Avec ces nouvelles informations, la OnePlus Watch 3 nous donne plus envie que jamais

Oppo a confirmé à son tour le lancement prochain de sa nouvelle montre connectée, la Oppo Watch X2. De quoi révéler de nouvelles informations sur ce qui devrait être la sœur jumelle de la OnePlus Watch 3.

L’Oppo Watch X2 // Source : Oppo

C’est la semaine prochaine que OnePlus présentera en bonne et due forme sa nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 3. Une montre qui aura la lourde tâche de succéder à la OnePlus Watch 2, l’une des plus belles surprises de 2024 en termes de smartwatch.

Avant même la présentation de sa montre, OnePlus a déjà partagé quelques informations concernant l’autonomie de sa montre, promettant jusqu’à 5 jours d’utilisation en mode classique et 16 jours en mode économie d’énergie.

Ce mardi, c’est au tour d’Oppo d’en dévoiler davantage sur sa propre montre à venir, l’Oppo Watch X2. Dans une publication sur le réseau social chinois Weibo, la marque chinoise indique que la montre aura droit à un écran capable d’une luminosité maximale de 2200 cd/m² pour un diamètre de 1,5 pouce.

À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 10 et la Samsung Galaxy Watch 7 proposent quant à elles un écran capable d’émettre jusqu’à 200 cd/m². Par ailleurs, le diamètre de 1,5 pouce devrait présenter un gain de place par rapport à la précédente Oppo Watch X, dotée d’un affichage de 1,43 pouce de diamètre, avec des bordures plus fines autour de la dalle.

Oppo en profite pour annoncer que sa montre sera présentée en bonne et due forme le 20 février prochain en Chine.

Deux montres aux caractéristiques similaires

Cependant, le plus intéressant concerne le fait que ces caractéristiques pourraient être partagées par la OnePlus Watch 3. En effet, l’an dernier, les deux marques du groupe Oplus avaient lancé deux montres similaires à quelques semaines d’intervalle. Ce devrait donc être le cas à nouveau pour la OnePlus Watch 3 et l’Oppo Watch X2. Les visuels d’Oppo suggèrent cependant quelques différences en terme de design sur la nouvelle Oppo Watch X2, notamment avec une lunette biseautée et en couleur.

On en saura davantage sur la OnePlus Watch 3 lors de sa présentation officielle, attendue pour le mardi 18 février, à l’avant-veille du modèle d’Oppo.