ECOVACS Deebot T80 Omni : son rouleau innovant et sa station intelligente le rendent plus efficace et autonome que jamais

Avec son nouveau Deebot T80 Omni, ECOVACS veut que ses aspirateurs deviennent encore plus performants. Voici son secret pour laisser un sol vraiment impeccable durant près de 3 mois, sans requérir la moindre intervention de votre part.

Depuis le début de l’année, le spécialiste des robots ménagers ECOVACS multiplie les innovations. Après avoir surpris avec ses aspirateurs-robot haut de gamme et introduit les rouleaux lavants pour la première fois sur sonDeebot X8 Pro Omni au mois de février, la marque étend cette technologie innovante à un modèle performant et abordable : le Deebot T80 Omni.

Sa promesse : un nettoyage puissant et ultra-précis, un système anti-enchevêtrement de dernière génération, une agilité remarquable, ainsi qu’une indépendance sans précédent permise par sa station d’accueil haute performance. Pour sa sortie et jusqu’au 30 avril, cet aspirateur-robot premium profite d’une belle remise de 200 euros, ramenant son prix de 1099 à 899 euros.

Un nettoyage au plus près des murs et des meubles

Les aspirateurs-robot sont censés vous décharger de la corvée du ménage, mais leur efficacité n’est pas toujours au rendez-vous. Il n’est pas rare de devoir repasser derrière eux pour ôter les poussières restantes ainsi que les taches les plus tenaces, comme les traces d’huile ou de soda.

Mais pas avec le nouveau Deebot T80 Omni d’ECOVACS. Sur son dernier-né, la marque a mis le paquet pour offrir un nettoyage puissant et efficace, jusque dans les recoins les plus difficiles d’accès.

Fort d’une expertise de plus de 25 ans sur le marché des aspirateurs-robot, le constructeur a décidé de revoir en profondeur les technologies liées au nettoyage des sols. Exit les traditionnelles serpillères plates et place à un rouleau lavant à haute performance, habituellement réservé aux modèles balai. Pour venir à bout de toutes les saletés, celui-ci frotte le sol à haute pression et à grande vitesse puisqu’il réalise jusqu’à 200 tours par minute.

Une serpillère rouleau à haute pression et à grande vitesse // Source : ECOVACS

Pour aller encore plus loin, ECOVACS a prévu un système d’extension automatique du rouleau (TruEdge 2.0), afin qu’il nettoie au plus près des murs, des meubles et des différents objets jonchés sur le sol. Pour identifier ces zones précises et allonger intelligemment la serpillère chaque fois que nécessaire, le Deebot T80 Omni s’appuie sur une caméra frontale, un capteur dToF, ainsi que sur la technologie de détection d’objets en temps réel AIVI 3D 3.0. L’aspirateur-robot reconnaît les différents types d’obstacles et ajuste dynamiquement son parcours. Il adapte même son itinéraire lorsqu’une porte s’ouvre ou se ferme. Mieux, lorsqu’il identifie une butée, le robot se soulève de 20 mm afin de le franchir et de poursuivre sa routine.

Une brosse principale et une brosse latérale pour déloger toutes les saletés, même dans les recoins, ainsi qu’un système anti-enchevêtrement efficace pour garantir une performance à toute épreuve // Source : ECOVACS

Si vous êtes équipé de tapis et de moquettes, le Deebot T80 Omni est également tout indiqué. À l’approche de ces zones spécifiques, l’aspirateur-robot relève automatiquement la serpillère de 10 mm et optimise intelligemment la puissance d’aspiration (jusqu’à 18 000 Pa) afin de déloger toutes les poussières les plus incrustées. Et grâce à ses deux brosses centrales et latérales anti-enchevêtrement (ZeroTangle 3.0), le robot vient à bout de toutes les saletés et conserve sa performance au fil des utilisations.

Une station d’accueil intelligente pour une autonomie décuplée

Souvent absentes sur les aspirateurs-robot abordables, les stations d’accueil font la force des modèles les plus premium et permettent à l’utilisateur de gagner un temps précieux. Si la plupart des bases alimentent l’appareil en eau, vident le bac de saletés après chaque routine et rechargent la batterie, celle fournie avec le Deebot T80 Omni va bien plus loin.

Une station intelligente tout-en-un pour gagner encore plus en autonomie // Source : ECOVACS

ECOVACS l’a doté d’une série de fonctionnalités pratiques et innovantes, comme :

le remplissage automatique du produit nettoyant ;

le lavage du rouleau à l’eau chaude avec un ajustement automatique de la température en fonction du type de pièces nettoyées et du niveau de saleté de la serpillère ;

le séchage à 45°C de cette dernière pour éviter la prolifération de bactéries et le développement de mauvaises odeurs.

Et pour renforcer d’autant plus l’autonomie de l’aspirateur-robot, ECOVACS a prévu un réservoir d’eau sale de 2,2 litres, capable d’accueillir jusqu’à 90 jours de saletés. Pendant 3 mois, vous pouvez donc profiter d’un logement propre sans avoir à vous soucier d’entretenir l’appareil et sa base.

Jusqu’au 30 avril, le Deebot T80 Omni profite d’une belle offre de lancement et voit son prix réduit de 1099 à 899 euros.