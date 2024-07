Comment acheter les tickets de métro à 1,73 € avant l’augmentation à 4 €

À partir du 20 juillet 2024, le prix du ticket de métro va plus que doubler. On vous explique comment ne pas vous faire avoir et profiter du meilleur tarif.

En raison des Jeux Olympiques, du 20 juillet au 8 septembre, les tarifs des transports en commun à Paris et en Île-de-France connaîtront une hausse significative. Le ticket T+ coûtera 4 euros et un carnet de dix tickets sera vendu 32 euros.

Malgré une promesse initiale de gratuité des transports durant les JO 2024, la région Île-de-France a finalement décidé de majorer les prix pour l’été 2024 afin de couvrir les coûts d’un tel événement. Le prix du ticket de métro unitaire passera de 2,15 à 4 euros. On aura également des « Pass Paris 2024 », lesquels permettront de voyager en transports en commun de manière illimité durant 2 à 5 jours.

Aujourd’hui Jeux olympiques Ticket T+ 2,15 € 4 € Carnet 10 T+ 17,35 € 32 € Billet région 5 € maximum 6 € Forfait jour / Paris 2024 20,60 € 16 € Pass 2 jours ❌ 30 € Pass 3 jours ❌ 42 € Pass 4 jours ❌ 52 € Pass 5 jours ❌ 60 € Forfait semaine / Pass 7 jours 30,75 € 70 € Forfait mois 86,40 € 86,40 € Bus pour Orly ou CDG 11,50-16 € 16 €

Comment payer moins cher ses tickets

Cette nouvelle tarification sera mise en place le 20 juillet prochain. Seuls les abonnements Navigo Mois et Annuel, à 86,40 euros par mois pour toutes les zones, ainsi que les billets pour les aéroports d’Orly (10,30 euros via la ligne 14) et de Roissy (11,80 euros via le RER B), et les tickets achetés via la carte Liberté+ ne seront pas impactés par cette explosion des tarifs.

Pour éviter de payer 4 euros le ticket, il est donc conseillé de faire le plein de tickets à 1,73 euro avant le 20 juillet, en les chargeant sur une carte Navigo Easy ou sur son smartphone.

La méthode traditionnelle

La carte Navigo Easy, idéale pour les voyageurs occasionnels, permet de stocker des titres de transport dématérialisés sur une carte rechargeable en station ou via l’application Île-de-France Mobilités. Vendue à 2 euros, elle peut être rechargée sans frais supplémentaires.

Pour économiser, il est recommandé de charger plusieurs carnets de dix tickets à 17,35 euros sur la carte Navigo Easy. Cela permettra de faire une économie de 43% par rapport au tarif qui sera pratiqué durant les JO. La limite est fixée à 30 tickets par carte, mais il est possible d’acquérir plusieurs cartes si nécessaire.

La méthode technologique

Outre la carte plastique, on peut aussi faire le plein de tickets via son smartphone, iPhone ou Android. Les carnets à 17,35 euros y sont disponibles à l’achat et l’appareil peut être utilisé comme valideur en le passant sur les bornes d’accès au métro, bus, tram ou RER.

Pour les utilisateurs d’iOS, le Navigo dématérialisé est compatible à partir des iPhone XR/XS, sous iOS 17.5. Il suffit d’ouvrir l’application Apple Cartes pour créer un passe Navigo virtuel et le recharger. Le paiement peut s’effectuer via Apple Pay ou en passant par l’application Île-de-France Mobilités.

Sur Android, il faut obligatoirement en passer par cette application Île-de-France Mobilités.

Attention, sur smartphone, il semble qu’il ne puisse être possible de dépasser 20 tickets, soit deux carnets.

La solution la plus flexible

Enfin, l’abonnement Liberté+ est une autre option permettant de conserver le tarif de 1,73 euro par ticket durant les JO, sans augmentation de prix. Son avantage est de pouvoir consommer sans compter des tickets. Il faut renseigner son IBAN à la création ce qui permet de payer ses tickets en fin de mois.

Revers de la médaille, cet abonnement est un poil plus compliqué à mettre en place puisqu’il faut se rendre sur le site de la région ou en agence pour y souscrire. En outre, il ne donne accès qu’aux tickets T+. Pour voyager en région ou vers les aéroports, c’est encore impossible d’utiliser le Liberté+. Cela devrait changer en 2025 avec aussi une compatibilité smartphone.