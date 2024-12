Ce TV TCL QLED de 55″, qui bénéficie d’une grosse réduction, fait de l’ombre aux The Frame de Samsung 

TCL s’est fortement inspiré de l’allure des téléviseurs The Frame de Samsung pour proposer sa propre version du TV-tableau, le NXTFrame. Et celle-ci est plutôt réussie. La version Pro est encore plus intéressante grâce à la barre de son Bang&Olufsen qui l’accompagne. Si elle vous intéresse, sachez que le modèle de 55 pouces est en ce moment proposé à 1 090 euros au lieu de 1 390 euros chez Darty, Boulanger et à la Fnac.

Le TCL NXTFrame 55A300 Pro. // Source : TCL

Avec sa gamme The Frame, Samsung a longtemps été seul sur le segment des téléviseurs capables de se muer en tableaux, soit aptes à afficher des œuvres d’art quand ils ne sont pas utilisés. Mais cette domination pourrait bien ne plus durer, car désormais, d’autres marques comptent bien investir ce marché et avoir leur part du gâteau. En effet, lors du salon IFA 2024 à Berlin, Hisense et TCL ont annoncé la commercialisation, respectivement, des modèles Canvas et NXTFrame. Aujourd’hui, c’est sur TCL qu’on va s’attarder, et plus particulièrement sur son modèle Pro 55″ de la NXTFrame. Un beau TV très bien équipé, accompagné d’une barre de son Bang&Olufsen, qui coûte 300 euros de moins en ce moment.

Les points forts du TV TCL NXTFrame 55A300 Pro

Une dalle mate QLED de 55 pouces qui se transforme en tableau

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Une barre de son Bang&Olufsen

Lancé à 1 390 euros, le TV TCL NXTFrame 55A300 Pro est actuellement affiché à 1 090 euros chez Boulanger. La Fnac et Darty le propose aussi en promotion. Le modèle classique est quant à lui proposé à 899 euros au lieu de 1 090 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV TCL NXTFrame 55A300 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV-tableau réussi

Avec son NXTFrame Pro de 55 pouces, TCL marche dans les pas de Samsung et laissez-nous vous dire que c’est réussi. La marque est parvenue à concevoir un téléviseur qui ressemble fortement à un tableau : avec son arrière totalement plat lui permettant d’être collé au mur, son épaisseur de 27,9 mm qui l’aide à se fondre dans le décor avec élégance ou encore sa dalle mate anti-reflets qui donne l’impression de faire face à une vraie toile. N’oublions pas son cadre magnétique couleur chêne clair qui rappelle celui d’un véritable tableau de musée. TCL a même fait en sortie que les câbles de son TV soient complètement dissimulés dans les courbes de l’appareil.

Et comme tout bon TV-tableau qui se respecte, le NXTFrame Pro peut afficher des œuvres d’art, de manière fixe ou, plus original, animée. TCL a d’ailleurs noué un partenariat avec le London National Museum afin de pouvoir profiter de 427 images exclusives gratuites. Il est aussi possible d’importer jusqu’à 50 images supplémentaires téléchargées. Et pour ne rien gâcher, TCL propose une fonctionnalité de génération d’images par intelligence artificielle.

Un téléviseur agréable à regarder

Ce TV TCL NXTFrame 55A300 Pro est par ailleurs doté d’une dalle QLED 4K de 55 pouces, qui offre donc de beaux contrastes et des images bien détaillées. Elle prend également en charge les formats Dolby Vision, Dolby Vision IQ et HDR10+ pour pouvoir afficher des images encore plus lumineuses et nettes. Côté audio, on a droit à du Dolby Atmos, mais pas seulement.

Le modèle Pro a aussi le net avantage d’être accompagné par une barre de son et un caisson de basses sans fil Bang & Olufsen. La barre est configurée en 3.1.2 canaux et promet donc un son bien enveloppant, notamment grâce à ses canaux verticaux. Autant dire que l’immersion sera ici assurée. Notez par ailleurs que la barre et le caisson communiquent via le Wi-Fi, mais supportent aussi le Bluetooth, afin d’être utilisés pour écouter simplement de la musique depuis un smartphone, par exemple.

Le TCL NXTFrame 55A300 Pro est de plus équipé de quatre ports HDMI 2.1, autorisant la 4K@120fps, un très bon point pour les joueurs sur PS5 ou Xbox Series X. Et bonne nouvelle pour les joueurs sur PC : le taux de rafraîchissement du TV peut aussi grimper jusqu’à 144 Hz. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran), ainsi que l’AMD FreeSync Premium sont aussi proposés et permettent de minimiser les saccades et de maximiser la fluidité en jeu. Enfin, le NXTFrame 55A300 Pro tourne sous Google TV, qui reste l’un des meilleurs OS du marché grâce à sa fluidité et sa simplicité d’utilisation.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.