Intersport brade à moitié prix cette smartwatch idéale pour les grands sportifs

Envie de se remettre au sport en 2025 ? La Polar Grit X Pro semble toute choisie. Cette montre est idéale pour garder la forme au quotidien grâce à de moult capteurs et des mesures précises. Aujourd’hui, la voilà en promo à 279 euros contre 559 euros de base.

La Polar Grit X Pro a beau avoir quelques années au compteur, et récemment remplacé par le modèle X 2 Pro, cette montre outdoor connectée reste très recommandable. D’abord pour les novices qui souhaiteraient se lancer dans le trail ou tous sports de nature, ou encore les sportifs dont le budget est restreint. Car oui, aujourd’hui cette tocante est bien plus abordable qu’à sa sortie et se trouve être une bonne porte d’entrée pour les personnes à la recherche d’une montre sport robuste avec des mesures précises, sans se ruiner.

Ce qu’on apprécie de la Polar Grit X Pro

Des matériaux robustes pour faire face à des conditions extrêmes

La précision des données

Une autonomie pouvant aller jusqu’Ã 1 semaine

De base à 559,99 euros, la montre Polar Grit X Pro est en ce moment remisée à 279,99 euros chez Intersport.

Une montre faite pour vous accompagner dans vos aventures sportives

La Polar Grit X Pro est une montre qui ne sera pas très discrète sur votre poignet. Son boîtier de 47 mm est imposant, mais c’est aussi synonyme de robustesse. Sur ce point d’ailleurs, la marque met un point d’honneur à proposer une montre résistante. Pour cela, elle s’équipe d’un verre saphir et peut faire face à des températures extrêmes. Elle est même résistante à l’eau jusqu’à 100 m de profondeur.

Son écran de 1,2 pouce utilise la technologie MIP transflective avec traitement anti-reflet qui permet de rendre l’écran parfaitement visible en plein soleil. Lorsqu’il fait sombre, c’est un rétroéclairage qui prend le relais. Le mode always-on est de la partie.

Un bon suivi et des mesures précises

La Grit X Pro convient parfaitement à utilisation sportive. Avec son GPS, la montre offre un tracé précis avec un aperçu de l’itinéraire et l’orientation en temps réel. Parmi les mesures de santé et de suivi sportif, outre l’itinéraire, la montre de Polar peut enregistrer jusqu’à 130 sports, analyser le sommeil, le rythme cardiaque et mesurer le dénivelé grâce à un altimètre.

Petit plus : Polar met à disposition des tests d’entraînement qui permettent d’évaluer votre condition physique et de suivre vos progrès. Enfin, côté autonomie, le constructeur promet jusqu’à 7 jours en mode montre ou 40 heures en entraînement avec usage du GPS et du suivi du rythme cardiaque.

Afin de comparer la Polar Grit X Pro avec d'autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées pour le sport du moment.



