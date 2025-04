RED by SFR baisse le prix de sa box fibre 1 Gb/s pour s’aligner avec la concurrence

RED by SFR se met au diapason et propose une offre simplifiée avec uniquement sa RED Box fibre 1 Gb/s pour seulement 22,99 euros par mois.

Depuis l’annonce de la nouvelle Freebox Pop S et son offre 100 % Internet, les autres opérateurs se dépêchent de sortir leur propre formule pour attirer le chaland. C’est le cas bien entendu de RED by SFR et sa RED Box sans engagement, une box fibre avec une vitesse montante et descendante max de 1 Gb/s, compatible WiFi 5, pour 22,99 euros par mois. Vous pouvez la personnaliser et rajouter quelques options, mais il vous en coûtera des euros supplémentaires sur votre facture.

Pourquoi opter pour la RED box de RED by SFR ?

Pour son prix très attractif de 22,99 euros par mois, sans engagement

Parce qu’il y a jusqu’à 100 euros remboursés sur les frais de résiliations

Parce que les 39 euros de mise en service sont offerts

Avec cette offre fibre chez RED by SFR, vous profitez de la fibre avec la RED box pour 22,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleures box internet du moment chez RED by SFR Fibre, Câble RED box Fibre 22.99€ /mois 39€ offerts Découvrir ADSL RED box ADSL 19.99€ /mois 1 mois offert Découvrir Toutes les box internet

RED Box by SFR, la fibre qui va à l’essentiel

Si vous hésitiez à passer à la fibre en raison du prix et des nombreuses options imposées jusque-là par les différents opérateurs, les choses sont en train de changer. Les prix baissent et les FAI ont enfin compris que tout le monde n’a pas besoin/envie d’avoir une box TV, à l’heure où les plateformes de streaming sont accessibles depuis n’importe quel écran connecté. C’est ainsi que vous vous retrouvez avec la RED Box de RED by SFR, seule, pour 22,99 euros par mois.

Avec elle, vous profitez de la fibre avec une vitesse montante et descendante maximum de 1 Gb/s. Vous profitez du réseau câblé, mais aussi du WiFi, ici en version 5. Ce n’est pas la version la plus moderne ni la plus efficace, mais ça fonctionne quand même très bien et les vitesses, en comparaison de l’ADSL, n’ont rien à voir. En plus, la mise en service est offerte et l’offre est sans engagement, donc vous pouvez partir quand vous voulez.

Des options pour personnaliser votre offre

De base, vous avez la box et les appels illimités vers les fixes de 100 pays. RED by SFR vous offre aussi les appels illimités vers les mobiles, une option qui coûte d’ordinaire 5 euros par mois chez l’opérateur. Si jamais vous avez envie de profiter d’un décodeur TV et de la RED TV, l’option Connect TV est à 3 euros par mois. De base, vous avez 35 chaînes et pour en avoir 100, cela coûte 2 euros par mois.

L’option la plus intéressante concerne la box fibre en elle-même. Puisque pour 7 euros de plus par mois, vous avez un débit descendant de 2 Gb/s partagés et vous profitez du Wi-Fi 6. En fait, vous basculez simplement de la SFR Box 7 vers la SFR Box 8, mais il faut voir si le prix total n’est pas supérieur à ce que propose la concurrence. Mais en l’état, si la box nue vous intéresse, pour 22,99 euros par mois, c’est une bonne pioche.

Vous pouvez voir ce que vaut la SFR Box 7 dans notre article où elle est comparée à la Boîte Sosh.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 22.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre Freebox Ultra Débit jusqu’à 8 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 49.99€ /mois 59.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 25.99€ Nouveau Débit Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.