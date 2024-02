Cette impressionnante voiture électrique intègre une énorme batterie et une puissance phénoménale

Toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus lourds et toujours plus puissant ! Voici un énième énorme tout-terrain électrique qui, sauf surprise, n'arrivera pas en France, et qui devrait ravir la clientèle chinoise. Mais cette voiture électrique est impressionnante à plusieurs titres.

Attention, nouveau mastodonte en vue. Même s’il n’est pas aussi imposant que le Tesla Cybertruck, le Dongfeng Mengshi M-Hero 917 est ce que l’on appelle dans le jargon un « beau bébé ». Basé sur le concept-car M-Terrain, qui a été dévoilé en 2022, les caractéristiques techniques du M-Hero 917 ont récemment été publiées par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

En termes de taille, le SUV semble être plus « petit » que son concept, mais ses dimensions sont toutefois largement au-dessus des standards européens.

Inconduisible avec le Permis B

En effet, celui-ci mesure 4,99 mètres de long, 2,08 mètres, large et 1,94 mètre de haut et son empattement est de 2,96 mètres. Avec ses angles d’attaque et de fuite d’environ 31 degrés, rien ne lui fait peur même si, comme d’habitude avec ce genre d’engin, il ne sera jamais utilisé dans des conditions extrêmes.

Avec une masse supérieure à trois tonnes, et jusqu’à 3,8 tonnes pour la version la plus lourde, inutile de vous dire qu’il ne pourra pas conduisible en Europe sans un permis spécifique, le Permis B autorisant un poids total en ordre de marche de 3,5 tonnes.

Les clients auront le choix entre deux types de propulsion : une version 100 % électrique, et une autre, aussi électrique, mais avec un bloc thermique qui agit comme un prolongateur d’autonomie, un peu à la manière de la dernière Mazda MX-30 R-EV.

Un SUV surpuissant, mais une autonomie décevante

La version 100 % électrique embarque quatre blocs pour une puissance combinée de 800 kW, soit environ 1 088 ch et 1 400 Nm de couple. La batterie, fabriquée par CATL, possède une chimie NMC avec une capacité de 140 kWh. Malgré l’impressionnante capacité de la batterie, l’autonomie du M-Hero 917 est limitée à 505 km sur le cycle d’homologation chinois CLTC en raison de son poids pachydermique.

La version à autonomie étendue est équipée de trois moteurs électriques, dont deux sur l’essieu arrière et un sur l’essieu avant. En conséquence, sa puissance et son couple combinés sont réduits à 600 kW (816 ch) et 1 050 Nm, respectivement. À cela s’ajoute un moteur essence turbo quatre cylindres de 1,5 litre qui génère 145 kW (197 ch). La batterie, également fabriquée par CATL, possède une capacité de 66 kWh, offrant une autonomie mixte de 800 km.

Adventurers, assemble!😎Powered by #CATL's massive 142.7 kWh battery pack, #MHERO917 boasts top-notch off-road prowess with 505 km of range, 1000+ HP output, and top-tier battery pack protection design! Check out the super EV off-roader that's born an all-terrain conqueror!💪 pic.twitter.com/uwi7skVFHe — CATL (@catl_official) January 31, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Comme énoncé plus haut, il y a peu de chance qu’un tel engin arrive sur le Vieux Continent. Ce modèle sera proposé en Chine à partir de 700 000 RMB, soit l’équivalent d’environ 91 000 euros. En Chine, Dongfeng Mengshi M-Hero 917 rivalisera avec le BYD Yangwang U8, qui possède également quatre moteurs électriques et des capacités tout-terrain, ou encore le futur Mercedes EQG tout aussi ostentatoire.