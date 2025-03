Test du Roborock Saros 10R : voici une nouvelle génération de robot aspirateur laveur

Présenté début janvier au CES, le Roborock Saros 10R fait partie de la nouvelle gamme porte-étendard de la marque. Il se distingue par sa finesse, lui permettant de passer sous les meubles, ainsi que ses fonctionnalités de nettoyage avancées.

Roborock Saros 10R // Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Roborock Saros 10R est l’un des derniers modèles phares de la marque, dévoilé au CES 2025. Il arbore un design différent des modèles précédents, ainsi que des spécifications impressionnantes qui en font l’un des aspirateurs robots les plus puissants récemment lancés.

Son système de navigation, semblable à celui du Qrevo Slim, lui permet de se passer d’un dôme LiDAR sur la partie supérieure. Cela lui permet d’être particulièrement fin, avec une hauteur de moins de 8 cm, ce qui lui facilite le passage sous la plupart des meubles. Il est également doté du châssis AdaptiLift, lui permettant de franchir des seuils jusqu’à 4 cm de hauteur.

Voyons en détail ce qu’il vaut au quotidien et comment il se compare au reste de la gamme Saros.

Fiche technique

Modèle Roborock Saros 10R Dimensions 38,1 cm x 48,8 cm x 47,5 cm Détection des obstacles Oui Couleur Noir Fonction lavage Oui Fiche produit

Un robot fin et une station très premium

Le design de la nouvelle gamme Saros est moderne, avec des formes contemporaines et une apparence raffinée. La station d’accueil est élégante avec une façade miroir du plus bel effet. Le reste est presque entièrement noir, lui conférant un aspect particulièrement haut de gamme.

Sur le dessus, le Saros 10R est équipé de deux réservoirs d’eau, directement accessibles à la main grâce aux poignées intégrées. Une trappe discrètement intégrée à l’avant masque, quant à elle, le sac à poussière et le réservoir de détergent.

Roborock Saros 10R // Hagop Kavafian pour Frandroid

La partie inférieure de la station d’accueil comprend notamment une planche de lavage amovible, équipée de picots et raclettes, permettant à la fois de nettoyer les serpillières, mais aussi de maintenir la base propre. Cette approche est assez surprenante, puisque Roborock a pour habitude d’utiliser une serpillière vibrante sur ces modèles haut de gamme. C’est d’ailleurs la principale différence entre le Saros 10R et le Saros 10, ce dernier étant effectivement équipé d’une serpillière vibrante et d’un dôme LiDAR.

Le Saros 10R fait donc l’impasse sur le dôme LiDAR sur le dessus, ce qui en fait l’un des robots aspirateurs les plus fins du marché, avec seulement 7,98 cm de hauteur. À la place, il est équipé de capteurs 3D et d’une caméra, qui lui permettent de se repérer, mais aussi de détecter la saleté et les obstacles.

Roborock Saros 10R // Hagop Kavafian pour Frandroid

Sur la partie inférieure, on retrouve deux patins de serpillière rotatifs et relevables. Le patin droit peut également s’étendre, ce qui lui permet d’atteindre les coins et de nettoyer efficacement le long des plinthes.

De plus, à l’instar des modèles Dreame, le Saros 10R peut désormais détacher automatiquement ses patins de lavage et les laisser dans la station d’accueil, ce qui est utile pour le nettoyage des tapis épais. Le robot peut également étendre et relever sa brosse latérale, qui adopte une forme arquée pour éviter les enchevêtrements de cheveux et poils d’animaux. Quant au rouleau-brosse principal, il se compose de deux brosses DuoDivide, similaires à celles du Qrevo Curv, réduisant fortement les enchevêtrements de cheveux.

Une application très complète et intuitive

Lors de la configuration du Roborock Saros 10R, la première étape consiste à cartographier la maison. Le robot est même capable d’identifier les types de pièces, par exemple, en distinguant la chambre de la cuisine. Vous pouvez affiner la carte générée en ajustant les séparations des pièces, en définissant des zones interdites et même en plaçant des meubles ou en ajustant le type de sol. Le Saros 10R prend en charge jusqu’à quatre cartes distinctes et peut automatiquement reconnaître laquelle utiliser en fonction de son environnement.

Roborock Télécharger gratuitement

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Vous pouvez personnaliser les paramètres de nettoyage, tels que la puissance d’aspiration, l’humidité de la serpillière et l’ordre de nettoyage des pièces. Ces préférences peuvent être appliquées globalement ou être spécifiques à chaque pièce. Toutefois, le mode SmartPlan ajuste intelligemment les paramètres de nettoyage en fonction de l’environnement, évitant ainsi de devoir les gérer manuellement.

L’application offre un large choix de paramètres, comme la possibilité d’ajuster la température et la fréquence de lavage des patins ainsi que la durée de séchage. Il est également possible de programmer la recharge en heures creuses pour optimiser votre consommation d’énergie.

Vous pouvez également personnaliser le comportement du robot en présence de tapis. Ainsi, le robot peut relever ses patins, éviter les tapis ou même les nettoyer avec les serpillères.

La caméra du robot offre également une fonction de surveillance à distance avec audio bidirectionnel et la capture d’images des obstacles rencontrés. Si vous avez des animaux de compagnie, le robot peut même les localiser pour vous ou prendre des photos d’eux pendant qu’il nettoie.

Bien entendu, le robot est compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Alexa. Il dispose également de son propre assistant vocal embarqué, Hello Rocky, très pratique pour le commander à la voix.

Un nettoyage très complet

Le Roborock Saros 10R offre une puissance d’aspiration impressionnante de 19 000 Pa, l’une des plus élevées du marché. Sa brosse DuoDivide est composée de deux rouleaux parallèles en caoutchouc et de fils de nylon, dirigeant les cheveux et les poils d’animaux vers le centre. Cette conception améliore l’aspiration des saletés sur sols durs et moquettes, tout en évitant les enchevêtrements de cheveux et poils d’animaux.

