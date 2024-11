Pourquoi on ne verra jamais en France cette voiture électrique ultra-aérodynamique de Nissan

On ne peut pas dire que les constructeurs japonais soient en avance lorsqu’il s’agit de véhicules électriques. Bien que Nissan s’en soit relativement bien sorti avec le lancement précoce de la Leaf, son SUV électrique, l’Ariya, peine à trouver son public. Pour tenter de rebondir, Nissan a dévoilé en Chine une toute nouvelle berline électrique.

Le salon de l’automobile de Guangzhou (Canton) se tient actuellement, et Nissan vient de présenter une nouvelle berline électrique en collaboration avec Dongfeng. Son principal objectif semble être de relancer les ventes de Nissan en Chine, le premier marché automobile mondial.

Une grande berline épurée

Le style de cette Dongfeng Nissan N7 est pour le moins épuré. Pas de calandre agressive ni de nervures marquées sur la carrosserie. Tout a été pensé dans le but d’optimiser la pénétration dans l’air. Résultat : le coefficient de traînée (Cx) est annoncé à 0,208 !

L’élément le plus distinctif de cette Dongfeng Nissan N7 est sa signature lumineuse. Un fin bandeau de LED traverse la face avant, complété par une signature lumineuse en « V-Motion » intégrée dans le bouclier. Le logo Nissan est rétroéclairé à l’avant, ce qui rappelle la Volkswagen ID.7.

La N7 est une grande berline. Ses dimensions sont comparables à celles de la Tesla Model S, de la Mercedes EQE, de la Volkswagen ID.7 ou encore de la Xiaomi SU7, qui connaît un beau succès en Asie. La N7 mesure 4,93 m de long, 1,89 m de large et 1,48 m de haut. Son empattement de 2,91 m promet un espace généreux à bord.

Puissance à bord

La puissance de la N7 n’a pas encore été dévoilée. Cependant, grâce aux informations publiées par le média chinois Gasgoo, on sait que le système d’infodivertissement embarqué utilisera une puce Qualcomm Snapdragon 8295P associée à 32 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est bien plus que l’ordinateur ayant servi à écrire cet article !

Cette puissance de calcul devrait être mise à profit pour gérer le système de conduite intelligente développé en collaboration avec Momenta. Ce système de conduite autonome (NOA) fonctionnera grâce à une intelligence artificielle. La technologie embarquée à bord de la N7 promet un stationnement entièrement automatisé ainsi qu’une fonction « City Memory Navigation NOA ».

Relancer les ventes en Chine

Cette Dongfeng Nissan N7 présente de nombreuses similitudes avec la Xiaomi SU7, et sa fiche technique sera probablement proche de celle de la berline chinoise. Si le constructeur japonais semble s’inspirer de ce modèle, cela pourrait l’aider à relancer ses ventes en Chine. Le public chinois apprécie ce type de véhicule, comme en témoignent les 100 000 unités de la Xiaomi SU7 produites en seulement 270 jours !

Nissan n’est pas le seul constructeur japonais à s’associer à un acteur chinois pour distribuer des véhicules sur le premier marché mondial. Mazda collabore avec Changan, et Toyota avec BYD. Cependant, Nissan devra redoubler d’efforts pour conserver sa place sur le marché chinois, où les constructeurs locaux prennent une position dominante de plus en plus marquée.

Cette Dongfeng Nissan N7 est attendue sur le marché chinois en 2025. Elle aura la lourde tâche de redynamiser les ventes de la marque japonaise en Chine. Nissan a vu ses ventes en République populaire de Chine chuter de 33 % en 2023 et de 5,4 % sur les neuf premiers mois de 2024, selon les données publiées par Electrek.

Cette berline électrique n’est pas annoncée en Europe et il faudra patienter avant d’avoir plus d’informations sur sa fiche technique.