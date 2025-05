Test de la Suunto Run : une course sans faute à un prix mini

Apr√®s l’excellente Suunto Vertical de 2023 et les deux super rapports qualit√©-prix de 2024 que sont la Suunto Race et Sunnto Race S, la marque finlandaise compl√®te son renouvellement de gamme en d√©voilant la Suunto Run.

Tarif agressif, montre l√©g√®re, bel √©cran Amoled, interface revue, pr√©cision GPS et profils sportifs‚Ķ On retrouve tout ce que l’on attend d’une montre de sport entr√©e de gamme.

√Ä 249 euros, cette ¬ę montre de performance l√©g√®re et petite con√ßue pour la course √† pied ¬Ľ a m√™me trouv√© le moyen de proposer des nouveaut√©s par rapport aux pr√©c√©dents mod√®les Suunto, vendus plus cher.

Sur le papier, la Suunto Run a donc tout pour devenir une des meilleures options pour une premi√®re montre de sport. Nous l’avons au poignet depuis tout pile deux semaines et voici notre avis.

Suunto Run Fiche technique

Mod√®le Suunto Run Dimensions 46 mm x 46 mm x 11,5 mm D√©finition de l’√©cran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 36 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Acc√©l√©rom√®tre Oui Capteur de lumi√®re ambiante Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Suunto Run prêtée par Suunto.

Suunto Run Un design Suunto timide, mais réussi

La Suunto Run est une jolie montre de sport. Son design légèrement plus lisse la rend moins affirmée que les autres montres Suunto.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Nous utilisons ¬ę lisse ¬Ľ dans les deux sens. D√©j√†, pour l’aspect g√©n√©ral d√©gag√© par le produit. Mais aussi par l’absence de rainures sur le contour haut du bo√ģtier, comme on pouvait trouver sur la Suunto Vertical et la Suunto Race ‚ÄĒ mais pas sur la Race S.

La Run et la Race S partagent √©galement un format de bo√ģtier tr√®s similaire, √† un petit mm d’√©cart. La diff√©rence se joue sur la balance : la Suunto Run ne p√®se que 36 grammes, contre 60 grammes pour la Suunto Race S.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Voici justement une comparaison avec les modèles concurrents plus ou moins équivalents dans leurs gammes de prix et fonctionnalités :

Modèle Dimensions (mm) Poids (g) avec bracelet Garmin Forerunner 165 43 x 43 x 11,6 39 Coros Pace 3 41.9 x 41.9 x 11,7 39 (silicone) / 30 (nylon) Coros Pace Pro 46 x 46 x 12.25 49 (silicone) / 37 (nylon) Polar Ignite 3 43 x 43 x 9,5 35 Amazfit Balance 46 x 46 x 10,6 35 Suunto Race S 45 x 45 x 11,4 60 en acier / 53 en titane Suunto Run 46 x 46 x 11,5 51(silicone) / 36 (nylon)

La Suunto Run est sans surprise compos√©e de plastique, tout comme les mod√®les cit√©s ci-dessus ‚ÄĒ pas de bo√ģtier en acier ou en titane pour ces gammes. La montre conserve tout de m√™me un √©cran type Gorilla et une lunette en acier inoxydable.

C√īt√© √©tanch√©it√©, comptez sur la m√™me r√©sistance que celle de la Suunto Race S, √† savoir 50 m√®tres. C’est ce √† quoi on peut s’attendre pour une montre de cette gamme tarifaire. Vous noterez au passage la pr√©sence d’un altim√®tre barom√©trique, mat√©rialis√© par les deux petits trous sur la tranche sup√©rieure de la montre.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

L’inscription du nom de la marque en lettres capitales sur la tranche inf√©rieure du bo√ģtier et la gravure sur la tranche gauche viennent confirmer qu’il s’agit d’une montre Suunto. Cette derni√®re gravure avait pourtant disparu sur la Suunto Race S.

La Suunto Run accueille logiquement les deux boutons latéraux (un en haut et un bas) et la désormais habituelle molette de Suunto, au milieu. Cette dernière cache aussi un bouton.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Sur la Run cependant, il est possible d’indiquer le sens de la montre dans les param√®tres pour adapter l’interface. Autrement dit, les gauchers pourront retourner la montre pour acc√©der plus facilement aux trois boutons.

