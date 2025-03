Aujourd’hui, l’aspirateur-robot le plus polyvalent du marché perd 300 € de son prix sur Amazon

Ecovacs ne fait pas les choses Ă moitiĂ© en proposant un robot aspirateur puissant 2-en-1 accompagnĂ© d’un balai aspirateur Ă main. Cela fait de lui un appareil parfait pour nettoyer toute votre maison avec un seul appareil.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Les robots aspirateurs ne cessent d’Ă©voluer et d’embarquer des technologies innovantes, comme des stations d’autovidage pour faciliter le quotidien ou encore le lavage des serpillières Ă l’eau chaude. RĂ©cemment, Ecovacs a vu plus loin en proposant un appareil tout-en-un, alliant un robot aspirateur laveur avec un aspirateur Ă main qui se transforme en aspirateur-balai. Polyvalent et bourrĂ©es de fonctionnalitĂ©s, le voilĂ un prix plus raisonnable après 300 euros de rĂ©duction.

Ce qu’on apprĂ©cie de l’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete

Un robot aspirateur puissant qui aspire et lave

ÉquipĂ© d’un aspirateur Ă main lĂ©ger et maniable

Une station de vidange unique pour deux produits

LancĂ© au prix de 1 299 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot T30s Combo Complete s’affiche Ă un prix plus raisonnable après 23 % de remise : il est Ă 999 euros sur Amazon, mais aussi les sites Boulanger et Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Ecovacs Deebot T30s Combo Complete. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un robot aspirateur qui n’est pas tout seul…

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

La station de l’Ecovacs Deebot T30s Combo Complet est clairement imposante, et pour cause, elle accueille non seulement le robot, les rĂ©servoirs d’eau, et le sac Ă poussière, mais aussi l’aspirateur Ă main et les accessoires.

Car oui, il est aussi accompagne d’un balai aspirateur. Ce dernier va pouvoir nettoyer les surfaces que le robot ne peut pas atteindre, comme les canapĂ©s, les meubles et ou encore les sièges de votre voiture. LĂ©ger (1,2kg), il ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration en fonction du niveau de saletĂ©. Quant Ă la brosse elle est Ă©quipĂ©e d’une LED, permettant d’illuminer la poussière pour mieux la repĂ©rer. Une fois utilisĂ©, il suffit de le replacer sur la base pour qu’il se vide automatiquement dans le sac Ă poussière de la station.

Un nettoyage complet

Revenons-en au robot. Avec une puissance d’aspiration de 11 000 Pa, il aspire efficacement la saletĂ© des tapis et des sols durs. Il offre aussi un nettoyage humide avec ses deux patins de lavage rotatifs et relevables, que la station lave avec de l’eau chaude Ă 70ÂşC. Ils peuvent ĂŞtre surĂ©levĂ©es de 9 mm lorsqu’il monte sur un tapis pour Ă©viter de le tremper. Lors de notre test, il a rĂ©ussit Ă venir Ă bout des taches, mĂŞme tenaces et sèches. Pour de meilleurs rĂ©sultats, il est prĂ©fĂ©rable d’utiliser le mode de nettoyage lent avec le dĂ©bit d’eau le plus Ă©levĂ© et d’ajouter un peu de dĂ©tergent dans le rĂ©servoir d’eau propre.

Concernant la navigation, la concurrence fait mieux. Il  peut parfois sembler perdu pendant le nettoyage. Globalement, il s’en sort tout de mĂŞme bien et parvient Ă se dĂ©placer vers les pièces qu’il doit nettoyer et Ă rentrer Ă sa base. Il parvient Ă dĂ©tecter les objets, mais ne parvient pas Ă reconnaĂ®tre les plus petits, comme les câbles. Enfin, depuis l’application, vous allez pouvoir dĂ©finir des scĂ©narios avec des rĂ©glages de nettoyage spĂ©cifiques pour chaque pièce, comme une aspiration plus forte dans la cuisine. Vous allez pouvoir ajuster la puissance d’aspiration, le dĂ©bit d’eau et la vitesse de nettoyage selon vos prĂ©fĂ©rences.

Obtenez plus de détails en lisant notre test sur le robot aspirateur Ecovacs Deebot T30s Combo Complet.

Pour vous aider Ă choisir celui qui conviendra parfaitement Ă votre maison et Ă votre budget, nous vous invitons Ă lire notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots.Â

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.