Ecovacs Deebot T30 Pro Omni : ce robot aspirateur avec assistant vocal embarqué est à -33 % sur Amazon

Avec l’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni, vous allez pouvoir faire autre chose pendant qu’il aspire la saletĂ© de vos sols et les nettoie grâce Ă ses serpillères, d’autant qu’il est Ă 673 euros sur Amazon en ce moment.

En 2024, Ecovacs a prĂ©sentĂ© son nouveau modèle d’aspirateur laveur robot : le Deebot T30 Pro Omni. Cette version pro, par rapport au modèle classique, coĂ»te 100 euros de plus et propose l’assistant vocal YIKO IA embarquĂ© et une reconnaissance intelligente de la saletĂ©. Mais avec cette promo de 326 euros chez Amazon, le modèle Pro devient moins cher que le modèle classique.

Les points forts de l’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Sa puissance d’aspiration de 11 000 Pa

Il peut nettoyer environ 100m² avec une seule charge

Les serpillères sont nettoyĂ©es Ă l’eau chaude avant, pendant et après chaque session

Normalement, la version pro de l’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni avoisine les 1000 euros. Mais grâce Ă la promo sur Amazon, elle est accessible pour 673 euros, ce qui la rend plus abordable.

Un robot compact aux fonctionnalités étendues

L’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni est livré avec sa station d’accueil compacte (480 x 490 x 409 mm). Cette dernière intègre des fonctions comme le vidage automatique du bac à poussière et le nettoyage des serpillières à 70 °C. La disposition horizontale des réservoirs d’eau optimise l’espace, bien que le remplissage et le vidage puissent s’avérer délicats, puisque ça augmente le risque de déversement. Mais le socle amovible facilite l’entretien et simplifie le nettoyage des différentes parties.

Le robot adopte une forme circulaire avec un dĂ´me LiDAR, ce qui est un design plutĂ´t classique en la matière. Il est Ă©quipĂ© de deux serpillières rotatives, dont l’une bĂ©nĂ©ficie du système TruEdge qui permet de nettoyer plus efficacement le long des plinthes. En pluis, sa puissance d’aspiration de 11 000 Pa fait qu’il est aussi efficace sur sols durs que sur les tapis. Le rouleau-brosse, conçu avec la technologie ZeroTangle pour limiter les enchevĂŞtrements, montre quand mĂŞme ses limites si vous, ou quelqu’un chez vous, a les cheveux trop longs.

Il nettoie tout en autonomie, vous n’avez (presque) rien Ă faire

Le Deebot T30 Omni mise sur une navigation avancĂ©e grâce au LiDAR et Ă la cartographie 3D, qui lui permettent d’éviter efficacement les obstacles tout en optimisant ses trajets. La gestion des pièces via l’application Ecovacs permet de personnaliser les nettoyages en fonction des besoins, avec des rĂ©glages prĂ©cis pour chaque zone. Cependant, l’interface de l’application, bien que riche en fonctionnalitĂ©s, peut paraĂ®tre un peu dense, surtout si c’est votre première expĂ©rience en la matière.

Comme on l’a dit, l’entretien est simplifiĂ© grâce Ă la station qui nettoie, sèche et vide automatiquement le robot. Les serpillières se soulèvent automatiquement lors du passage sur les tapis pour Ă©viter de les mouiller. Le modèle Pro propose une dĂ©tection des dĂ©bris amĂ©liorĂ©e et l’assistant vocal Yiko pour le contrĂ´ler Ă la voix, sans enceinte connectĂ©e. Tout ce que vous aurez Ă faire, c’est intervenir manuellement pour le remplissage des rĂ©servoirs et le changement du sac Ă poussière.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’Ecovacs Deebot T30 Pro Omni en lisant notre test du modèle classique. Les fonctions sont similaires, c’est juste l’assistant vocal et une reconnaissance intelligente de la saletĂ© qui font une diffĂ©rence.