Le bracelet livr√© avec la Suunto Run propose une accroche velcro, de quoi ajuster parfaitement la montre, √† l’inverse des bracelets √† trous habituellement trouv√©s sur les mod√®les Suunto. Deux tailles sont disponibles dans la bo√ģte.

Le bracelet de la Suunto Run // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

La marque aurait pu se passer d’√©crire son nom en lettres capitales sur le bracelet. L’accroche standard 22 mm vous permettra cependant de le changer simplement si l’envie vous prend.

La Suunto Run est propos√©e en quatre coloris : Lime, Coral Orange, Frost Gray, All Black. Comprenez jaune citron p√©tant, orange pas timide, blanc cr√®me, noir noir. Nous vous laissons deviner quelle version nous testons aujourd’hui.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Les deux derniers coloris permettront une apparence discr√®te avec le format et le design de la montre. Les deux premiers, accompagn√©s d’un bracelet de la m√™me couleur, rappelleront √† l’inverse qu’il s’agit bien d’une montre de sport.

Le dos de la Suunto Run // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Suunto Run Un écran Amoled, ça alors

Tout comme ses grandes sŇďurs les Suunto Race et Race S, la Suunto Run opte pour un √©cran Amoled. Les trois mod√®les partagent d’ailleurs la m√™me d√©finition de 466√ó466 pixels.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Pour le m√™me prix, la Coros Pace 3 se limite √† un √©cran MIP de 240√ó240 pixels. La Coros Pace Pro, vendue 150 euros de plus que la Suunto Run, se contente d’un 416√ó416. Et chez Garmin ? L’√©cran Amoled de la Forerunner 165 affiche quant √† lui 390√ó390 pixels, pour 120 euros de plus.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Si vous n’avez rien compris, retenez que la Suunto Run est la moins ch√®re des montres cit√©es, mais aussi celle qui offre l’√©cran Amoled le plus d√©fini. La marque ne communique pas sur la luminosit√© de l’√©cran utilis√©, mais nous n’avons senti aucune g√™ne lors de nos deux premi√®res semaines de test.

La Suunto Run et son √©cran Amoled √† gauche, la Suunto Vertical et son √©cran MIP √† droite // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

L’√©cran de la Run et la Race S font √©galement le m√™me diam√®tre de 1.32″. Suunto n’essaie pas de tricher quant √† la surface que prend r√©ellement l’√©cran par rapport au bo√ģtier complet en offrant un contour sans lunette orn√©e. Cette derni√®re, noire, se fond bien avec l’√©cran Amoled qu’elle entoure. Nous sommes cependant encore loin d’un √©cran bord √† bord.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Les quelques cadrans embarqu√©s dans la montre sont un peu plus diversifi√©s que d’habitude chez Suunto, mais ce n‚Äôest toujours pas la force de la marque. Il y a toutefois du progr√®s. L’utilisateur peut personnaliser certaines complications, sans pouvoir non plus acc√©der au menu d√©di√© gr√Ęce √† un appui long.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Le mode Always On Display est de la partie, mais il faudra l’utiliser √† bon escient en fonction de vos besoins d’autonomie. Rendez-vous dans la partie d√©di√©e pour en savoir plus.

Suunto Run Interface : Suunto progresse

√Ä l’usage

La Suunto Run est agréable à utiliser, disons au même titre que la Suunto Race S.

L√©g√®re au poignet et facilement ajust√©e gr√Ęce √† son bracelet velcro, la montre garde surtout cette fluidit√© relative qui se faisait attendre chez la marque. Sans √™tre la plus rapide, l’interface de la Suunto Run offre des d√©filements de menus assez plaisants, en se rapprochant petit √† petit d’une exp√©rience de smartphone de nos jours.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Pour être plus précis :

lors d’une activit√©, en course √† pied par exemple, le d√©filement des √©crans est tr√®s fluide, que ce soit via un coup de molette ou un glissement de doigt ;

même chose dans les différentes sections/widgets, qui se déroulent sans accroc ;

seule l’ouverture de la liste desdites sections semble l√©g√®rement frein√©e, comme s’il fallait accompagner plus fortement le geste de la molette ou sur l’√©cran tactile ;

quelques s√©lections d’action sont lentes √† se d√©clencher, alors que d’autres ne sont pas prises en compte : il faut parfois presser le bouton d√©di√© une seconde fois.

