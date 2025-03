2 mauvaises nouvelles pour les mises à jour des OnePlus Watch 2 et Watch 3

Si vous possédez une OnePlus Watch 2 ou 3, préparez-vous à découvrir une mauvaise nouvelle dans les deux cas. La première voit sa mise à jour Wear OS 5 retardée, la deuxième aura une longévité moindre.

La OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Comme bien des montres pensées pour être utilisées avec un smartphone Android principalement, la OnePlus Watch 2 fonctionne sous Wear OS, le système d’exploitation maison de Google pensé pour les montres connectées. Mais là où Samsung et Google eux-mêmes ont déjà passé leurs derniers modèles en version 5 de Wear OS à la fin de l’année dernière, OnePlus est à la traîne.

La OnePlus Watch 2 accuse du retard sur sa mise à jour

La raison n’est pas claire, puisque non expliquée par la marque. Pour autant, c’est tout ce qu’il y a de plus officiel : la Watch 2 de OnePlus ne recevra pas Wear OS 5 avant le troisième trimestre de cette année 2025, soit juillet au minimum. De très longs mois de retard comparé à ses principaux concurrents.

Un support réduit pour la OnePlus Watch 3

Dans le monde des smartphones et des appareils connectés, l’un des combats les plus récents des adeptes était la durée du support. Il faut comprendre par là qu’un smartphone qui n’a plus de mises à jour, même de sécurité, après quelques courtes années sera forcément moins intéressant. Mais il semble que, pour ses montres, OnePlus ne le voit pas de cet œil.

C’est la deuxième mauvaise nouvelle du jour provenant du constructeur chinois : la OnePlus Watch 3 ne devrait plus avoir aucune mise à jour de sécurité dans approximativement quatre ans (deux ans pour les mises à jour majeures), selon Android Central. La promesse d’origine sur le dernier modèle était déjà plutôt courte, puisque OnePlus misait sur cinq années de mises à jour sécurité.

Avec la Watch 3, c’est la douche froide pour celles et ceux qui ont déjà précommandé la montre. Un énième coup dur après le report d’un mois du lancement officiel de ce nouveau modèle.