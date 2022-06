L’été arrive, les héros reviennent au premier plan. Les 7 frères et sœurs de The Umbrella Academy ont encore créé la panique, Peaky Blinders renoue avec la pègre anglaise pour une 6e saison tandis que Borgen et Love & Anarchy remettent le couvert. Côté film, Chris Hemsworth joue les scientifiques visionnaires dans Spiderhead.

Juin est marqué par le retour de séries emblématiques de Netflix. À commencer par The Umbrella Academy qui revient dans une saison 3 toujours aussi chaotique et bourrée d’humour. Mais cette fois, les frères et sœurs vont trouver à qui parler. Peaky Blinders signe aussi le retour de Tommy Shelby, chef de la pègre de l’Angleterre du début du XXe siècle et qui lutte toujours pour asseoir sa violente domination. Enfin, Borgen, série politique danoise, s’offre un spin-of avec la même actrice et toujours des coups bas.

Les sorties séries sur Netflix en juin 2022

Umbrella Academy

Une fois encore, les événements réglés par les membres de l’Umbrella Academy ont entraîné une catastrophe. Après avoir encore évité la fin du monde en 1963, ils sont de retour dans un présent qu’ils pensaient intact. Mais rien ne s’est passé comme prévu. De retour à l’académie, ils réalisent qu’un autre groupe occupe les lieux, la Sparrow Academy. Ses membres, moins enjoués, mais plus branchés et peut-être plus fort encore, ne sont pas disposés à laisser la place aussi facilement. La réunion de famille est fixée au 22 juin.

Borgen : Le pouvoir et la gloire

Birgitte Nyborg est désormais au ministère des Affaires étrangères dans cette nouvelle série tiré de Borgen. Mais sa carrière est menacée par un différend sur le pétrole au Groenland et une crise internationale couve. Débuts des échanges le 2 juin.

Peaky Blinders

Tommy Shelby (Cillian Murphy) est de retour pour une 6e saison dès le 10 juin prochain. La prohibition a pris fin quatre ans plus tôt et il choisit de s’orienter vers le commerce de l’opium après avoir essuyé de lourdes pertes. Mais dans ce Birmingham de 1919, le chef de la pègre va devoir s’allier avec ses ennemis pour réussir.

2 juin : Borgen : Le pouvoir et la gloire

3 juin : Green Mothers’ Club Les Ailes de l’ambition Floor Is Lava (Saison 2) Surviving Summer

6 juin : My Liberation Notes Équipe Action (Saison 2)

8 juin : Baby Fever

9 juin : Nouvelle École (4 épisodes, puis 3 le 16/06 et le dernier le 23/06)

10 juin : First Kill Peaky Blinders (Saison 6) Intimidad

13 juin : Charlie au pays des autocollants : Les films de Charlie Charlie au pays des autocollants : Miss Météo et ses amis

15 juin : Maldivas Iron Chef : Défis de légende God’s Favorite Idiot

16 juin : Love & Anarchy (Saison 2) Le Monde de Karma en musique : Volume 2 Dead End : Le parc du paranormal

17 juin : Querelles de voisinage (Saison 2) She (Saison 2) You Don’t Know Me

8 juin : SPRIGGAN (anime)

22 juin : Snowflake Mountain Umbrella Academy (Saison 3)

23 juin : First Class Queen

24 juin : Money Heist: Korea Seul face à l’abeille

29 juin : La Famille Upshaw (Saison 2 Partie 1) Pour tout l’or de l’île

30 juin : Toukin, le chien-requin (Saison 2) Bastard‼ Heavy Metal, Dark Fantasy



Les sorties films et documentaires sur Netflix en juin 2022

Spiderhead

Dans cette adaptation du roman L’Évadé de la Spiderhead de George Saunders, Chris Hemsworth incarne un scientifique qui dirige des expériences peu ordinaires dans une prison. Il teste des médicaments psychotropes sur deux prisonniers (Miles Teller et Jurnee Smollett) pour leur faire revivre leur passé. Un film signé Joseph Kosinski auquel on doit le récent Top Gun : Maverick ou encore Tron : L’Héritage.

Le Haut du panier

Adam Sandler joue les scouts de basket NBA. En perte de vitesse, il finit par dénicher un joueur prometteur en Espagne. Et les deux hommes vont devoir montrer qu’ils ont le talent pour la plus prestigieuse ligue au monde. Un film produit par LeBron James avec toute une galerie de stars NBA au casting de ce film disponible le 8 juin.

1er juin : The Florida Project Lolo Une famille à louer La Tour Montparnasse infernale Le Prix à payer Barbecue Don’t let go

3 juin : Interceptor Une mère parfaite Mr. Good : Flic ou baron ? (doc)

8 juin : Le Haut du panier La Prise d’otages de Gladbeck (doc) Keep Sweet : Prie et tais-toi (mini-série doc)

10 juin : Les Arbres de la paix

14 juin : Jennifer Lopez: Halftime (doc)

15 juin : Centauro Heart Parade Colère divine Patients À l’ère des leurres : L’Internet du crime (doc)

16 juin : En plein choc Kabuki : Toma Ikuta relève le défi (doc)

17 juin : Spiderhead Réduite au silence : L’effet Martha Mitchell (doc)

19 juin : Le daim Civil : Ben Crump au service de la justice (doc)

20 juin : Le Cataclysme de l’amour

21 juin : Quel avenir pour… (doc)

22 juin : Love & Gelato Black Snake : la légende du serpent noir

24 juin : Glamour Girls The Man from Toronto

27 juin : Chip et Patate : Les vacances de Chip

28 juin : Blasted : Les aliens ou nous !

29 juin : Beauty



