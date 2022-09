Une date de livraison pour les premiers VinFast VF8 livrés en France

Le premier SUV 100 % électrique sort des usines vietnamiennes. Une première date de livraison est avancée pour les commandes en France.

Le VinFast VF8 arrive, c’est le premier modèle électrique de la toute récente marque vietnamienne. Nous avons eu l’opportunité de visiter son énorme Gigafactory, c’est de là que sortent les premiers modèles qui vendont en Europe.

Le VF8 est un SUV de segment D, qui pourrait être comparé au Model Y de Tesla. Nous avons déjà eu l’occasion de voir ce SUV lors d’un salon à Oslo en Norvège, nous avons eu pu la conduire au Vietnam.

Décembre 2022 en Europe

VinFast a livré ses 100 premiers clients vietnamiens, lors d’un événement diffusé en direct. Après ces premières livraisons au Vietnam, VinFast prévoit d’exporter le prochain lot d’environ 5 000 VF 8 vers les États-Unis, le Canada et l’Europe. Les premiers clients internationaux devraient donc recevoir leurs véhicules à partir de décembre 2022.

Pour rappel, le VinFast VF 8 se décline en deux versions — il y a la version Eco et Plus. La version VF 8 Eco est équipée de moteurs électriques d’une puissance maximale cumulée de 260 kW et d’un couple maximal cumulé de 500 Nm qui permet une autonomie de 420 km (WLTP). La version VF 8 Plus est équipée de moteurs électriques d’une puissance maximale cumulée de 300 kW atteignant un couple maximal cumulé de 620 Nm avec une autonomie allant jusqu’à 400 km par charge complète (WLTP).

Comptez au moins 43 050 euros pour le VF 8, sans tenir compte des 120 euros par mois à verser à la marque vietnamienne pour la location de la batterie. VinFast prévoit la possibilité d’acheter la batterie par la suite, sans annoncer de tarif. En attendant, la location de batterie est à 120 euros par mois sans limite de durée.

