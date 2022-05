Netflix veut se rendre encore plus visible pour tous ses abonnés

Comme chez Apple, Microsoft ou Google, Netflix n’est pas en reste quand il est question de l’accessibilité de sa plateforme de streaming vidéo. Heather Dowdy, directrice de l’accessibilité produit, nous explique la volonté du géant du SVoD et nous dévoile les nouvelles fonctionnalités pour faciliter l'accès du service aux personnes en situation de handicap.

Il y a en elle un peu du personnage incarné par Louane dans La Famille Bélier ou celui de Ruby, l’héroïne de CODA, la version américaine d’Apple TV+ auréolée de l’Oscar du meilleur film. Heather Dowdy a elle aussi grandi avec des parents sourds tout en étant entendante (CODA signifie Child of Deaf Adults – Enfant d’adultes sourds). Et elle sait ce que ces personnes vivent au quotidien, notamment face à la technologie.

« Même si j’ai la chance d’être entendante, j’ai grandi en vivant ce que la communauté des malentendants vivait et je sais ce que la technologie peut leur apporter. On avait plein de gadgets à la maison qui les aidaient à se connecter au monde et à évoluer. C’est pour cela que je veux que, chez Netflix, on puisse offrir le meilleur de l’expérience à tout le monde », explique la directrice de l’accessibilité produit à Frandroid.

Car si chez Apple, l’accessibilité est dans sa philosophie de tous les produits et services, chez Netflix, le sujet est loin d’être écarté des réflexions. Le service de streaming vidéo est même doté d’une équipe dédiée pour progresser dans ce domaine. « Je suis dans la technologie depuis plusieurs années et toute ma carrière a été axée sur la création de technologies accessibles », ajoute Heather Dowdy. « Je me souviens d’une époque où un téléscripteur ne pouvait envoyer qu’une ligne à la fois, maintenant on a des messageries, des appels vidéo sous-titrés… Aujourd’hui, on a plein de technologie pour faciliter le quotidien. »

Des images mieux racontées

Et depuis des années, elle œuvre pour que la plateforme aux centaines de millions d’utilisateurs puisse être celle de tous. « Nous avons investi au fil des ans dans nos sous-titres pour les sourds et malentendants (SME) ainsi que dans l’audiodescription (AD) pour nos membres », rappelle-t-elle. Pour cela, la décision fut immédiatement prise que les paramètres d’accessibilité ne soient pas séparés des autres réglages de la plateforme. Sélection de sous-titres, langues ou boutons de sélection sont à côté des autres pour rester toujours accessibles, sans devoir se triturer les méninges à chercher où ils ont pu être mis. « Il faut que leur utilisation reste intuitive et naturelle pour que les gens s’en servent », nous explique-t-on.

Pour qu’elle soit innée, il faut aussi que l’expérience soit facile d’accès comme d’usage. « Nous avons collaboré avec la communauté pour créer des outils adaptés, notamment sur l’audiodescription. Nous avons vraiment voulu faire en sorte que ce qui se passait visuellement à l’écran puisse être retranscrit le plus précisément possible, » ajoute celle qui a été nommée récemment au US Access Board par le président Joe Biden pour saluer son implication et son expertise en matière d’accessibilité.

Sur La Chronique des Bridgerton, Netflix a ainsi planché sur des directives de description audio plus poussées afin de rendre mieux compte dans l’audiodescription de l’identité d’un personnage en indiquant la couleur de la peau, le sexe et autres éléments physiques qui n’étaient pas évoqués auparavant. Ont également été ajoutées la couleur et la texture des cheveux ou de la peau pour mieux se représenter un héros. Une initiative bien accueillie par les abonnés malvoyants.

Des badges à venir pour mieux repérer les contenus adaptés

Longtemps, et logiquement, les paramètres d’audio et de sous-titres furent faits au bénéfice principalement des anglophones. Ce sera prochainement pour le plus grand bonheur de bien d’autres utilisateurs. À l’occasion de la Journée de sensibilisation à l’accessibilité qui se tient ce jeudi 19 mai, la firme de Los Gatos a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités à destination des personnes malvoyantes ou malentendantes. « On a constaté que 40 % de nos abonnés utilisaient les sous-titres, qu’ils soient classiques ou codés (pour les sourds et malentendants, NDLR). Les sous-titres ont été initialement créés pour les personnes malentendantes et sourdes, et nous en profitons désormais tous. C’est aussi pour ça qu’il faut que nous soyons performants », analyse-t-elle.

L’offre d’audiodescription ou encore le sous-titrage enrichi pour sourds et malentendants vont être rendus disponibles à une vingtaine de nouvelles langues dont le français, l’espagnol ou encore le portugais. Pour la France, cela devrait être déployé dans le courant de l’été.

Source : Frandroid Le logo AD indique l’option audiodescription en français // Source : Frandroid

Pour mieux identifier les contenus pouvant convenir à des abonnés malvoyants ou aveugles, sourds ou malentendants, Netflix va mettre en place un système de badges pour les séries et films. Il sera ainsi plus simple de les identifier comme AD ou SME. Cela sera tout d’abord disponible sur la version web du service de SVoD et sur iOS. À terme, un filtre de recherche, voire peut-être une catégorie dédiée, pourrait être envisagé.

Une réflexion autour du clavier du moteur de recherche interne est aussi en cours, un meilleur ajustement de la taille de la police ou de la couleur des sous-titres et des menus également. « Ce sont toutes ces petites choses que nous étudions de près pour améliorer davantage notre service. Et beaucoup de ces choses sont basées sur les retours que nous font les communautés de personnes handicapées, » résume Heather Dowdy. « Ils nous disent ce qu’ils veulent voir améliorés et nous faisons le maximum », reconnaît-elle, pas mécontente que cela ait aussi mené Netflix à recevoir le Game Changer Award américain pour son implication dans l’accessibilité et son travail sur l’audiodescription.

Une collection de contenus dédiés au handicap

Pour marquer la journée et sensibiliser le plus grand nombre, Netflix lance une collection intitulée Raconter le handicap dans toutes ses dimensions. Elle regroupe des films et séries mettant en avant des personnages handicapés ou des histoires autour du handicap, de l’autisme et autre situation.

On y trouve des séries comme Atypical sur l’histoire d’un ado autiste qui tombe amoureux, des films poignants, comme Zion, l’histoire d’un garçon né sans jambes et qui décide de devenir lutteur, mais aussi des documentaires sur des aventures de vie avec handicap, après un accident, des rêves de voyage comme de sport.

Quand on demande à Netflix si la réflexion autour de l’accessibilité de sa plateforme va aussi pencher du côté des contenus, les choses sont forcément plus évasives. On « ne fait pas » des contenus accessibles, on fait en sorte que tous les contenus le soient pour tous. Mais on reconnaît une sensibilisation au sujet pour les productions Netflix Originals avec la recherche de projets axés sur l’inclusivité en tous genres dans le scénario, l’ajout de consultants sur le sujet en plus de membres des communautés.

L’idée n’est pas d’avoir que des films dramatiques ou des sujets qui poussent à réfléchir, mais aussi du divertissement au sens large. « Le contenu et la façon dont nos utilisateurs l’apprivoisent rendent le service plus accessible et c’est ce que nous recherchons », déclare Heather Dowdy. « Augmenter le contrôle sur les paramètres est déjà un premier pas. C’est une personnalisation au même titre que d’autres, pour les valides et les non valides. C’est unique et c’est ce que nous voulons rendre facile », conclut-elle.

