, Plan Coeur).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Moon Knight

Employé dans une boutique de souvenirs, Steven Grant perd progressivement la mémoire, remplacée par des visions d’une autre vie. Un trouble dissociatif de l’identité qui lui fait partager un même corps avec un mercenaire nommé Marc Spector. Dès lors, ils vont devoir trouver un équilibre pour se sortir vivant d’aventures périlleuses. Un casting de choix pour les aventures de ce nouveau superhéros Marvel incarné par Oscar Isaac (Star Wars, Dune, A Most Violent Year), Ethan Hawke (Les 7 Mercenaires, Training Day) ou encore le regretté Gaspard Ulliel (Saint Laurent, Juste la fin du monde).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

2 mars : Outrun by running man

Outrun by running man 9 mars : The Great North (saison 2) Alexandra Ehle (saisons 1 et 2)

23 mars : Para//èles The Forsters (saison 4) Motherland : Fort Salem (saison 1)

30 mars : Moon Knight Les Muppets Babies (saison 2)



Les films et docs ajoutés en mars 2022

Alerte Rouge

L’adolescence est décidément au coeur du mois de mars. Cette fois-ci, ce sont les aventures de Mei Lei, jeune fille de 13 ans en pleine crise d’adolescence, qui sont illustrées par Pixar. Et pour aller de pair avec ses changements intérieurs et ses relations compliquées avec sa mère, la voilà transformée en panda roux géant. Et dans ce Toronto des années 2000, on découvrira aussi les 4*Town, un boys band aux chansons écrites par Billie Eilish et Finneas pour l’occasion. Alerte Rouge sera disponible le 11 mars, accompagné d’un making-of.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Treize à la douzaine

Ce titre vous dit quelque chose ? C’est normal. Il s’agit là d’une réinterprétation du film à succès des années 2000 avec Steve Martin ou encore Hilary Duff. Cette fois-ci, vous allez découvrir une très large famille recomposée autour des parents interprétés par Zach Braff (Scrubs) et Gabrielle Union (American Girls, Bad Boys 2). A eux de gérer une vie familiale loin d’être de tout repos. Arrivée du chaos le 18 mars.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

4 mars : Fresh Captain Marvel Demolition Le Transporteur Le Transporteur 2 Le Transporteur 3 Le Transporteur : Héritage 8 Femmes La source des femmes

9 mars : Face au crime (doc)

11 mars : Alerte Rouge Alerte Rouge : le making of Un monstre à Paris Jack et la mécanique du coeur L’Age de raison

18 mars : Treize à la douzaine FIRST : Compétition de robots Disco Je vais bien, ne t’en fais pas Jeux d’enfants

23 mars : Innocente Dans les yeux de Tammy Faye

25 mars : L’Age de glace : les aventures de Buck Wild Olivia Rodrigo : driving home 2 u Le printemps merveilleux de Mickey La Délicatesse Les Emotifs anonymes

30 mars : L’Europe vue du ciel (doc)



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.