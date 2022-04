Pour rebondir, Netflix veut miser sur 50 jeux dans son catalogue en 2022

Netflix connait une crise et la firme veut rebondir en misant davantage sur son récent service de jeu vidéo.

Si l’on connait Netflix avant tout pour ses séries et ses films, la marque a aussi lancé depuis quelques mois son service de jeu vidéo Netflix Gaming. Pour la première fois, Netflix a perdu des abonnés et veut se montrer prêt à modifier son service au point d’intégrer des publicités. Un autre angle d’attaque choisi par Netflix sera de continuer les investissements dans le jeu vidéo. L’interaction de Netflix avec l’industrie du jeu vidéo n’est pas nouvelle, la firme multiplie depuis plusieurs années les adaptations de jeu vidéo en film ou série : The Witcher, Cuphead, Castlevania ou encore Resident Evil et bien sûr l’excellente série Arcane. Il s’agit cette fois de miser sur les jeux eux-mêmes.

Un catalogue de jeux à télécharger

C’est le Washington Post qui nous détaille cette stratégie. Netflix a racheté plusieurs studios indépendants au cours des derniers mois et aimerait agrandir rapidement son catalogue pour atteindre une cinquantaine de titres d’ici à la fin de l’année 2022. Ce seraient toujours des jeux mobiles à télécharger sur le Play Store ou l’App Store, mais accessibles seulement aux abonnés Netflix. Il ne s’agit pas de streaming, contrairement au service de SVOD.

Dernière prise en date : le jeu vidéo Exploding Kittens, adaptation mobile du jeu de société à succès du même nom. Il sera disponible en version mobile dès le mois prochain et une émission sera proposée sur Netflix dédiée à ce jeu dès 2023.

Reste à savoir quels seront ces 50 jeux qui intégreront le catalogue Netflix dans les mois à venir.

