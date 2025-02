OnePlus Watch 3 : à cause d’une faute de frappe, la sortie est repoussée de plus d’un mois

Alors que les premières OnePlus Watch 3 présentait une erreur de marquage, cela a obligé le constructeur chinois à relancer la production et donc à repousser la commercialisation de la montre.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

C’est ce mardi que devait sortir officiellement dans le commerce la OnePlus Watch 3, dernière montre connectée en date du constructeur chinois. Cependant, les premières unités de production en ont décidé autrement.

Pour aller plus loin

Test de la OnePlus Watch 3 : une montre Wear OS au design soigné et à l’autonomie gargantuesque

En effet, dans un mail envoyé à la rédaction de Frandroid ce mardi, OnePlus indique que la mise en vente de sa montre connectée est repoussée au mois d’avril. Un retard de plus d’un mois qui s’explique par « une légère erreur typographique identifiée sous le cadran de la montre ».

Une simple erreur typographique

Concrètement, comme nous vous le rapportions ce lundi, les premières unité de OnePlus Watch 3 fabriquées s’étaient vu apposer la mention « Meda in China » au dos, au lieu de la mention classique « Made in China » (fabriqué en Chine). Une erreur typographique qui est restée discrète pendant plusieurs semaines avant que certains sites spécialisés ne tirent la sonnette d’alarme. Surtout, cette erreur semble être présente sur l’ensemble des modèles déjà fabriqués par OnePlus. Sur le modèle que nous avons eu l’occasion de tester, la mention « Meda in China » était ainsi bel et bien présente comme on peut le voir ci-dessous :

Le capteur cardio de la OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Pourtant, rien n’obligeait a priori à OnePlus de retirer les montres de la vente, au jour même de leur commercialisation.

Quel avenir pour les montres déjà fabriquées ?

La réglementation européenne n’impose pas d’indiquer le produit de fabrication directement au dos des montres connectées. L’Apple Watch Series 10, par exemple, ne présente aucune mention du pays de fabrication, ni même de conception. Seule une mention sur l’emballage est obligatoire, mais uniquement sur certains types de produits comme les cosmétiques ou la viande.

Par ailleurs, la question se pose de ce qui va advenir des milliers d’exemplaires de OnePlus Watch 3 probablement déjà conçus et prêts à mettre en rayon par la marque chinoise. On imagine mal OnePlus les vendre dans d’autres pays et il se pourrait donc qu’ils soient purement et simplement détruits, malgré l’impact environnemental d’une telle opération. Nous avons interrogé OnePlus à ce sujet et mettrons cet article à jour en cas de réponse.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour les clients ayant été livrés en avance, OnePlus rappelle cependant sur ses réseaux sociaux que le modèle fautif est parfaitement fonctionnel et qu’il est une sorte d’édition « super limitée ». Il reste également possible de le renvoyer pour recevoir une montre avec la mention légale… quitte à patienter encore deux mois avant la livraison.