LG StanbyME : le téléviseur sans fil est une réalité

LG cherche à vendre davantage d'écrans, c'est son fond de commerce. Pour atteindre cet objectif, la marque coréenne vient de dévoiler un tout nouveau téléviseur sur batterie : le LG StanbyME. Ce dernier peut être facilement transportable dans la maison pour s'adapter aux besoins de mobilité.

Pendant le CES 2022 prévu en janvier 2022, LG Electronics exposera sa nouvelle TV StanbyME. Il s’agit de son premier téléviseur sans fil qui peut être assimilé à une très grosse tablette montée sur un pied réglable.

Un téléviseur sans fil

Le LG StanbyME est un téléviseur équipé de WebOS avec une diagonale d’écran de 27 pouces. Le support inclut des roulettes cachées pour faire glisser le téléviseur. De plus, le perd permet de faire pivoter et incliner l’écran, à la fois horizontalement et verticalement.

D’après les images, un réglage en hauteur doit également être possible. LG met également en évidence les options de connectivité sans fil de l’écran, vous pourrez l’appareiller à un smartphone Android ou iOS pour bénéficier d’un mode miroir. Le constructeur coréen n’évoque pas les technologies utilisées, mais cette TV est sans doute compatible AirPlay 2 et Miracast.

Autre usage intéressant : un smartphone peut également être placé sur le bord supérieur du téléviseur à l’aide d’un support détachable afin que cette combinaison puisse ensuite être utilisée pour les appels vidéo. Les ordinateurs portables et les PC peuvent également être connectés sans fil au téléviseur via HDMI et USB. Le HDMI sans fil est possible, mais il nécessite un transmetteur adapté. En mode veille, l’écran peut afficher des œuvres d’art, des photos ou un calendrier avec l’heure actuelle.

Quant à l’autonomie… la batterie intégrée du StanbyME devrait permettre une autonomie de trois heures. LG ne précise cependant pas les conditions dans lesquelles cette autonomie est atteinte. Certainement que la luminosité est réduite, ce qui est évidemment une problématique en extérieur. Le dos du présentoir est recouvert de tissu pour mieux s’intégrer dans votre mobilier.

LG n’a rien précisé sur sa fiche technique… il s’agit sans doute d’un écran IPS LCD, certainement Full HD pour limiter la consommation de l’écran.