Roborock Saros 10R // Hagop Kavafian pour Frandroid

De plus, la brosse latérale atteint bien les coins et les pieds de meubles, garantissant une couverture complète. Sur tapis, la forte aspiration et le double rouleau brosse permettent un nettoyage en profondeur.

Pour le nettoyage humide, le Roborock Saros 10R utilise deux patins de lavage rotatifs. Ceux-ci sont relevables et détachables, garantissant qu’ils ne touchent le sol que dans les pièces où le robot lave les sols.

La station nettoie les patins avant, pendant et après chaque cycle avec de l’eau chaude à 80 ºC. Cela permet non seulement d’éliminer les bactéries, mais aussi de dissoudre les taches incrustées et séchées sur le sol. La station dispose également d’un réservoir de détergent intégré, assurant ainsi l’ajout automatique de solution de nettoyage. Celle-ci est mélangée à de l’eau propre et tiède avant d’être ajoutée au réservoir d’eau embarqué du robot, pour des résultats impeccables.

Roborock Saros 10R

En parlant de résultats, le Saros 10R s’en sort haut la main et parvient à éliminer la plupart des taches du quotidien en un seul passage. Il est également efficace contre les taches plus tenaces, comme le café séché ou les taches grasses. Toutefois, il nécessite parfois un deuxième passage pour éliminer les taches les plus tenaces. En fonction des paramètres sélectionnés, le robot peut détecter les zones sales et effectuer un second passage pour les éliminer. La serpillière extensible permet quant à elle d’atteindre les coins et de nettoyer efficacement le long des plinthes.

Globalement, les résultats de nettoyage sont très bons, sur tout type de sols. Cependant, je suis convaincu qu’une serpillière vibrante présente des performances encore meilleures et je ne manquerai pas de comparer les résultats à ceux du Roborock Saros 10 pour évaluer lequel des deux modèles est le plus performant sur les tâches complexes.

Roborock Saros 10R

Le Saros 10R est assez silencieux et discret et ne gêne pas lorsqu’on travaille ou regarde la télévision. Un mode Ne pas déranger permet également de désactiver les fonctions les plus bruyantes à certaines heures, comme la vidange du sac à poussière ou le lavage des serpillières.

Pour ce qui est de l’autonomie, elle est excellente et dépasse les 180 minutes d’utilisation promises par la marque, ce qui est suffisant pour la plupart des foyers. Dans tous les cas, le robot peut automatiquement retourner se recharger avant de continuer le nettoyage.

Une bonne navigation et un évitement d’obstacles

Le Roborock Saros 10R est équipé d’un système de navigation avancé qui abandonne le dôme LiDAR traditionnel au profit d’un système de détection 3D ToF (time-of-flight) associé à un LiDAR à l’avant.

En pratique, le Roborock Saros 10R offre une navigation satisfaisante, sans pour autant être révolutionnaire. En effet, le robot met parfois un peu de temps à se positionner et peine parfois à contourner certains obstacles. En revanche, il ne se perd pas et ne reste pas bloqué lors du nettoyage, ce qui reste bien entendu essentiel. De plus, son châssis AdaptiLift lui permet de franchir des seuils jusqu’à 4 cm de hauteur sans trop de peine.

Roborock Saros 10R // Hagop Kavafian pour Frandroid



Grâce à sa caméra et ses capteurs, le Saros 10R détecte et évite la plupart des obstacles, y compris les objets plus petits comme les câbles. La majorité du temps, il s’approche suffisamment près des obstacles pour un nettoyage de précision, sans s’y heurter.

Toutefois, sa navigation reste moins performante que celle des autres modèles Roborock équipés d’un dôme LiDAR. Il heurte parfois des objets de manière aléatoire, notamment les pieds de table, les chaussures ou d’autres petits obstacles. Heureusement, le robot documente tous les obstacles détectés en capturant des images et en les signalant sur la carte. Cela vous permet de voir exactement quels objets ont gêné son passage.

Un entretien simple

Le Saros 10R est conçu pour minimiser autant que possible les tâches d’entretien. Ses brosses sont conçues pour éviter les enchevêtrements et effectivement, malgré les pièges semés par mon chien, très peu de cheveux et poils se sont retrouvés enroulés dans les brosses.

La station d’accueil se charge quant à elle de l’entretien des serpillières, en les lavant à l’eau chaude à 80 ºC et en les séchant à 55 ºC. Ce processus réduit efficacement la prolifération des bactéries, moisissures et mauvaises odeurs, tout en améliorant l’efficacité du nettoyage. Cependant, contrairement à la plupart des modèles phares de Roborock et au nouveau Saros 10, le Saros 10R ne dispose pas d’une brosse dédiée au nettoyage des serpillières.

Hagop Kavafian pour Frandroid

À la place, il utilise une planche de lavage dotée de petits picots en plastique pour les frotter, ce qui est comparativement moins efficace. Mieux vaut ainsi retirer les patins environ une fois par mois et les passer en machine pour qu’ils restent propres.

La planche de lavage est entièrement amovible, ce qui facilite son nettoyage. De plus, ses raclettes intégrées contribuent à la maintenir propre pendant le lavage des patins. Il suffit donc de nettoyer la planche de lavage et son filtre environ une fois par mois pour la garder propre.

Prix et disponibilité

Le Roborock Saros 10R est vendu au prix de 1499 euros sur le site de Roborock ainsi que sur les revendeurs partenaires. Il est possible de le dénicher sur Amazon, Fnac, Darty ou encore Boulanger.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2025 ? Notre comparatif

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.