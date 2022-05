Netflix : publicités et fin du partage de compte arriveraient plus tôt que prévu

Netflix aurait avancé ses plans pour proposer un forfait moins cher avec publicité d'ici la fin de l'année. L'occasion également de lutter contre le partage de comptes.

Netflix est dans la tourmente. Durant le dernier trimestre, la plateforme de SVoD a perdu 200 000 abonnés et anticipe d’en perdre encore jusqu’à 2 millions sur le trimestre en cours. Un coup dur qui oblige la société à revoir certains de ses choix.

Parmi les raisons de cette fuite d’abonnés, l’augmentation du prix de l’abonnement est la plus évidente, surtout face aux prix de la concurrence qui restent stables. Lors d’une session de questions/réponses avec les investisseurs, Reed Hastings (CEO de Netflix) a donc évoqué la possibilité de lancer un abonnement moins cher, financé par de la publicité. Un modèle économique déjà présent sur HBO Max par exemple et qui ne devait alors arriver que d’ici un an ou deux. Mais les choses changent…

La pub dans Netflix d’ici la fin d’année

Selon le très sérieux New York Times citant une note interne adressée aux employés de Netflix, les grands pontes de la firme viseraient désormais le dernier trimestre 2022 pour le lancement de ces offres. La note en question préciserait que « c’est rapide et ambitieux et que cela nécessitera certains compromis ». Lesquels ? Difficile à dire.

Pour s’occuper de la partie technique, Netflix se serait rapproché de The Trade Desk, une entreprise américaine spécialisée dans le marketing programmatique. Il s’agirait donc de publicités ciblées.

Ce choix serait notamment justifié par le fait que la concurrence comme HBO et Hulu propose ce genre d’abonnement avec publicités, tout en « maintenant une forte image de marque ». Tout est bien sûr question de marketing et Netflix devra manœuvrer délicatement pour ne pas donner l’impression à ses abonnés que les prix augmentent uniquement pour laisser de la place à d’autres formules moins chères financées par la publicité. Parmi les lecteurs de Frandroid, vous êtes d’ailleurs une majorité à rejeter cette idée.

La fin du partage de comptes ?

La note indiquerait également que la fin d’année 2022 serait également le moment choisi par Netflix pour s’attaquer au partage de comptes. Alors que Netflix s’est longtemps montré favorable à cette pratique, voilà que le service fait volte-face et commence à serrer la vis.

Comme souligné par Reed Hastings lors du bilan trimestriel aux investisseurs, Netflix pourrait facturer une nouvelle option pour le partage de compte. Cela permettrait de réduire le coût par rapport à la souscription de plusieurs abonnements, tout en renflouant les caisses de l’entreprise.

Ces deux changements majeurs devraient donc arriver d’ici la fin d’année à en croire les informations du NY Times, mais il n’est pas dit que cela ait les répercussions souhaitées. Alors que bon nombre d’utilisateurs se détournaient du piratage pour lui préférer la simplicité des plateformes légales de SVoD, ce genre de changement pourrait bien renverser la vapeur.

