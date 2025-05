ECOVACS Deebot X9 Pro Omni : ce robot aspirateur identifie et s’adapte au type de saleté au sol 

Avec son Deebot X9 Pro Omni, ECOVACS fait (encore) passer les aspirateurs-robots à un niveau supérieur. Empli de technologies novatrices, ce modèle promet un nettoyage puissant, une adaptabilité à toute épreuve et une autonomie accrue.

Voilà une année riche en nouveautés pour ECOVACS. À peine deux mois après avoir dévoilé son aspirateur-robot Deebot X8 Pro Omni, le spécialiste des robots ménagers renouvelle déjà sa gamme et lance le Deebot X9 Pro Omni.

Encore plus efficace que son prédécesseur grâce à la combinaison de technologies phares, dont l’aspiration BLAST et le rouleau lavant extensible OZMO ROLLER, cet aspirateur-robot vient intelligemment à bout de toutes les taches et les poussières.

Pour célébrer la sortie de son Deebot X9 Pro Omni, ECOVACS le propose jusqu’au 21 mai chez Amazon et Boulanger avec une belle remise de 200 euros, ramenant son prix de 1499 à 1299 euros.

Un nettoyage puissant pour une maison impeccable

ECOVACS est reconnu pour la performance et le caractère novateur de ses aspirateurs-robot. Et son nouveau Deebot X9 Pro Omni ne fait pas figure d’exception. Ce modèle est le premier de sa catégorie à offrir une belle puissance d’aspiration (pour décoller les poussières) de 16 600 Pa tout en boostant le débit d’air (16,3 L/s, le volume transporté vers le réservoir). Cette performance est 49 % plus élevée que sur les systèmes traditionnels.

Grâce à cette technologie BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) chargée d’augmenter le débit d’air en plus de la puissance d’aspiration, les particules les plus fines comme les plus gros débris de la taille d’une croquette ou d’une céréale sont aspirés en un clin d’œil.

Le Deebot X9 Pro Omni aspire et nettoie tout type de saletés // Source : ECOVACS

Côté nettoyage, même combat. Doté de la serpillère à rouleau OZMO ROLLER opérant 220 tours par minute, le Deebot X9 Pro Omni nettoie le sol rapidement et à haute pression. Grâce à cette technologie, la pression de lavage est 16 fois plus élevée (3700 Pa) que sur les systèmes traditionnels. En un minimum de passages, ce robot vient ainsi à bout des taches les plus incrustées, comme le miel ou de la sauce soja sucrée.

Le Deebot X9 Pro Omni est aussi capable de détecter le type de sol et les saletés sur son parcours, puis ajuste en conséquence la stratégie de nettoyage. L’appareil soulève alors intelligemment la brosse latérale, la brosse principale et/ou le rouleau lorsque c’est nécessaire puis optimise de lui-même la puissance d’aspiration et de lavage du sol.

Et pour que la performance demeure au fil des routines, ECOVACS a prévu une brosse ZeroTangle 3.0 anti-emmêlement, ainsi qu’un système d’aspiration centrifuge pour ôter les poils et cheveux de la brosse latérale. Exit donc les obstructions et la perte d’efficacité à travers le temps.

Un ajustement intelligent du parcours et du mode de nettoyage

Son système innovant TruEdge 2.0 permet d’étendre le rouleau lavant et la brosse latérale afin d’ôter les saletés logées dans les plus petits recoins, aux abords des meubles, ainsi que le long des plinthes.

ECOVACS a aussi ajouté à son aspirateur-robot un capteur de bords TruEdge 3D et le système de reconnaissance des objets en temps réel AIVI 3D 3.0 Omni-Approach pour permettre à son Deebot X9 Pro Omni de reconnaître et s’adapter au mieux à son environnement.

Un lavage à haute pression et efficace grâce au rouleau Ozmo Roller extensible // Source : ECOVACS

Même son design a été optimisé afin que le robot puisse se faufiler partout. L’appareil est si fin (9,8 cm de haut) qu’il peut se glisser sous les meubles les plus bas. Équipé de grandes roues, il franchit aisément les obstacles tels que les câbles et les petites butées (jusqu’à 2 cm de haut).

Une station tout-en-un pour un nettoyage sans effort

Si les fonctionnalités du robot sont importantes, celles attenantes à la station d’accueil le sont tout autant. L’indépendance de l’appareil en dépend directement. La base du Deebot X9 Pro Omni rassemble justement ce qui se fait de mieux en la matière.

En plus d’alimenter l’appareil en eau et en produit nettoyant, puis de le vider après chaque session, la station lave le rouleau à l’eau chaude en ajustant la température en fonction du type de pièces parcourues et du niveau de saletés. S’ensuit un séchage à 63°C pour éliminer bactéries et mauvaises odeurs.

Un nettoyage sans les mains pendant 90 jours grâce à la station d’accueil fournie // ECOVACS

Mieux, grâce à son bac de saletés de 3 L ainsi qu’à ses réservoirs de 4 L pour l’eau propre et de 2,2 L pour l’eau sale, l’aspirateur-robot peut se passer de vous durant 3 mois et maintenir votre maison propre et nette.

À l’occasion de sa sortie et jusqu’au 21 mai, le Deebot X9 Pro Omni est disponible sur Amazon et chez Boulanger avec une belle remise de 200 euros, soit à 1299 euros au lieu de 1499 euros.