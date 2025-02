Une faute de frappe « Meda in China » sur la montre connectée de cette marque chinoise

Une typo, deux choix : OnePlus transforme un fail en succès.

OnePlus Watch 3 // Source : Chloé Pertuis

Vous recevez votre nouvelle montre connectée OnePlus Watch 3, impatients de l’essayer, et là, bim ! À l’arrière, au lieu du classique « Made in China », vous tombez sur un « Meda in China ». Une petite faute de frappe.

Source : Reddit

Pas de panique, OnePlus a vite réagi à cette bourde avec humour et une solution bien pensée. L’entreprise propose soit de retourner la montre sans poser de questions, soit de la garder comme une rareté, une sorte de collector.

En gros, cette coquille s’est glissée sur l’inscription gravée à l’arrière de certains modèles. Ce n’est pas un défaut technique qui rend la montre inutilisable, juste un petit couac visuel. OnePlus a même décidé de jouer la carte de la transparence en assumant l’erreur sur les réseaux sociaux. Et franchement, ça leur donne un côté humain qu’on n’attend pas toujours des grandes marques tech.