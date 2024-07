La TV Orange peut enfin se passer de décodeur grâce à Apple TV et Android TV

L’opérateur Orange vient de franchir une étape importante dans sa stratégie de distribution de contenus télévisuels. Depuis quelques jours, les abonnés Orange peuvent désormais profiter de leur bouquet TV directement sur leur Apple TV ou leur appareil Android TV, sans avoir besoin d’un décodeur dédié. Cette nouvelle application, baptisée Orange TV, marque un tournant dans l’offre de l’opérateur historique et s’aligne sur les pratiques déjà adoptées par ses concurrents.

Après des années d’attente et une phase de test bêta initiée en mars 2024, Orange a finalement déployé son application TV sur les plateformes Apple TV et Android TV. Cette décision vise à s’adapter aux habitudes de consommation des téléspectateurs, de plus en plus enclins à utiliser des boîtiers multimédias connectés plutôt que des décodeurs traditionnels. En outre, l’accès à une application intégrée permet de se passer d’une télécommande supplémentaire.

L’application Orange TV permet d’accéder à plus de 100 chaînes, qu’elles soient incluses dans l’offre de base ou faisant partie de bouquets payants. Les utilisateurs peuvent également profiter des programmes en replay, une fonctionnalité devenue incontournable dans le paysage audiovisuel actuel. De plus, certaines options avancées comme l’enregistrement des émissions sont disponibles, offrant ainsi une expérience proche de celle proposée par le décodeur classique. Outre l’accès aux chaînes en direct et au replay, l’application offre des fonctionnalités de contrôle du direct, permettant de mettre en pause un programme ou de revenir à un point précis de la diffusion.

Compatibilité et accessibilité

Pour bénéficier de ce nouveau service, les clients Orange doivent disposer d’appareils compatibles. L’application fonctionne sur les téléviseurs et boîtiers équipés d’Android TV en version 9 ou supérieure, ainsi que sur les Apple TV HD ou 4K tournant sous tvOS 15 ou une version plus récente. Cette large compatibilité permet à un grand nombre d’utilisateurs de profiter du service sans investir dans un nouveau matériel.

Orange a opté pour une stratégie tarifaire segmentée pour son application TV. Les abonnés aux offres haut de gamme Livebox Up et Max peuvent accéder gratuitement à l’application sur simple demande. Pour les autres clients, notamment ceux disposant d’offres d’entrée de gamme, l’option est facturée 5 euros par mois, sans engagement.

Une interface familière et des fonctionnalités étendues

Sur Apple TV ou sur Android TV, l’interface de l’application Orange TV reprend les codes de la version mobile, assurant ainsi une prise en main rapide pour les utilisateurs déjà familiers avec l’écosystème Orange. L’application se divise en trois onglets principaux : Accueil, TV et Replay. Cette organisation intuitive permet de naviguer aisément entre les différents contenus proposés. Malgré ses nombreux atouts, l’application Orange TV présente quelques limitations par rapport au décodeur classique.

Par exemple, certains utilisateurs ont noté l’impossibilité de lancer des enregistrements directement depuis l’application, une fonctionnalité pourtant disponible sur la version mobile et le décodeur physique. Ces restrictions pourraient être levées dans les futures mises à jour de l’application. Orange a en effet l’habitude d’enrichir progressivement ses services numériques, et il est probable que de nouvelles fonctionnalités soient ajoutées au fil du temps pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Une stratégie de dématérialisation

Le lancement de l’application Orange TV sur Apple TV et Android TV s’inscrit dans une tendance plus large de dématérialisation des services de télévision. Cette évolution, déjà amorcée par d’autres opérateurs comme Free avec Oqee ou Bouygues Telecom avec B.TV, répond à une demande croissante des consommateurs pour plus de flexibilité dans leur consommation de contenus audiovisuels.

Cette stratégie permet également aux opérateurs de réduire les coûts liés à la production et à la maintenance des décodeurs physiques, tout en offrant une expérience utilisateur plus moderne et évolutive. À terme, on peut imaginer que les box TV traditionnelles pourraient devenir optionnelles pour de nombreux abonnés, voire disparaître complètement au profit d’applications sur les plateformes connectées. À l’heure de l’écriture de ses lignes, seules les TV Samsung intègrent les 4 applications des 4 opérateurs. Rappelons que SFR suit la même stratégie via SFR TV. Son application est disponible sur les TV Hisense (Vidaa) et donc Samsung.