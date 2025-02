« Une batterie inégalée » : la très attendue nouvelle montre connectée de OnePlus a une date officielle

OnePlus nous donne officiellement rendez-vous dans quelque jours pour découvrir sa OnePlus Watch 3.

La OnePlus Watch 3 // Source : OnePlus

On parle de plus en plus de la OnePlus Watch 3 ces dernières semaines. La montre connectée a déjà fait l’objet de plusieurs fuites, et nous intéresse notamment pour sa grande autonomie promise.

On attendait donc de pied ferme le début de la communication officielle de OnePlus. C’est désormais chose faite avec un communiqué annonçant la date de présentation, et confirmant plusieurs caractéristiques.

Rendez-vous le 18 février

OnePlus donne rendez-vous le 18 février 2025 à 14 heures (heure de Paris) pour la présentation complète de la OnePlus Watch 3. La marque est convaincue, elle va proposer avec sa montre une « batterie inégalée ».

Dans son communiqué de presse, OnePlus promet une autonomie de 5 jours en « mode intelligence » et jusqu’à 16 jours en « mode économie ». La marque associe à cela un système de charge rapide, de quoi « regagner une journée d’usage en 10 minutes de charge ».

On a également la confirmation de plusieurs rumeurs comme l’utilisation de la puce Snapdragon W5 de Qualcomm, associé à une nouvelle puce BES2800 MCU permettant les économies d’énergie. La montre utilisera l’une ou l’autre puce selon la puissance nécessaire pour les fonctions demandées par l’utilisateur.

La OnePlus Watch 3 intègre une batterie de 631 mAh, contre 500 mAh pour la génération précédente.

Pour en savoir plus sur la montre, et notamment son prix de lancement, il ne reste plus qu’à patienter quelques jours.