Ce nouveau smartphone abordable de chez Xiaomi voit déjà son prix baisser grâce au pré-Black Friday

Le POCO C75 de Xiaomi est un smartphone d’entrée de gamme qui offre une belle fiche technique et un prix très intéressant, surtout pendant le Black Friday où il est à 131,90 euros.

Annoncé le 26 octobre 2024 et lancé dans la foulée en novembre de la même année, le POCO C75 rejoint la liste des smartphones d’entrée de gamme de la marque. Une opportunité d’acheter/offrir un smartphone pas trop cher avec une fiche technique honnête qui, certes, ne fait pas de miracles, mais permet de profiter des apps classiques du quotidien dans de bonnes conditions. Surtout qu’il est disponible à 131,90 euros au lieu de 151,90 euros chez Amazon pour la version 6+128 Go, grâce aux promotions du Black Friday.

Pourquoi le POCO C75 est une bonne option ?

Parce qu’il a grand écran de 6,88″ qui va jusqu’à 120 Hz

Il a un capteur photo principal de 50 Mpx avec mode HDR

Sa batterie de 5 610 mAh permet une autonomie jusqu’à 2 jours

Lancé à 151,90 euros il y a quelques jours seulement, le POCO C75 de Xiaomi en version 6+128 Go, couleur or, noir ou vert est disponible pendant le Black Friday à 131,90 euros chez Amazon.

Une entrée de gamme qui ne laisse pas indifférent

Le POCO C75 de Xiaomi est donc un smartphone d’entrée de gamme, si vous n’avez pas beaucoup de budgets ou si vous cherchez un smartphone qui assure les bases. Pour autant, la marque ne traite pas ce sujet à la légère et propose un appareil solide qui ne fait pas regretter son achat. À commencer par son écran Dot Drop de 6,88″ qui affiche de la HD+ avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu’à 120 Hz et une double certification TÜV Rheinland pour limiter la fatigue oculaire et éliminer le scintillement. On aurait apprécié une meilleure définition, mais pour le prix, on lui pardonne.

Forcément, qui dit grand écran dit dimensions un peu supérieures à la moyenne. Il mesure donc 171,88 × 77,8 × 8,22 mm pour 204 g. Il est très légèrement au-dessus de la moyenne, mais ça reste encore raisonnable. Notez qu’il s’agit d’un smartphone 4G, preuve s’il en fallait que le smartphone se situe vraiment dans les entrées de gamme. Mais qui suffit amplement à faire ce qu’on lui demande.

Une autonomie qui le tire vers le haut

Pour fonctionner, le POCO C75 est équipé du processeur Helio G81-Ultra, que l’on retrouve également dans le Redmi 14C. Il est associé avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Au quotidien, il s’agit d’un téléphone plutôt réactif, mais avec des petits ralentissements ici ou là. L’avantage de ce smartphone d’entrée de gamme, c’est que vous pouvez étendre la mémoire avec une carte microSD. Même la RAM peut passer à 16 Go via une extension virtuelle.

Côté caméra, vous avez un capteur principal de 50 Mpx qui enregistre en 1080p à 30 images/seconde et un capteur avant de 13 Mpx qui filme dans la même résolution. Enfin, la batterie de 5 160 mAh vous permet d’utiliser ce smartphone pendant environ deux jours. Par contre, la charge dite « rapide » est de seulement 18W, donc il faut compter sur plus d’une heure pour le recharger. Mention honorable pour la présence de la prise casque 3,5 mm, trop rare, voire inexistante sur les modèles les plus récents et puissants.

Retrouvez d’autres modèles de smartphones pas chers dans notre guide d’achat lié à ces appareils. Si vous avez un budget de moins de 200 euros, vous trouverez sûrement votre bonheur dans cette sélection.

