La fin des Livebox ? Une application Orange TV arrive pour Android TV et Apple TV

Alors que les box TV physiques ont longtemps été la norme, les téléviseurs connectés et les systèmes d'exploitation dédiés sont en train de changer la donne. Orange semble avoir bien compris cette tendance et vient de lancer une phase bêta pour une application sur Android TV et Apple TV, qui pourrait bien signer la fin des Livebox telles que nous les connaissons.

Souvenez-vous, il y a quelques années, Orange proposait une application Orange TV sur Xbox. Une fonctionnalité qui permettait de se passer de la traditionnelle box TV Livebox pour accéder aux chaînes télévisées. Aujourd’hui, l’application est disponible sur Tizen OS, le système d’exploitation des Smart TV de Samsung, mais nulle part ailleurs. Cependant, les choses sont sur le point de changer.

Orange lance une phase bêta pour une application sur Android TV et Apple TV

Dans un mouvement qui pourrait bien marquer la fin des Livebox telles que nous les connaissons, Orange vient de lancer une phase bêta pour une application sur Android TV et Apple TV. Cette initiative, qui se déroule sur Le Lab, le site d’expérimentation et d’innovation d’Orange, est ouverte aux inscriptions et durera deux mois.

Les meilleures box internet du moment chez Orange Fibre Orange Livebox Fibre 24.99€ 42.99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre Orange Livebox Max Fibre 39.99€ 57.99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre Orange Livebox Up Fibre 33.99€ 51.99€ Pendant 6 mois Découvrir Toutes les box internet

Une box TV dématérialisée : bientôt une réalité ?

Si cette phase de test s’avère concluante, Orange pourrait à terme proposer une application Android TV (Google TV) compatible avec la plupart des box TV du marché. Cette application serait également compatible avec les box et téléviseurs Android TV (Google TV) ainsi qu’avec l’Apple TV (tvOS). Sans oublier l’application existante sur les TV Samsung équipées de Tizen OS.

Cette dématérialisation de la box TV permettrait aux utilisateurs d’accéder à leurs chaînes préférées, et les services associés, directement depuis leur téléviseur connecté, sans avoir besoin d’une box TV physique. Une évolution qui s’inscrit dans la lignée de ce que propose déjà Free avec Oqee TV, un service qui offre une expérience télévisuelle entièrement dématérialisée sur la plupart des plateformes.