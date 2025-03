Saros 10 et 10R : voici les aspirateurs-robots les plus fins et les plus intelligents jamais conçus par Roborock

Plus intelligents et plus performants que jamais, les nouveaux aspirateurs-robots Saros 10 et 10R de Roborock débarquent enfin en France. Voici ce que promettent leurs technologies innovantes.

Ces dernières années, les aspirateurs-robot ont largement gagné en autonomie au point de se passer presque totalement de nous. Difficile dans ce cadre d’imaginer de nouvelles innovations. Pourtant, Roborock parvient une nouvelle fois à créer la surprise avec ses derniers-nés : les Saros 10 et 10R.

Pour leur lancement, cette nouvelle gamme d’aspirateurs-robots bénéficie d’une belle remise de 10 % chez Amazon, Darty et Boulanger, ramenant leur prix de 1499 à 1349 euros.

Saros 10 : un aspirateur-robot tout terrain

Roborock a totalement repensé la conception de sa nouvelle gamme d’aspirateurs-robot, les Saros 10. Son objectif : les rendre plus habiles que jamais afin de nettoyer des zones habituellement difficiles d’accès et donc vous éviter d’avoir à repasser derrière lui.

Premier du genre à adopter une conception ultra-fine d’à peine 7,98 cm de hauteur, le Saros 10 passe sans encombre sous la plupart des meubles bas. Et pas question d’être gêné par le capteur LiDAR situé au sommet de l’appareil, celui-ci se rétractant intelligemment lorsque c’est nécessaire grâce au système RetractSense.

Le Saros 10 franchit de nombreux obstacles et gagne ainsi en autonomie // Source : Roborock

Pour ce faire, le Saros 10 s’appuie sur :

un télémètre chargé de mesurer avec précision la hauteur des espaces bas sous lesquels le robot envisage de se glisser ;

un capteur de contact placé sur la partie supérieure du robot, idéal pour détecter les surfaces inclinées.

Avec toutes ces technologies, aucun risque de voir le Saros 10 se coincer ou s’abîmer.

En matière de détection d’obstacles, Roborock a également mis le paquet. Doté d’un triple laser frontal, d’une caméra RGB et de deux lasers latéraux (VertiBeam), le Saros 10 identifie les objets avec un minimum d’angles morts tout en estimant au plus juste leur hauteur. En seulement quelques millisecondes, l’aspirateur-robot décide de contourner ces obstacles ou de les franchir.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Car l’autre force du Saros 10 réside dans sa capacité à se soulever de 4 cm. Autant dire que les petits objets, les fines butées ou les câbles ne l’arrêtent pas. Et aux abords des tapis et des moquettes, le robot soulève automatiquement sa serpillère de 10 mm pour ne pas les humidifier et les salir sur son passage.

Une performance à toute épreuve

Pourvu d’une panoplie de capteurs, le Saros 10 détecte aussi la typologie et la quantité de saletés à nettoyer. Il adapte alors intelligemment la puissance d’aspiration (jusqu’à 22 000 Pa) ainsi que la pression opérée par la serpillère (jusqu’à 8 newtons) afin de laisser derrière lui un sol impeccable en un minimum de passages.

Pour le rendre encore plus performant, Roborock a opté pour :

une serpillère VibraRise 4.0 nettement élargie par rapport aux modèles précédents ;

une double brosse Duodivide anti-enchevêtrement pour éviter les obstructions au fil des sessions ;

une brosse latérale extensible pour déloger les poussières dans les recoins ;

une serpillère latérale extensible pour nettoyer au plus près des plinthes et des meubles.

Le Saros 10 s’accompagne d’une nouvelle station d’accueil, elle aussi à haute performance // Source : Roborock

Enfin, le Saros 10 est livré avec la nouvelle station d’accueil RoboDock Ultra 2.0. Si celle-ci se charge classiquement d’alimenter l’aspirateur en eau, de vider les bacs de saletés et de laver puis sécher les serpillères à haute température, la base dispose d’une fonctionnalité plus rare : le détachement intelligent des serpillères lorsque le lavage des sols n’est pas requis. Mieux, elle est silencieuse et peut donc procéder à ses cycles d’autonettoyage sans jamais vous déranger.

Dernier atout et pas des moindres, le Saros 10 se recharge rapidement, en 150 minutes à peine.

Pendant quelques jours seulement, le nouveau Saros 10 profite d’une belle remise de 10 % et voit ainsi son prix chuter de 1499 à 1349 euros chez Amazon, Darty et Boulanger.

Saros 10R : un système de cartographie 3D à haute précision

Le Saros 10R partage avec le Saros 10 de nombreux points communs, comme sa finesse, sa puissance d’aspiration, la détection latérale des obstacles ou encore son châssis relevable.

Le Saros 10R bénéficie d’un système de navigation à haute précision et, aussi fin que le Saros 10, peut se faufiler lui aussi partout // Source : Roborock

Ce qui rend le Saros 10R vraiment unique, c’est son système de navigation avancé StarSight 2.0. Exit les traditionnels capteurs LDS pour cartographier son environnement et détecter en 2D les objets alentour, le Saros 10R profite d’un capteur ToF 3D et d’une caméra RVB optimisée par IA. Avec un tel équipement, l’aspirateur-robot analyse avec précision son environnement et adapte plus intelligemment son itinéraire, ainsi que la puissance de nettoyage.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce modèle, accompagné de sa station d’accueil 10-en-1, est disponible dès à présent chez Amazon, Darty et Boulanger à 1349 euros au lieu de 1499 euros.