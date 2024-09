TCL NXTFrame TV, le téléviseur qui se mue en tableau

Lors du salon IFA 2024, la marque TCL a officiellement annoncé la commercialisation de la nouvelle série de téléviseurs NXTFrame TV. Comme les modèles The Frame de Samsung, celle-ci veut mieux se fondre dans tous les intérieurs grâce à une dalle mate, un cadre ultra fin, une épaisseur inférieure à 3 cm et la possibilité d’afficher des images animées ou non.

NXTFrame 65A300 Pro // Source : TCL

Pour le salon IFA 2024, TCL veut proposer une nouvelle approche avec une série inédite dans ses séries de téléviseurs. Celle-ci est composée des modèles NXTFrame TV et NXTFrame TV Pro. Les deux sont déclinées en 55, 65 et 75 pouces ayant pour référence 55A300W, 55A300 Pro, 65A300W, 65A300 Pro, 75A300W et 75A300 Pro. La différence entre les gammes « classique » et Pro réside dans le fait que pour cette dernière, le téléviseur est livré avec une barre de son et un caisson de basses réalisés en collaboration avec la marque audio Bang & Olufsen, une référence dans ce domaine. Les deux éléments audio sont sans fil communiquant via le Wi-Fi mais supportant aussi le Bluetooth afin d’être utilisé comme des systèmes indépendants pour écouter simplement de la musique, par exemple, depuis un appareil mobile.

Les deux téléviseurs sont livrés aussi avec un support de fixation murale puisqu’il s’agit pour ceux-ci d’être installés au mur. Bien entendu, il est tout à fait possible de les poser sur un meuble, le cas échéant. Le support est extrêmement fin pour donner l’impression que le téléviseur est « collé » au mur. En outre, TCL annonce une épaisseur de seulement 2,7 cm pour l’écran avec un dos spécialement étudié pour être particulièrement plat. Les téléviseurs TCL NXTFrame TV Pro sont livrés, en plus avec des accessoires en forme de T pour installer la barre de son dessous, aussi suspendu au support de fixation murale. Le caisson de basses est sans fil.

NXTFrame 65A300 Pro // Source : TCL

Un cadre interchangeable pour le TCL NXTFrame TV

Les téléviseurs TCL NXTFrame TV sont dotés d’un cadre blanc magnétique avec une finition en aluminium. L’utilisateur peut décider de le garder tel quel ou de poser le cadre de coloris en chêne clair, imitation bois livré avec le téléviseur pour mieux aller dans son intérieur. TCL va proposer trois autres finitions, disponibles séparément : bois ébène, vert pomme ou noir. Grâce au système aimanté, il ne faut que quelques secondes pour changer l’apparence du téléviseur.

En outre, notez également que la marque va aussi proposer un trépied, aussi séparément monté sur des roulettes pour installer le téléviseur (et sa barre de son, le cas échéant) permettant ainsi de déplacer facilement l’appareil d’une pièce à l’autre. Le trépied est doté d’une tablette pour y poser les accessoires et propose un montage par l’avant ou par l’arrière.

NXTFrame 75A300W // Source : TCL

Des contenus adaptés pour faire du téléviseur un vrai tableau

Outre son installation, TCL a aussi pensé aux contenus que cette nouvelle série peut proposer. Ainsi, la marque a noué un partenariat avec le London National Museum afin de pouvoir profiter de 427 images exclusives gratuites. Celles-ci sont intégrées dans la mémoire interne du téléviseur afin de pouvoir en profiter, même si celui-ci n’est pas connecté. Notez qu’il est également possible d’en importer jusqu’à 50 œuvres supplémentaires que l’on aurait téléchargées, par exemple. Mis à part une quarantaine d’images fournies par le London National Museum, les œuvres peuvent être affichées de manière fixe ou, plus original, animée. On peut même jouer de la musique lors de la visualisation.

Enfin, notez que TCL propose une fonctionnalité inédite : la possibilité de générer une œuvre par intelligence artificielle. En mode connecté ou non, on choisit un type d’image (aquarelle, esquisse, formes géométriques, etc.) puis un thème (paysage, maison, portrait, etc.) et enfin une humeur du moment (parmi 80 choix possibles). Le téléviseur propose ensuite une œuvre fixe ou animée et on peut ainsi obtenir jusqu’à 5 propositions en mode déconnecté ou un nombre illimité sur le TV est relié à Internet.

Pour le reste du divertissement, les téléviseurs sont animés par Google TV et toutes les applications que l’on peut y installer.

Des tableaux TV LCD Ultra HD LED compatibles Dolby Vision prêts pour le gaming !

Techniquement, les téléviseurs TCL NXTFrame TV sont dotés d’une dalle VA mate (sans reflet) LCD avec un système de rétroéclairage edge LED affichant une définition Ultra HD. Ils disposent un filtre de Quantum Dots. Ils sont compatibles avec les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision ainsi que le format audio Dolby Atmos (mais pas la barre de son dans le cas d’un modèle NXTFrame TV Pro). Le traitement d’image est assuré par le chipset AIPQ Pro. Ils supportent une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, ce qui ravira les joueurs utilisant un PC Gaming, par exemple. TCL promet, en outre, un temps de retard à l’affichage de seulement 13,9 ms (Ultra HD/60), une compatibilité VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode) et une luminosité maximale de 450 cd/m². Il y a plusieurs entrées HDMI 2.1 sur ces modèles.

NXTFrame 65A300W // Source : TCL

Côté audio, les téléviseurs TCL NXTFrame TV Pro sont donc associés à une barre de son et un caisson de basses pour un ensemble 3.1.2 canaux avec des haut-parleurs vers le haut (pour la barre de son) pour une puissance totale de 290W (230W pour la barre et 60W pour le caisson), selon la marque. Les modèles TCL NXTFrame TV et NXTFrame TV Pro seront disponibles fin septembre en France. Comptez sur un prix de 1300 euros environ pour le 55 pouces TCL NXTFrame TV et de 1600 euros environ pour le TCL NXTFrame TV Pro. Le modèle de 65 pouces TCL NXTFrame TV sera proposé à environ 1700 euros tandis que son équivalent Pro sera disponible à un peu moins de 2000 euros environ. Enfin, le TCL NXTFrame TV de 75 pouces sera accessible à 2600 euros environ tandis que le TCL NXTFrame TV Pro sera proposé à 3000 euros environ.