Seulement 30 €/mois pour de la fibre 8 Gb/s et un forfait 5G de 200 Go, c’est l’offre à saisir chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose un sacrĂ© pack en ce moment : le forfait mobile sans engagement 5G de 200 Go avec l’abonnement Pure fibre n’est qu’Ă 30,98 euros par mois le tout.

Avec son offre Pure fibre, Bouygues Telecom a fait un sacrĂ© bruit : une simple et unique box pour avoir la fibre Ă la maison, sans box TV et sans surcoĂ»t, pour 23,99 euros par mois. Si vous prenez le forfait B&You 200 Go qui coĂ»te d’habitude 9,99 euros par mois avec cette offre fibre, vous avez une remise de 3 euros par mois, soit 6,99 euros le forfait mobile. Le prix cumulĂ© des deux offres dĂ©fie alors toute concurrence !

Les points forts de l’offre Bouygues Telecom

Un combo mobile + fibre Ă prix vraiment attractif

Les deux sont sans engagement

Vous bĂ©nĂ©ficiez de la fibre 8 Gb/s et d’un forfait 5G

Si vous passez chez Bouygues simultanĂ©ment pour le forfait mobile 5G 200 Go et l’offre Pure Fibre, vous aurez une facture de 30,98 euros par mois au lieu de 33,98 euros.

Ça commence par un bon petit forfait mobile…

Le premier produit concernĂ© par cette offre, c’est le forfait mobile. Une fois sur la page de Bouygues Telecom, vous devez choisir le forfait B&You 5G 200 Go. Il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez le rĂ©silier quand vous voulez. Vous profitez de la 5G dans les zones compatibles avec une enveloppe de 100 Go Ă utiliser en France mĂ©tropolitaine, dont 30 Go sont utilisables en Europe et dans les DOM.

Rien de plus classique pour les communications, avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine. Tout ça est affichĂ© pour 9,99 euros par mois et peut passer Ă 6,99 euros par mois. Pour ça, avant de valider votre inscription, vous devez choisir de rajouter dans votre panier l’offre Pure fibre Ă 23,99 euros par mois. Elle est disponible sur la mĂŞme page, lorsque vous scrollez vers le bas.

… complĂ©tĂ© par une offre fibre qui va Ă l’essentiel

L’offre Pure fibre de Bouygues Telecom rĂ©pond Ă une demande de plus en plus grande : pour les personnes n’ayant besoin que de la connexion Internet, sans box TV ou autre. Les Ă©tudiants, par exemple, au budget limitĂ©, qui n’ont pas besoin d’avoir un bouquet de chaĂ®nes XXL, ou qui utilisent les plateformes de streaming, un PC ou un smartphone pour accĂ©der aux vidĂ©os.

Ave cette offre, vous avez une unique box fibre avec un dĂ©bit descendant de 8 Gb/s et 1 Gb/s en ascendant. Tout comme le forfait mobile, c’est sans engagement, et en plus le prix n’augmente pas après un an. ThĂ©oriquement, vous pouvez profiter de ce prix tant que vous conservez les deux offres actives simultanĂ©ment. MĂŞme si vous rĂ©siliez l’offre mobile, l’abonnement fibre restera Ă 23,99 euros par mois, puisque la rĂ©duction de 3 euros est effective sur le forfait tĂ©lĂ©phonique.

Pour changer de forfait sans perdre votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, appelez le 3179 sans frais pour obtenir votre numĂ©ro RIO. Vous pouvez ensuite fournir ce numĂ©ro lors de la commande de votre nouvelle ligne, et votre futur opĂ©rateur s’occupera de transfĂ©rer votre numĂ©ro de mobile gratuitement. Ça lui permet Ă©galement de rĂ©silier auprès de votre ancien opĂ©rateur.

