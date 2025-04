L’application Orange TV passe à la HD+ : ce que ça change concrètement

Orange continue d’améliorer son offre télévisuelle. Après avoir intégré à toutes ses formules l’accès gratuit à l’application Orange TV sur les Apple TV et les téléviseurs Android TV, l’opérateur y améliore désormais la qualité d’image proposée.

Les utilisateurs de l’Apple TV sont concernés, au même titre que ceux disposant d’un téléviseur Android TV // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Disponible depuis un peu moins d’un an, l’application Orange TV pour Apple TV et Android TV permet aux abonnés Orange d’accéder à leur bouquet TV sans utiliser le décodeur dédié. Cette nouveauté, qu’Orange a récemment rendue gratuite pour l’ensemble de ses formules d’abonnement, avait permis à l’opérateur de rattraper son retard face à certains concurrents, mais elle impliquait jusqu’à présent une différence de qualité vis-à-vis du décodeur maison.

On apprend cette semaine du site spécialisé Univers Livebox que ce n’est plus le cas. Désormais, la qualité d’image offerte par l’application Orange TV est équivalente à celle proposée sur le décodeur dédié. Ce dernier n’en a donc plus l’exclusivité.

Une avancée d’ores et déjà disponible chez de nombreux utilisateurs, grâce à la version 11.4 de l’application, déployée progressivement depuis la mi-avril.

Une meilleure qualité d’image pour l’application Orange TV

En l’occurrence, Orange a annoncé avoir amélioré la qualité des flux pour son application tvOS et Android TV, passant de ce que l’opérateur surnomme la qualité « HD simple » à la qualité « HD+ ».

Derrière cette appellation relativement absconse, une simple affaire de bitrate. Il a été doublé pour passer de 5 Mb/s à environ 10 Mb/s désormais. On reste donc en définition Full HD, mais avec une transmission de données nettement plus importante… et donc une qualité d’image sensiblement réhaussée : plus de détails apparaissent à l’écran et les imperfections inhérentes à la compression vidéo sont réduites.

L’application Orange TV s’améliore // Source : Frandroid

Au-delà de cette qualité d’image dopée pour la télévision en direct, Orange explique également avoir amélioré la qualité des contenus disponibles en replay, passant carrément de la SD à la HD. La différence est donc notable, même si Orange rattrape surtout un retard abyssal en la matière.

Selon les informations d’Univers Livebox, l’opérateur travaillerait aussi au déploiement de flux en Ultra HD… Mais pour plus tard, et pour l’instant, Orange ne donne aucun détail quant à la disponibilité de ces flux.

De même, on apprend également que l’application Orange TV arrivera à terme sur webOS (système d’exploitation natif des téléviseurs LG) ainsi que sur Fire OS (le système des boîtiers et clés multimédia d’Amazon), mais à une date ultérieure non dévoilée.