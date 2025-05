Cette montre de sport pourrait défier Garmin avec un prix bien plus accessible

Plusieurs fuites ces dernières semaines évoquent une nouvelle montre de sport en préparation chez la marque finlandaise Suunto, la Suunto Run.

La Suunto Race S pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans le secteur des montres de sport, si Garmin gravite largement en tête du marché, la marque américaine est de plus en plus concurrencée par d’autres acteurs à l’image de Coros ou de Suunto.

Ce dernier, jusqu’à présent essentiellement porté sur les montres de trail avec les modèles Vertical et Race, pourrait d’ailleurs lancer prochainement une nouvelle montre de sport, cette fois orientée vers la course à pied plus classique.

En effet, comme le rapporte le site Gadgets & Wearables, plusieurs fuites récentes font état d’une montre plus accessible en préparation chez Suunto, la Suunto Run. Ce modèle est ainsi déja apparu sur plusieurs sites Internet en Australie et en Malaisie. Dernièrement, c’est sur Reddit qu’un utilisateur a partagé les détails aperçus chez un revendeur espagnol, avec des visuels et certaines caractéristiques.

Une autonomie de 20 jours et un écran Amoled

On peut ainsi voir une montre proposée en noir — les fuites précédentes permettaient de découvrir un modèle jaune — avec deux boutons sur le côté ainsi qu’une couronne rotative. La montre devrait par ailleurs proposer un écran Amoled d’un diamètre de 1,32 pouce, profiter d’une autonomie de 20 jours et gérer plus de 90 profils sportifs.

Capture d’écran partagée sur Reddit

Surtout, le plus intéressant réside dans le positionnement tarifaire de la montre, attendue à 249 euros d’après la capture d’écran.

À titre de comparaison, la montre de running la plus accessible de Garmin, la Forerunner 165, s’affiche à 280 euros. Chez Coros, la Coros Pace 3 est quant à elle affichée à 249 euros, mais avec un écran MIP et non pas Amoled.

Reste à voir quelles seront les fonctionnalités proposées par la Suunto Run lors de son annonce officielle. On en ignore en effet encore les caractéristiques, tant du point de vue de la précision GPS que des fonctions plus avancées comme la cartographie, généralement proposée sur les montres plus premium.