JO 2024 en streaming : où, quand et comment regarder le plus grand événement sportif de l’année ?

Les Jeux Olympiques de Paris démarrent le 26 juillet et seront suivis des Jeux Paralympiques, mais vous ne savez toujours pas comment suivre la compétition ? Plusieurs canaux permettent de regarder les épreuves en direct et en différé, parfois en ultra haute définition avec le Dolby Atmos. Voici tout ce qu'il faut savoir pour suivre l'événement sportif de l'année dans les meilleures conditions.

Les Jeux Olympiques ne commencent que dans quelques jours mais France Télévisions propose déjà depuis plusieurs semaines de suivre le parcours de la flamme olympique sur différents canaux.

À l’heure où sont écrites ces lignes, elle est déjà arrivée à Paris après un périple de trois mois qui a eu pour point de départ le sanctuaire d’Olympie dans le Péloponnèse.

Après un passage très remarqué durant le défilé du 14 juillet, elle continuera d’illuminer la Picardie et l’Île-de-France jusqu’à la cérémonie d’ouverture des jeux le 26 juillet.

Certaines étapes de son parcours ont été diffusées en direct sur les chaînes de France Télévisions et sont à (re)voir sur sa plateforme france.tv.

Sur France Télévisions, le diffuseur officiel

Pour celles et ceux qui ont des billets, tant mieux, pour les autres, c’est ici que ça se passe.

À chaque édition, c’est France Télévisions qui prend le rôle de diffuseur officiel et le groupe ne fera pas exception pour ces Jeux si particuliers.

Les chaînes classiques

À cette occasion, France 2 et France 3 bousculent leur programme pour retransmettre en clair les épreuves de 9h35 jusqu’à 23h15.

France 2 se concentrera sur les épreuves les plus importantes ainsi que sur les cérémonies d’ouverture et de clôture et rediffusera de nuit les meilleurs moments, à savoir les épreuves des équipes de France, entre 1h et 6h.

De son côté, France 3 donnera la priorité aux sports collectifs et à d’autres disciplines comme le surf devant se dérouler à partir de 23h50 (puisque les épreuves se situent à Tahiti), entre le 27 et le 30 juillet, le judo, le 3 août, ainsi que le marathon, les 10 et 11 août. Pendant les JT de France 2 et de France 3 qui continueront à être diffusés aux horaires habituels, c’est France 5 qui prendra le relais.

Le site france.tv (ou l’application)

Enfin, France Télévisions complète son dispositif avec sa plateforme numérique france.tv qui diffusera 50 heures d’épreuves en direct par jour.

On y trouvera essentiellement les sports de glisse et les sports urbains comme le BMX, le skateboard, les battles de breakdance et l’escalade, et ce de 8h50 à 23h30, tandis que de 23h30 à 8h50, ce seront des récapitulatifs des meilleurs moments de la journée qui pourront être visionnés. F

rance Télévisions fait également appel aux streamers Zack Nani et Rivenzi, à la créatrice de contenus Manon Lanza et à l’ex-tenniswoman Alizée Lim pour animer le live chat « Fan Zone ».

Sur Eurosport (sur Max) pour avoir la totale !

Le dispositif de France Télévisions a beau être énorme, et même plus encore que lors des précédents Jeux Olympiques, mais il ne permet pas de profiter de la totalité des 300 épreuves, ce à quoi remédie Eurosport.

En France, Warner Bros Discovery est le seul diffuseur privé à pouvoir retransmettre les olympiades via Eurosport, disponible sur la plateforme Max et dont la popularité pourrait être boostée un peu plus d’un mois après son lancement dans l’Hexagone.

Cela fonctionne également si on a souscrit à l’offre Max sur une autre plateforme de SVoD comme Amazon Prime Video.

Ce seront ici 3800 heures de compétition qui seront accessibles sur les neuf chaînes d’Eurosport. Tandis qu’Eurosport 1 sera consacrée aux grands moments des JO et qu’Eurosport 2 retransmettra les épreuves des équipes françaises, les autres canaux seront spécialisés sur des disciplines attribuées ainsi :

Eurosport 3 : sports de raquette et golf

Europort 4 : sports artistiques

Eurosport 5 : football

Eurosport 6 : basketball

Eurosport 7 : sports de combat

Eurosport 8 : handball

Eurosport 9 : volley-ball

D’ailleurs, Canal+ a annoncé permettre à ses abonnés de profiter de toutes les chaînes d’Eurosport le temps des Jeux Olympiques, sans frais supplémentaires. Il n’y a pas besoin de faire quoi que ce soit, l’accès est automatique et cessera de lui-même le 12 août, ce qui signifie que l’offre ne concerne pas les Jeux Paralympiques.

Et si on veut suivre les JO depuis l’étranger ?

En pleines vacances d’été, plusieurs d’entre vous passeront probablement les prochaines semaines à l’étranger et, compétition internationale oblige, les Jeux Olympiques sont évidemment retransmis aux quatre coins du monde.

Le site des JO 2024 met à disposition la liste des diffuseurs étrangers. Par exemple, ce seront les diffuseurs Infront et Supersport qui retransmettront les épreuves sportives sur le continent africain.

Celles et ceux qui prévoient des vacances à Tokyo peuvent se tourner vers les chaînes de Japan Consortium tandis que beIN diffusera au Maghreb et au Moyen-Orient.

Avec ou sans 4K ? Et le Dolby Atmos dans tout ça ?

Afin d’accueillir les Jeux Olympiques comme il se doit, la France a modernisé ses infrastructures telles que les réseaux télécoms, ceux de transports en commun mais aussi les moyens de diffusion sur TV.

Ainsi, France Télévisons se met à l’heure de la 4K avec France 2 UHD et France 3 UHD (qui propose l’upscaling, pas de 4K en natif) qui ont l’avantage d’émettre en permanence en ultra haute définition alors que d’autres chaînes telles que TF1 et M6 émettent ce signal seulement pour certains programmes. Le format Dolby Atmos sera également de la partie, une première pour ce genre d’événement, mais il sera disponible uniquement sur France 2.

Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, il est prévu que France 2 UHD continue d’émettre, à l’inverse de France 3 UHD qui ne sera disponible que jusqu’au 10 septembre. De son côté, Eurosport émettra également les épreuves des JO en 4K avec le Dolby Atmos, mais seulement pour les abonnés ayant souscrit à la formule Premium de Max à 13,99 euros par mois. Les autres devront se contenter de la Full HD.

