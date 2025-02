La version plus abordable de la Fenix 8 de Garmin voit son prix baisser grâce à un code promo

La Garmin Fenix E devrait convenir aux plus sportifs d’entre vous, qui cherchent à obtenir des données précises lors de vos entrainements. Plus accessible que la Fenix 8, elle se négocie à un prix plus doux grâce à un code promo.

Garmin Fenix E // Source : Amazon

Les montres Garmin comptent parmi les meilleures références pour les amateurs de sport. Précision, autonomie et accompagnement sportif… Tout y est, comme sur cette Fenix E. Une montre outdoor haut de gamme, avec un tarif légèrement plus abordable que la Fenix 8. D’ailleurs, elle se négocie à un meilleur prix grâce à un code promo.

La Garmin Fenix E, c’est quoi ?

Une montre robuste avec un bel écran AMOLED

De moults capteurs pour assurer un bon suivi

Une montre endurante

Lancée à 799 euros, la Garmin Fenix E peut vous revenir à 779 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Darty) grâce au code DARTY20. On la trouve aussi en promotion à 783 euros sur Amazon.

Une montre résolument sportive

La Garmin Fenix E prend une apparence baroudeur et très sportive. À votre poignet, elle ne sera pas le bijou le plus discret, mais dans cette catégorie, c’est peu surprenant. Robuste, elle est prête à vous accompagner dans toutes vos aventures et ce même lors de vos séances de plongée (certification 10 ATM).

Son boîtier en acier inoxydable dévoile un écran Amoled de 1,3 pouce de diamètre avec une définition de 416 x 416 pixels. Contrairement à la technologie MIP, cette dalle offre une expérience à la fois lumineuse et détaillée, que vous pouvez consulter sans problème même en plein soleil, un must si vous pratiquez votre sport en extérieur.

Un lot complet de capteurs pour assurer un bon suivi

Plus abordable que ses consoeurs Fenix 8 et Solar, elle fait le choix d’embarquer le capteur Elevate Gen 4 de précédente génération, de la géolocalisation par satellites GPS, Galileo, QZSS, Glonass et Beidou, mais pas du GPS multibande, se contentant de la seule bande de fréquence L1. Elle devrait tout de même assurer un suivi précis de vos courses à pied. On retrouve aussi une quantité de capteurs et d’analyses : un altimètre barométrique, une boussole, la mesure de la SpO2 ou un thermomètre, les suivis cardiaque et du sommeil.

Bien entendu, Garmin a mit à disposition des tests d’entraînement qui permettent d’évaluer votre condition physique et de suivre vos progrès. Enfin, côté autonomie, le constructeur promet jusqu’à 16 jours en mode connectée. Même si nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, vous pourrez partir faire vos trails et treks tranquillement.

