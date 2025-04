Chronologie des médias : Prime Video suit Netflix et saisit le Conseil d’État

Prime Video emboîte le pas à Netflix en déposant un recours auprès du Conseil d’État pour contester l’actuelle chronologie des médias et l’accélérer.

Après Netflix, c’est au tour de Prime Video de s’opposer à la chronologie des médias. Le géant américain Amazon, détenteur de la plateforme de SVoD, conteste la configuration actuelle de cet accord de diffusion.

Aujourd’hui, Prime Video ne peut diffuser un film sur sa plateforme que 17 mois après sa sortie en salle. Un délai jugé trop long pour elle, qui, contrairement à Netflix, ne remet pas en cause le contenu de l’accord plus que la manière dont il est établi, rapporte les Échos.

La législation actuelle stipule que pour profiter d’un meilleur délai entre la sortie en salle et les plateformes, les géants du streaming doivent investir une part importante de leur chiffre d’affaires dans la production française. Dans les faits, pour que cet arrêté soit validé, la présence d’un seul acteur par catégorie, ici une plateforme de streaming, suffit. Lors de la dernière révision opérée en 2025, c’est Disney+ qui était présente lors de la ratification et qui était sortie avec un délai raccourci à neuf mois.

Un principe contesté par Prime Video. « Nous regrettons que les services de vidéo à la demande n’aient pas été entendus dans le cadre des discussions sur l’accord sur la chronologie des médias signé début 2025 », a déclaré un porte-parole de Prime Video aux Échos.

Avec un investissement de moins de dix millions d’euros par an dans le cinéma français, Prime Video reste loin derrière Netflix et ses 50 millions d’euros ou encore CANAL+ et ses 160 millions d’euros. Reste à savoir si cette mise sous pression des signataires suffira à faire bouger les lignes.