En parlant de menus justement, Suunto a encore une fois revu leur disposition en se rapprochant de l’interface des montres Garmin. D√©sormais, la liste de menus Suunto peut √™tre ouverte depuis le bas de l’interface (on arrive en haut des menus) mais aussi depuis le haut de l’interface (on arrive en bas des menus).

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Les possesseurs actuels de Suunto se demandent s√Ľrement o√Ļ se cache alors la liste des modes sportifs. Eh bien derri√®re un appui sur le bouton molette. Le dernier mode utilis√© peut quant √† lui √™tre lanc√© rapidement en pressant le bouton sup√©rieur.

Les changements ne s’arr√™tent pas l√†. Les √©crans de donn√©es pendant les activit√©s d√©filent maintenant eux aussi √† la verticale. tant mieux, cela satisfera ceux qui viennent d’une montre Garmin.

Aussi, les widgets (fr√©quence cardiaque, volume d’entra√ģnement, niveau, sommeil‚Ķ) sont plus fournis que par le pass√©. On retrouve par exemple la r√©partition hebdomadaire actuelle de travail dans les zones de fr√©quence cardiaque, l’approximation de votre allure et fr√©quence cardiaque de seuil et l’estimation des temps de course sur 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Nous pr√©f√©rons cette interface revue, mais on aimerait que Suunto se pose sur une seule version commune √† toutes ses gammes de montres ‚ÄĒ histoire de garder une coh√©rence. Cela m’√©viterait ainsi, moi, grand testeur de montres Suunto, de m’y perdre en changeant de mod√®les tous les six mois.

Une autre bonne nouvelle pour la route ? La Suunto Run peut accueillir des fichiers MP3 et se connecter √† des √©couteurs Bluetooth pour les jouer. Vous pourrez donc techniquement partir courir sans votre t√©l√©phone et tout de m√™me pouvoir profiter de vos musiques pr√©f√©r√©es pour votre entra√ģnement. Comptez sur un stockage interne de 4 Go.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Suunto n’est pas encore au niveau de Garmin, qui peut se connecter √† certains de vos comptes de streaming musical, mais soulignons l’effort : les autres mod√®les Suunto n’ont pas cette option.

Application

S’il y a bien un domaine sur lequel Suunto fait mieux que Garmin, c’est sur son application mobile. Suunto offre une interface plut√īt minimaliste et efficace. Il y a clairement moins d’options, certes, mais les essentiels se trouvent relativement vite.

Nous vous invitons √† consulter nos tests de la Suunto Vertical et de la Suunto Race pour en d√©couvrir plus sur l’application, qui n’a pas subi de changements drastiques depuis le temps ‚ÄĒ les mises √† jour apport√©es √ßa et l√† vont dans le bon sens.

L‚Äôespace ¬ę Entra√ģnement ¬Ľ gagnerait √† √™tre mieux organis√©, mais le module ¬ę Suunto Coach ¬Ľ se distingue par ses √©clairages pertinents sur la charge d‚Äôentra√ģnement, en mettant en perspective les donn√©es hebdomadaires avec celles des semaines pass√©es.

La quantification de la charge d’entra√ģnement utilis√©e chez Suunto (ATL/CTL/TSB par Coggan) est plus professionnelle que celles des concurrents, mais demande forc√©ment un temps d’adaptation.

Suunto Run Sport et santé : la base est là, voire un peu plus

La Suunto Run embarque les habituels capteurs de montres de sport : celui pour la fr√©quence cardiaque et la SpO2, la puce GNSS double fr√©quence et l’altim√®tre barom√©trique. C’est toujours bon √† pr√©ciser pour une montre de ce prix.

La différence va principalement se jouer sur le nombre de profils sportifs enregistrés dans la montre. Au lancement de la Suunto Run, comptez 32 modes de sport disponibles, contre une centaine pour les autres modèles Suunto.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Vous retrouverez √©videmment les classiques : course, cyclisme, natation, sports de raquette, sports d‚Äôhiver, entra√ģnements en salle ou activit√©s de bien-√™tre comme le yoga.

