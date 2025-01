Ce TV QLED Mini LED 8K Samsung de 55 pouces voit son prix dégringoler sur Amazon

Le TV Neo QLED Samsung TQ55QN700C est un modèle 8K qui cumule les avantages, entre sa technologie Mini LED, sa dalle QLED ou encore sa qualité audio immersive. Actuellement, vous pourrez trouver ce téléviseur affiché à 1 151,96 euros au lieu de 1 599 euros sur Amazon.

Le TV Neo QLED Samsung TQ55QN700C. // Source : Samsung

Les téléviseurs 8K (7 680 x 4 320 pixels) ont longtemps été réservés à une élite fortunée, et pas destinés au grand public. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, puisqu’il est possible de trouver des modèles proposant cette excellente définition à moins de 1 500 euros. C’est par exemple le cas du TV Neo QLED Samsung TQ55QN700C, qui bénéficie en prime du Mini LED et d’une batterie de compatibilités : en ce moment, le prix de cette référence ne dépasse pas 1 200 euros.

Les points forts du TV Samsung TQ55QN700C

Une dalle Neo QLED 8K de 55 pouces aux images lumineuses

Compatible HDR10, HDR10+ Adaptative et HLG

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affiché à 1 599 euros, le TV Neo QLED Samsung TQ55QN700C est aujourd’hui proposé à 1 151,96 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung TQ55QN700C. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV avec une qualité d’image maximale

Le TV Samsung TQ55QN700C est un modèle de 55 pouces dont le premier atout est sans conteste sa dalle Neo QLED, soit une technologie d’affichage qui allie un rétroéclairage avec des mini LED et un filtre à boîte quantique. Résultat : les contrastes affichés sont plus profonds, la luminosité améliorée et la couverture colorimétrique étendue. Samsung souhaite ainsi concurrencer l’OLED, et l’effet est là. Autre avantage, et pas des moindres : l’écran offre une définition 8K (7 680 x 4 320 pixels), soit une qualité d’image exceptionnelle, qui promet un niveau de détails rare.

Alors certes, les contenus 8K natifs sont peu nombreux actuellement, mais le processeur Neural Quantum Processor Lite 8K se chargera d’upscaler efficacement les contenus en 8K et d’optimiser les images à la source. Le téléviseur met également à disposition de nombreux traitements HDR, comme les normes HDR10, HDR10+ Adaptative et HLG. Un mode Filmmaker est même de la partie.

Les gamers y trouvent aussi leur compte

Côté audio, le TV Samsung TQ55QN700C s’accompagne de plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience sonore. Outre le système 4.2 de 60 W compatible Dolby Atmos, on a aussi droit à l’OTS (Object Tracking Sound) Lite, qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, ou encore au Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs du TV avec ceux d’une barre de son, pour un son plus puissant. Par ailleurs, Samsung n’a pas négligé la partie gaming en dotant son TV de ports HDMI 2.1, de la technologie Motion Xcelerator Turbo pour profiter de la 4K@120Hz, de l’ALLM pour un minimum de latence ou encore de la technologie FreeSync Premium Pro, qui lutte contre les déchirures d’écran.

Enfin, le Samsung TQ55QN700C tourne sous Tizen, qui donne évidemment accès aux plateformes de streaming immanquables et comprend aussi un hub SmartThings, la solution domotique du fabricant qui permet de contrôler des objets connectés compatibles. Dernier point fort du TV : son boîtier One Connect, qui regroupe toute la connectique du téléviseur et permet d’éviter un amas disgracieux de fils emmêlés au sol.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles ayant la même définition, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 8K du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.