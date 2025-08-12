Pourquoi le Royaume-Uni pourrait changer d’avis sur les droits de douane contre les vélos chinois

Suite à la suppression des droits de douane à l’encontre des vélos électriques fabriqués en Chine, l’autorité des enquêtes commerciales suggère désormais de les réimplémenter, afin de protéger l’industrie locale.

Source : Colorway

Depuis les années 1990, l’Union européenne se défend contre les vélos chinois, et a depuis étendu ces mesures anti-dumping aux vélos électriques. L’UA a néanmoins perdu un membre fort depuis 2020 et le Brexit, le Royaume-Uni.

Un virage à 180° pour les droits de douane sur les VAE chinois ?

Ce pays a conservé ces droits de douane spécifiques jusqu’en février dernier. Puis, suite à une enquête de la TRA (Trade Remedies Authority ou autorité des enquêtes commerciales), le ministère de l’Économie a supprimé ces droits, à l’exception de ceux appliqués sur vélos pliants électriques – et ce afin de protéger ses fleurons locaux, Brompton en tête. La TRA jugeait que le surcoût à l’achat était trop élevé pour les clients.

Sauf que TRA semble visiblement revenir sur cette décision. Dans un document publié le 31 juillet, elle suggère de réimplémenter les droits de douane. Selon l’organisme, ils visent à « protéger l’industrie britannique du cycle, qui comporte de nombreuses petites et moyennes entreprises qui emploient des milliers de personnes, contre les pratiques commerciales internationales déloyales ».

Toutefois le rapport n’est que consultatif, mais le gouvernement britannique ne peut le nier.

Pas de taxes pour les pièces détachées ?

Il est question ici de vélos électriques « entiers », tandis que les droits de douane sur les pièces détachées ne sont pas concernés. La TRA avance « une absence de preuves » pour imposer de tels droits sur cette catégorie de produits.

En « l’absence de preuve », l’organisme britannique réfute l’idée de contournement des douanes, pourtant nombreux en UE. Source : DNRED

Son enquête cite des sources secondaires estimant « qu’il pourrait ne pas être rentable pour les exportateurs chinois de contourner les mesures antidumping en assemblant des vélos au Royaume-Uni ». Ainsi, l’organisme explique que « le contournement par l’importation de certaines pièces de vélo au Royaume-Uni pourrait être réduit ».

Dans tous les cas, et malgré ses droits de douane, l’UE peine à freiner les importations illégales, la France la première avec 7 000 VAE saisis cet été par la DNRED. Plusieurs autres importateurs ont été débusqués en Irlande ainsi qu’au Portugal.

En ce sens, la TRA laisse le dossier ouvert jusqu’au 25 août. Les entreprises peuvent y adresser leurs commentaires ou leurs suggestions envers ces mesures économiques.