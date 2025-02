L’aspirateur robot le plus vendu sur Amazon voit son prix dégringoler après plus de 60 % de réduction

Le Lefant M210P est une version légÚrement améliorée du Lefant M210 classique. Cet aspirateur robot connecté est disponible en promo à seulement 99,99 euros chez Amazon.

Lefant est une marque spĂ©cialisĂ©e dans les aspirateurs robots Ă prix abordable. Le modĂšle M210P, qui se classe numĂ©ro un des ventes de robots aspirateurs sur Amazon, est une version mise Ă jour du M210, un modĂšle conçu pour les petites piĂšces avec quand mĂȘme une autonomie de 2h et une puissance d’aspiration de 2200 Pa. Ce modĂšle d’entrĂ©e de gamme est le plus vendu sur Amazon France. Il doit notamment son succĂšs Ă un prix particuliĂšrement attractif, encore plus avec cette rĂ©duction de 160 euros chez Amazon.

Les points forts du Lefant M210P

Son autonomie de 2h permet un ménage complet

Il propose six modes de nettoyage

Vous pouvez le contrĂŽler Ă la voix avec les assistants vocaux Google et Alexa

C’est une grosse rĂ©duction qui vous attend sur le Lefant M210P couleur champagne exclusivement, que vous retrouvez Ă 99,99 euros seulement au lieu de 259,99 euros.

Un petit aspirateur capable de passer partout

Le Lefant M210P est un petit aspirateur robot de 28 cm de diamĂštre pour seulement 7,8 cm de haut. Pour le comparer avec un cador du genre, le Roborock S8 fait 35 cm de diamĂštre pour 9,65 cm de haut. Alors peut-ĂȘtre qu’ils ne jouent pas dans la mĂȘme cour en termes de puissance, mais le Lefant M210P peut passer entre deux meubles et se glisser sous un canapĂ© pour aller y aspirer toute la poussiĂšre.

En plus, ses deux brosses latĂ©rales en caoutchouc Ă©vitent aux cheveux et aux poils d’animaux de s’emmĂȘler. Alors si vous avez des petits compagnons Ă poils qui aiment se rĂ©fugier sous les meubles, cet aspirateur va tout aspirer pour nettoyer mĂȘme les endroits que vous ne voyez pas. En plus, il dĂ©tecte les tapis automatiquement et augmente sa puissance d’aspiration pour nettoyer en profondeur.

Des modes de nettoyage pour s’adapter Ă tout

L’aspirateur Lefant M210P se connecte en quelques secondes Ă votre smartphone, ce qui permet de le contrĂŽler via l’app. Mieux, si vous avez un assistant vocal type Alexa ou Google sur votre tĂ©lĂ©phone ou une enceinte connectĂ©e, vous pouvez mĂȘme le dĂ©clencher Ă distance, sans sortir le smartphone de votre poche. L’app permet de choisir quel mode de nettoyage vous souhaitez utiliser. Sur cette version, il y en a six : le nettoyage automatique, ou l’aspirateur juge lui-mĂȘme la puissance Ă dĂ©ployer, le nettoyage des bords, le nettoyage d’un point fixe, pratique si vous renversez quelque chose, les zigzags, le mode le plus efficace, et le mode manuel.

Il fait son petit mĂ©nage pendant deux heures environ. Ensuite, en se servant du signal Ă cinq voies Ă©mis par la station, il y retourne pour faire le plein d’autonomie. LĂ , vous pouvez dĂ©clipser son bac de 500 ml pour le vider au-dessus d’une poubelle, passer un petit coup sur ses brosses et le laisser se reposer. Notez que ce modĂšle peut Ă©voluer avec des accessoires vendus sĂ©parĂ©ment et devenir un aspirateur robot laveur, mais il faudra repasser Ă la caisse pour ça.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le test réalisé sur le Lefant M210 classique (sans le P), auquel ce modÚle a beaucoup emprunté.

Sinon, vous avez aussi notre sélection des meilleurs aspirateurs robots du moment qui vous attend bien sagement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.