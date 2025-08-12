Un forfait 5G ET une box fibre à 33 euros par mois, c’est déjà l’offre télécom de la rentrée

Le forfait B&You 100 Go 5G est maintenant disponible à seulement 10,99 euros par mois sans engagement. Couplé à une offre Pure Fibre, il baisse même de prix. Qui dit mieux ?

La rentrée approche et avec lui le temps de la chasse aux dépenses inutiles. Parmi les foyers de dépenses sur lesquels il y a souvent le plus d’économies à réaliser, on compte les abonnements.

Cinéma, salle de sport, streaming… Si tous ne sont pas indispensables, il y en a certains dont vous ne pouvez pas vous passer : internet et forfait mobile. Heureusement, pour ces dépenses, Bouygues Telecom a une solution toute trouvée : son forfait sans engagement B&You 100 Go 5G à seulement 10,99 euros par mois passe à 8,99 euros par mois avec un forfait internet Pure Fibre à 23,99 euros par mois. De quoi profiter des 2 abonnements télécom les plus indispensables à moins de 33 euros.

Forfait B&You 100 Go : conçu pour les gros consommateurs de données

L’Arcep constate chaque année que la consommation mensuelle de données mobiles augmente chez les Français. Avec une consommation moyenne approchant les 20 Go par mois, disposer d’une enveloppe plus généreuse ne peut qu’être profitable.

Source : Bouygues Telecom

C’est en suivant cette logique que Bouygues Telecom propose ce forfait qui allie une généreuse enveloppe de données à un prix attractif. Pour seulement 10,99 euros par mois, l’opérateur propose ainsi un forfait complet intégrant :

100 Go d’internet mobile utilisables en France métropolitaine sur le réseau 5G de Bouygues Telecom ;

25 Go de données disponibles depuis l’Europe et les DOM, un atout pour les voyageurs réguliers ou occasionnels ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’Europe et les DOM.

Sans engagement, le forfait permet aussi aux abonnés de profiter d’une grande flexibilité : vous pouvez changer d’opérateur ou de forfait sans contraintes. D’autant que la carte SIM triple découpe est proposée à seulement 1 euro, contre les 10 euros habituellement facturés par la plupart des opérateurs.

L’offre à saisir pour faire baisser encore plus la facture

Et si les 10,99 euros par mois vous semblent déjà un bon prix, sachez que Bouygues Telecom a une astuce pour vous faire payer encore moins cher votre forfait mobile, mais aussi votre forfait internet.

Travailler de chez soi est possible grâce à la fibre de Bouygues Telecom. // Source : Midjourney

Si vous souscrivez à son offre Pure Fibre à 23,99 euros sans engagement, l’opérateur fait baisser le prix du forfait 100 Go à 8,99 euros par mois. Cette remise de 2 euros mensuels permet d’obtenir un bundle particulièrement avantageux.

Cette offre box, centrée exclusivement sur l’accès à internet, comprend :

une fibre ultrarapide : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi si votre foyer est éligible ;

une box Wi-Fi dernière génération compatible avec la norme Wi-Fi 7.

Cette offre se concentre sur l’essentiel pour afficher un prix aussi mini, idéale donc pour ceux qui n’ont pas besoin d’un téléphone fixe ni d’une offre TV.

Comment profiter de l’offre ?

Changer d’opérateur peut parfois paraître complexe. Cependant, Bouygues Telecom simplifie cette démarche grâce à un processus clair et rapide :

Souscription en ligne : rendez-vous sur la page dédiée au forfait B&You pour choisir votre offre ;

Portabilité du numéro : composez le 3179 depuis votre téléphone mobile pour obtenir votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Ce code permet de transférer facilement votre numéro actuel vers Bouygues Telecom ;

Résiliation automatique : une fois votre souscription validée, Bouygues Telecom se charge de résilier votre ancien contrat sans intervention supplémentaire de votre part.

Souscrire au forfait B&You est extrêmement simple. // Source : Midjourney

La nouvelle carte SIM est expédiée sous 3 à 5 jours ouvrés à l’adresse indiquée lors de la commande. Cette simplicité permet aux nouveaux abonnés de profiter rapidement de leur nouveau forfait sans tracas administratifs.

Trois bonnes raisons de choisir ce forfait B&You

Avec le forfait B&You 100 Go à 10,99 euros, vous bénéficiez de plusieurs avantages non négligeables :

Votre forfait est disponible instantanément avec la eSIM. Juste après la souscription, il vous suffit d’activer votre forfait directement depuis votre espace client ou votre application ;

Bouygues Telecom s’occupe pour vous de la résiliation sans frais de votre ancien forfait et vous permet de garder votre numéro actuel ;

Une assistance 7 j/7 via l’appli. Elle est disponible 24 h/24 en cas de problème.

Cette offre représente une excellente opportunité pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un forfait généreux en données à un prix particulièrement compétitif, avec la flexibilité d’un contrat sans engagement.