La marque a également pris la peine de lancer deux nouveaux modes de course à pied :

course sur piste : pour suivre avec précision vos séances de piste ;

: pour suivre avec précision vos séances de piste ; marathon : pour voir en temps réel les résultats estimés de votre marathon, pour ajuster sa vitesse.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Si le premier mode est d√©j√† disponible chez Garmin et Coros, le second est plus intriguant. Il fera peut-√™tre l’objet d’un test d√©di√© sur Frandroid.

Le mode course √† pied habituel se voit alors accompagn√© d’une mention ¬ę entra√ģnement libre ¬Ľ, dans lequel les r√©glages de pr√©-session ont √©t√© enfin regroup√©s : objectif de distance, temps, allure, zones de fr√©quence cardiaque…

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

C’est d’ailleurs dans ce menu que l’on ressent le plus de lenteurs de l’interface. Il faut syst√©matiquement attendre une bonne seconde pour que notre clic de validation soit pris en compte. On esp√®re qu’une mise √† jour viendra supprimer ces ralentissements.

On soulignera √©galement quelques peaufinages de l’interface bien sentis et l’ajout de fonctionnalit√©s et que l’on aimerait voir arriver sur les autres mod√®les Suunto via une mise √† jour. Citons en vrac : un mode m√©tronome pour travailler sa cadence, des rappels d’hydratation et de nutrition (enfin !), l’affichage du TSS apr√®s une s√©ance et celui de notre sym√©trie de course.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Suunto a m√™me ajout√© une fonction de fr√©quence cardiaque de r√©cup√©ration sur sa nouvelle montre. Concr√®tement, une fois la session termin√©e, la Suunto Run reste pendant trois minutes sur l’√©cran des statistiques de votre s√©ance pour mesurer la diff√©rence entre la fr√©quence cardiaque atteinte √† la fin de votre effort et celle mesur√©e apr√®s l‚Äôarr√™t de l‚Äôexercice.

L’√©cran de la fr√©quence cardiaque de r√©cup√©ration // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Cette donn√©e est cens√©e refl√©ter la capacit√© de votre cŇďur √† retrouver rapidement une fr√©quence plus basse. Vous pouvez bien entendu d√©cider de couper avant en ignorant le message pour revenir au cadran d’accueil. C’est ce que nous avons fait le plus souvent puisqu’aucune analyse particuli√®re n’est pr√©sent√©e par la montre √† la fin des trois minutes : une simple courbe nous affiche la baisse logique de la fr√©quence cardiaque.

D√©tail un peu plus niche : on peut d√©sormais modifier les param√®tres de course directement pendant la session depuis le menu pause ‚ÄĒ zone de fr√©quence cardiaque voulue, m√©tronome, connexion √† des capteurs…

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

C’est un des gros manques lors de mon utilisation quotidienne de la Suunto Vertical. Je croise l√† aussi les doigts pour que ce comportement de la nouvelle Suunto Run soit transmis via une mise √† jour sur les autres mod√®les.

La p√©riode de r√©cup√©ration n’est pas mise de c√īt√© par la Suunto Run, qui permet de mesurer et analyser votre fr√©quence cardiaque au repos, votre variabilit√© de fr√©quence cardiaque et votre sommeil.

Servez-vous vraiment de la premi√®re donn√©e, utilisez la seconde √† bon escient, mais ne pr√™tez pas attention √† la troisi√®me. Les donn√©es de sommeil Suunto sont toujours aussi m√©diocres, tant sur l’heure de coucher/lever que sur les phases de sommeil ‚ÄĒ √† moins que je passe vraiment seulement 2 minutes en sommeil paradoxal par nuit.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Blague √† part, nous vous conseillons de prioriser cet ordre d’importance de donn√©es de r√©cup√©ration sur toutes les montres de sport.

Pas de cartographie

Sans réelle surprise, la Suunto Run ne propose pas de cartographie. Les montres concurrentes aux alentours de 200-300 euros non plus.

Le fond noir a remplac√© la cartographie // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

La montre peut tout de m√™me accepter des itin√©raires, qui seront suivis par fil d‚ÄôAriane, soit un fond noir avec votre position acutelle et le trac√© √† suivre. Cela peut d√©panner, mais ce n’est pas une montre de sport faite pour les trailers.

La précision du GPS de la Suunto Run

Malgré un tarif relativement faible de 249 euros, la Suunto Run embarque une puce GNSS compatible double fréquence (L1 + L5), soit la même technologie disponible sur les montres haut de gamme depuis quelques années et déclinée sur des modèles moyen voire entrée de gamme depuis peu.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

La Suunto Run ne pourra cependant pas utiliser les constellations asiatiques QZSS et BEIDOU, m√™me si ce ne sont pas elles qui devraient faire une √©norme diff√©rence. Le fix GPS n’est toujours pas des plus rapides, mais la Run a par exemple fait mieux que notre Vertical dans un cas bien particulier : d√©marrer une session dans une nouvelle ville sans avoir synchronis√© la montre au pr√©alable.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Lors de nos tests, la Suunto Run affichait syst√©matiquement 50 √† 100 m de plus que ma Suunto Vertical. En regardant les trac√©s de plus pr√®s, les deux montres offrent une pr√©cision similaire. Elles s’en sortent tr√®s bien dans des environnements d√©gag√©s et font les m√™mes petites erreurs lorsqu’elles sont entour√©es d’immeubles.

Ci-dessous quelques comparaisons entre la Suunto Run (trac√© bleu) et la Suunto Vertical (trac√© orange). Les deux montres ont bien marqu√© mes allers/retours et si la premi√®re est plus pr√©cise d’un c√īt√©, la seconde l’est plus de l’autre. Rappelons que pour une m√™me puce GNSS, le bo√ģtier en plastique de la Suunto Run facilite la connexion aux satellites.

Bref, la pr√©cision GPS de la Suunto Run est bonne. Garmin reste devant, mais une chose est s√Ľre : nous n’avons pas remarqu√© les m√™mes gros √©carts que lors de notre test de la Suunto Race S.

La précision de la fréquence cardiaque de la Suunto Run

Nos premi√®res sorties course √† pied avec la Suunto Run ont montr√© une bonne mesure de la fr√©quence cardiaque. Nos derni√®res sorties nous ont cependant demand√© d’ajuster plusieurs fois la montre, qui d√©rivait parfois s√©rieusement dans la lecture de notre fr√©quence cardiaque.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Pour √™tre plus pr√©cis, nous avons compar√© les mesures de la Suunto Run √† celles d’une ceinture cardiofr√©quencem√®tre, lors de quatre s√©ances de course √† pied. Voici les r√©sultats :

sur la première, les deux blocs de 25 minutes ont bien été détectés, avec quelques grosses erreurs en fin de séance ;

2×25′ en c√īte : comparaison de mesures de fr√©quence cardiaque entre la Suunto Run et une ceinture cardiofr√©quencem√®tre (r√©f√©rence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

sur la deuxième, même chose, nos fréquences cardiaques de footing actif ont été globalement bien relevées ;

Footing actif : comparaison de mesures de fréquence cardiaque entre la Suunto Run et une ceinture cardiofréquencemètre (référence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

sur la troisi√®me, les choses se corsent : l’√©chauffement pr√©sente de grosses anomalies et il a fallu attendre 3 premi√®res acc√©l√©rations pour que la Suunto Run suivent bien notre fractionn√© ;

10√ó45¬†¬Ľ : comparaison de mesures de fr√©quence cardiaque entre la Suunto Run et une ceinture cardiofr√©quencem√®tre (r√©f√©rence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

sur la derni√®re, c’est la cata, tout juste quatre pics de fr√©quence cardiaque ont √©t√© relev√©s correctement ‚ÄĒ les mouvements de c√īte en trail n’ont s√Ľrement pas aid√©.

10√ó30¬†¬Ľ en c√īte : comparaison de mesures de fr√©quence cardiaque entre la Suunto Run et une ceinture cardiofr√©quencem√®tre (r√©f√©rence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Notre conclusion : la Suunto Run fait mieux que la Vertical et la Race, mais moins bien que la Race S, qui s’en √©tait tr√®s bien sortie pendant nos tests.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer pr√©cis√©ment votre fr√©quence cardiaque durant le sport

On aurait pu en attendre plus de Suunto, surtout avec une montre aussi l√©g√®re, donc moins sujettes aux agitations sur le poignet. Peut-√™tre une question de poignet ou de malchance de notre c√īt√©. Au moins, vous avez nos vrais tests terrains.

Comparaison des fréquences cardiaques moyennes :

Fr√©quence cardiaque moyenne Suunto Run Ceinture Polar H10 (r√©f√©rence) 2×25′ en c√īte 155 156 Footing actif 156 157 10×45‚Äô‚Äô 149 147 10×30‚Äô‚Äô en c√īte 146 149



Comparaison des fréquences cardiaques maximales :

Fr√©quence cardiaque maximale Suunto Run Ceinture Polar H10 (r√©f√©rence) 2×25′ en c√īte 188 189 Footing actif 164 165 10×45‚Äô‚Äô 191 191 10×30‚Äô‚Äô en c√īte 187 189

Les fréquences maximales et moyennes de chaque sortie effectuées restent tout de mêmes proches, voire égales, à celles mesurées par la ceinture cardiofréquencemètre.

Suunto Run Une autonomie raisonnable pour la taille

Suunto a √©t√© succincte quant √† l’autonomie de sa nouvelle montre Run. La marque indique que la Run peut tenir jusqu’√† 20 heures en mode GNSS double fr√©quence (le plus pr√©cis) et jusqu’√† 12 jous en utilisation quotidienne, sans GPS donc.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Il n’est cependant pas pr√©cis√© si ces donn√©es s’obtiennent avec ou sans utilisation de la fonction Always On Display. Fort heureusement pour vous, chers lecteurs, j’ai eu l’occasion de mener deux tests d’autonomie avec la Suunto Run, dont voici les r√©sultats :

Test 1 Test 2 Always On Non Oui SpO2 Non Non Satellites Multibandes Multibandes GPS 9 h 5 h 25 mn Autonomie 5 jours et 7 heures 4 jours et 12 heures

Vous le voyez, la montre a pu nous accompagner plus de 5 jours, pendant lesquels nous avons pratiqué 9 heures de course à pied en mode GPS le plus précis. Le mode Always On Display consume sans surprise bien plus rapidement la batterie de la montre.

On se rapproche clairement des r√©sultats obtenus avec la Suunto Race S et la Garmin Forerunner 165. Les autonomies communiqu√©es par Suunto placent la Run pile entre la Coros Pace 3 et la Coros Pace Pro, ce qui colle parfaitement aux tarifs des trois montres. En d’autres termes, pour la taille de la montre et la technologie d’√©cran utilis√©e, la Suunto Run s’en sort plut√īt bien.

Le nouveau chargeur de la Suunto Run // Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

Ce n’est pas avec cette montre que vous partirez sur votre prochain ultra trail, et cela tombe bien, ce n’est pas son r√īle.

Pour finir, le chargeur de la Suunto Run a √©t√© l√©g√®rement revu, pour mieux la positionner. Aussi, l’embout secteur est d√©sormais en USB-C !

Suunto Run Appel et communication

La Suunto Run peut afficher vos notifications et stocker un peu de musique. C’est tout. Garmin reste en avance sur les fonctions non sportives (affichage du calendrier, prise d’appel, num√©ros d’urgence, paiement sans contact…).

Première chez Suunto : la version chinoise de la montre est compatible avec Alipay. Dans nos contrées occidentales, ne comptez donc pas sur elle pour payer votre café le matin en arrivant au travail.

C’est l√† que tout prend sens. La Suunto Run est lanc√©e au faible tarif de 249 euros. C’est 100 euros de moins que la Suunto Race S et sa cartographie, ou 150 euros de moins que la Coros Pace Pro et sa cartographie.

Source : Chlo√© Pertuis ‚Äď Frandroid

C’est √©galement le m√™me prix que la Coros Pace 3, sans cartographie et avec un √©cran MIP. La Garmin Forerunner 165 demande quant √† elle 279 euros, sans GNSS multibandes et avec moins de donn√©es sur la charge d’entra√ģnement.

La Suunto Run sera disponible à partir du 3 juin 2025 en France.